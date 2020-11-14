https://ria.ru/20201114/biden-1584575049.html

Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран

Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран

Группа сенаторов-демократов попросила заявившего о своей победе на выборах президента Джо Байдена после инаугурации скорректировать политику в отношении... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T00:34

2020-11-14T00:34

2020-11-14T02:58

никол пашинян

адам шифф

обсе

нато

ильхам алиев

джо байден

вашингтон (город)

сша

азербайджан

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Группа сенаторов-демократов попросила заявившего о своей победе на выборах президента Джо Байдена после инаугурации скорректировать политику в отношении Азербайджана и Турции в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, говорится в письме, опубликованном на сайте председателя комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адама Шиффа."Слишком долго мы мирились с воинственной риторикой Турции и Азербайджана, и результат этого сейчас ярко очевиден. После того, как вы займете (президентский) пост, у вас будет возможность применить новую политику в отношении региона, такую политику, которая будет поддерживать демократию, права человека и право на самоопределение", - призывают авторы письма.Они просят Байдена и его новую администрацию прекратить оказание военной помощи Азербайджану, подключиться к переговорам по статусу Нагорного Карабаха под эгидой Минской группы ОБСЕ, оказать гуманитарную помощь и оказать поддержку усилиям по разминированию и возвращению армянских беженцев. Помимо этого, считают авторы письма, необходимо "пересмотреть политику США в отношении Турции, страны, которая, являясь членом НАТО, многократно действует против интересов США", а также укрепить отношения с Арменией.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html

вашингтон (город)

сша

азербайджан

армения

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никол пашинян, адам шифф, обсе, нато, ильхам алиев, джо байден, вашингтон (город), сша, азербайджан, армения, в мире