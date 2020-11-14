https://ria.ru/20201114/ataka-1584579397.html

Депутат бундестага заявил об атаке на Россию из-за дела Навального

Депутат бундестага заявил об атаке на Россию из-за дела Навального

Депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон резко раскритиковал официальную точку зрения Берлина на ситуацию с Алексеем Навальным и... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T03:11

2020-11-14T03:11

2020-11-14T03:11

петр быстрон

россия

сергей лавров

алексей навальный

мид германии

евросоюз

ангела меркель

москва

германия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон резко раскритиковал официальную точку зрения Берлина на ситуацию с Алексеем Навальным и заявил, что действия страны знаменуют новую низшую точку немецкой внешней политики во время правления канцлера Ангелы Меркель.Ранее Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального. Попавшим под ограничения гражданам России запретили въезд на территорию ЕС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции, и вскоре уведомит о них европейских партнеров.Также он высказался об осложнении отношений между Россией и Германией при главе немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасе.Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю ФБК стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике Charite.Вскоре немецкие власти заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.При этом известно, что у разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, включая Великобританию, США, Швецию и Чехию. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО).

https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584549209.html

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петр быстрон, россия, сергей лавров, алексей навальный, мид германии, евросоюз, ангела меркель, москва, германия, омск, берлин (город), в мире