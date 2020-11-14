https://ria.ru/20201114/ataka-1584579397.html
Депутат бундестага заявил об атаке на Россию из-за дела Навального
Депутат бундестага заявил об атаке на Россию из-за дела Навального
Депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон резко раскритиковал официальную точку зрения Берлина на ситуацию с Алексеем Навальным и... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T03:11
2020-11-14T03:11
2020-11-14T03:11
петр быстрон
россия
сергей лавров
алексей навальный
мид германии
евросоюз
ангела меркель
москва
германия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон резко раскритиковал официальную точку зрения Берлина на ситуацию с Алексеем Навальным и заявил, что действия страны знаменуют новую низшую точку немецкой внешней политики во время правления канцлера Ангелы Меркель.Ранее Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального. Попавшим под ограничения гражданам России запретили въезд на территорию ЕС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции, и вскоре уведомит о них европейских партнеров.Также он высказался об осложнении отношений между Россией и Германией при главе немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасе.Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю ФБК стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике Charite.Вскоре немецкие власти заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.При этом известно, что у разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, включая Великобританию, США, Швецию и Чехию. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО).
https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584549209.html
https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584518093.html
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петр быстрон, россия, сергей лавров, алексей навальный, мид германии, евросоюз, ангела меркель, москва, германия, омск, берлин (город), в мире
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон
резко раскритиковал официальную точку зрения Берлина
на ситуацию с Алексеем Навальным
и заявил, что действия страны знаменуют новую низшую точку немецкой внешней политики во время правления канцлера Ангелы Меркель
.
Ранее Евросоюз
ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального. Попавшим под ограничения гражданам России запретили въезд на территорию ЕС. Министр иностранных дел Сергей Лавров
заявил, что Москва уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии
и Франции
, и вскоре уведомит о них европейских партнеров.
"Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от предложений Москвы сотрудничать в расследовании дела Навального, — это атака на Россию", — рассказал Быстрон в беседе с kp.ru.
Также он высказался об осложнении отношений между Россией и Германией при главе немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасе
.
"Отношения с Россией близки к катастрофе", — отметил парламентарий.
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю ФБК стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике Charite.
Вскоре немецкие власти заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции
и Франции
. Москва попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.
При этом известно, что у разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, включая Великобританию, США, Швецию и Чехию. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО).