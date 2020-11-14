У находящегося в "Лефортово" экс-сенатора Арашукова заподозрили COVID-19
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков в суде
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Администрация СИЗО "Лефортово" с четверга перестала пускать посетителей к бывшему сенатору Рауфу Арашукову, у него взяты анализы из-за подозрения на коронавирус, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
"С четверга к Рауфу Арашукову не пускают адвокатов и следователя, у него взяли анализы, есть подозрение на COVID", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что результаты должны быть готовы в понедельник или вторник.
Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
Более полутора лет назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце прошлого года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
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