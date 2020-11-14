Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201114/biden-1584575049.html
Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
Группа сенаторов-демократов попросила заявившего о своей победе на выборах президента Джо Байдена после инаугурации скорректировать политику в отношении... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T00:34
2020-11-14T02:58
никол пашинян
адам шифф
обсе
нато
ильхам алиев
джо байден
вашингтон (город)
сша
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583588121_0:204:2917:1845_1400x0_80_0_0_0939cbc86ff0f1c48ec4214c35339bea.jpg
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Группа сенаторов-демократов попросила заявившего о своей победе на выборах президента Джо Байдена после инаугурации скорректировать политику в отношении Азербайджана и Турции в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, говорится в письме, опубликованном на сайте председателя комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адама Шиффа."Слишком долго мы мирились с воинственной риторикой Турции и Азербайджана, и результат этого сейчас ярко очевиден. После того, как вы займете (президентский) пост, у вас будет возможность применить новую политику в отношении региона, такую политику, которая будет поддерживать демократию, права человека и право на самоопределение", - призывают авторы письма.Они просят Байдена и его новую администрацию прекратить оказание военной помощи Азербайджану, подключиться к переговорам по статусу Нагорного Карабаха под эгидой Минской группы ОБСЕ, оказать гуманитарную помощь и оказать поддержку усилиям по разминированию и возвращению армянских беженцев. Помимо этого, считают авторы письма, необходимо "пересмотреть политику США в отношении Турции, страны, которая, являясь членом НАТО, многократно действует против интересов США", а также укрепить отношения с Арменией.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html
вашингтон (город)
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583588121_93:0:2824:2048_1400x0_80_0_0_307728d35d1495f9c25b8148226159c6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, адам шифф, обсе, нато, ильхам алиев, джо байден, вашингтон (город), сша, азербайджан, армения, в мире

Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран

00:34 14.11.2020 (обновлено: 02:58 14.11.2020)
 
© REUTERS / Jim BourgКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© REUTERS / Jim Bourg
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Группа сенаторов-демократов попросила заявившего о своей победе на выборах президента Джо Байдена после инаугурации скорректировать политику в отношении Азербайджана и Турции в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, говорится в письме, опубликованном на сайте председателя комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адама Шиффа.

"Хотя мы приветствуем мир, мы глубоко обеспокоены как краткосрочными, так и долгосрочными сложностями, которые имеют эти договоренности, они ничего не делают для решения проблемы окончательного статуса Нагорного Карабаха. Кроме этого, мы считаем, что этот трагический финал можно было избежать, если бы Соединенные Штаты и международное сообщество действовало решительно", - говорится в направленном Байдену накануне письме.

"Слишком долго мы мирились с воинственной риторикой Турции и Азербайджана, и результат этого сейчас ярко очевиден. После того, как вы займете (президентский) пост, у вас будет возможность применить новую политику в отношении региона, такую политику, которая будет поддерживать демократию, права человека и право на самоопределение", - призывают авторы письма.
Они просят Байдена и его новую администрацию прекратить оказание военной помощи Азербайджану, подключиться к переговорам по статусу Нагорного Карабаха под эгидой Минской группы ОБСЕ, оказать гуманитарную помощь и оказать поддержку усилиям по разминированию и возвращению армянских беженцев. Помимо этого, считают авторы письма, необходимо "пересмотреть политику США в отношении Турции, страны, которая, являясь членом НАТО, многократно действует против интересов США", а также укрепить отношения с Арменией.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 08:00
Грозят ли России "адские санкции" при Байдене
 
Никол ПашинянАдам ШиффОБСЕНАТОИльхам АлиевДжо БайденВашингтон (город)СШААзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В Петербурге обсудили перспективы расширения дородовой диагностики
08:10Журналист рассказал, что будет делать Трамп в случае победы Байдена
08:06В Германии за сутки выявили более 22,4 тысячи случаев COVID-19
08:05Япония намерена укрепить ВВС, так как у России "больше истребителей"
07:45В Хакасии увеличат число кислородных концентратов и тестов на COVID-19
07:37В Томске госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют на базе Дворца спорта
07:33Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев
06:49Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции
06:34Всех сотрудников Ubisoft успешно эвакуировали после инцидента в Монреале
06:00Закон о защите чувств верующих эффективен в России, считает эксперт
05:42NYT сообщила о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"*
05:11Исследование показало, какие продукты россияне меньше ели на удаленке
05:03Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США
05:02Москвичей предупредили о резком похолодании
04:11"Добивают государство": в Раде заявили о возможном дефолте на Украине
04:10Юрист рассказал, как не переплатить налоги
04:04Провалились очередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship
03:17Источник назвал дату запуска первого спутника для оценки климата Арктики
03:14Экономист рассказал, какими валютами стоит заменить доллар
03:11Депутат бундестага заявил об атаке на Россию из-за дела Навального
Лента новостейМолния