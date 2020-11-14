https://ria.ru/20201114/arashukov-1584621110.html

У находящегося в "Лефортово" экс-сенатора Арашукова заподозрили COVID-19

У находящегося в "Лефортово" экс-сенатора Арашукова заподозрили COVID-19

Администрация СИЗО "Лефортово" с четверга перестала пускать посетителей к бывшему сенатору Рауфу Арашукову, у него взяты анализы из-за подозрения на... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:13

2020-11-14T14:13

2020-11-14T14:13

распространение нового коронавируса

дело клана арашуковых

рауф арашуков

сизо лефортово

совет федерации рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Администрация СИЗО "Лефортово" с четверга перестала пускать посетителей к бывшему сенатору Рауфу Арашукову, у него взяты анализы из-за подозрения на коронавирус, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк."С четверга к Рауфу Арашукову не пускают адвокатов и следователя, у него взяли анализы, есть подозрение на COVID", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что результаты должны быть готовы в понедельник или вторник.Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.Более полутора лет назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.В конце прошлого года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20200728/1575039895.html

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дело клана арашуковых, рауф арашуков, сизо лефортово, совет федерации рф, москва, происшествия