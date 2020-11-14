Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201114/ataka-1584579397.html
Депутат бундестага заявил об атаке на Россию из-за дела Навального
Депутат бундестага заявил об атаке на Россию из-за дела Навального
Депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон резко раскритиковал официальную точку зрения Берлина на ситуацию с Алексеем Навальным и... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T03:11
2020-11-14T03:11
петр быстрон
россия
сергей лавров
алексей навальный
мид германии
евросоюз
ангела меркель
москва
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570280653_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_6db09e3b2fd618c156c012046a56dbf4.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон резко раскритиковал официальную точку зрения Берлина на ситуацию с Алексеем Навальным и заявил, что действия страны знаменуют новую низшую точку немецкой внешней политики во время правления канцлера Ангелы Меркель.Ранее Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального. Попавшим под ограничения гражданам России запретили въезд на территорию ЕС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции, и вскоре уведомит о них европейских партнеров.Также он высказался об осложнении отношений между Россией и Германией при главе немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасе.Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю ФБК стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике Charite.Вскоре немецкие власти заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.При этом известно, что у разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, включая Великобританию, США, Швецию и Чехию. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО).
https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584549209.html
https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584518093.html
россия
москва
германия
омск
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570280653_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_112eb7371621e2b1c172848a90d55fd3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр быстрон, россия, сергей лавров, алексей навальный, мид германии, евросоюз, ангела меркель, москва, германия, омск, берлин (город), в мире

Депутат бундестага заявил об атаке на Россию из-за дела Навального

03:11 14.11.2020
 
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон резко раскритиковал официальную точку зрения Берлина на ситуацию с Алексеем Навальным и заявил, что действия страны знаменуют новую низшую точку немецкой внешней политики во время правления канцлера Ангелы Меркель.
Ранее Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального. Попавшим под ограничения гражданам России запретили въезд на территорию ЕС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции, и вскоре уведомит о них европейских партнеров.

"Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от предложений Москвы сотрудничать в расследовании дела Навального, — это атака на Россию", — рассказал Быстрон в беседе с kp.ru.

Также он высказался об осложнении отношений между Россией и Германией при главе немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасе.
"Отношения с Россией близки к катастрофе", — отметил парламентарий.
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю ФБК стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 19:22
В Госдуме прокомментировали реакцию Германии на ответные санкции России
Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике Charite.
Вскоре немецкие власти заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.
При этом известно, что у разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, включая Великобританию, США, Швецию и Чехию. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО).
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 17:00
Слуцкий прокомментировал заявление Германии об ответных санкциях России
 
Петр БыстронРоссияСергей ЛавровАлексей НавальныйМИД ГерманииЕвросоюзАнгела МеркельМоскваГерманияОмскБерлин (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В Петербурге обсудили перспективы расширения дородовой диагностики
08:10Журналист рассказал, что будет делать Трамп в случае победы Байдена
08:06В Германии за сутки выявили более 22,4 тысячи случаев COVID-19
08:05Япония намерена укрепить ВВС, так как у России "больше истребителей"
07:45В Хакасии увеличат число кислородных концентратов и тестов на COVID-19
07:37В Томске госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют на базе Дворца спорта
07:33Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев
06:49Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции
06:34Всех сотрудников Ubisoft успешно эвакуировали после инцидента в Монреале
06:00Закон о защите чувств верующих эффективен в России, считает эксперт
05:42NYT сообщила о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"*
05:11Исследование показало, какие продукты россияне меньше ели на удаленке
05:03Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США
05:02Москвичей предупредили о резком похолодании
04:11"Добивают государство": в Раде заявили о возможном дефолте на Украине
04:10Юрист рассказал, как не переплатить налоги
04:04Провалились очередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship
03:17Источник назвал дату запуска первого спутника для оценки климата Арктики
03:14Экономист рассказал, какими валютами стоит заменить доллар
03:11Депутат бундестага заявил об атаке на Россию из-за дела Навального
Лента новостейМолния