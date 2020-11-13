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Россия не согласилась с позицией нидерландского прокурора по делу ЮКОСа
Россия не согласилась с позицией нидерландского прокурора по делу ЮКОСа
Россия не согласилась с мнением нидерландского прокурора по делу ЮКОСа, который рекомендовал отклонить просьбу РФ о приостановке решения Гаагского арбитража по... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:38
2020-11-13T18:15
россия
гаагский арбитраж
юкос
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Россия не согласилась с мнением нидерландского прокурора по делу ЮКОСа, который рекомендовал отклонить просьбу РФ о приостановке решения Гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста РФ.Ранее в пятницу пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов сообщила РИА Новости, что инстанция получила от генпрокурора страны консультативное заключение по искам экс-акционеров ЮКОСа, не уточнив, в чем оно заключается. У сторон есть две недели, чтобы ответить на него."Российская Федерация не согласна с отрицательным мнением генерального прокурора Верховного суда Нидерландов относительно заявлений РФ о необходимости приостановки исполнения решений Гаагского арбитража, вынесенных по искам бывших мажоритарных акционеров ОАО "НК "ЮКОС". В течение ближайших двух недель российская сторона представит свои комментарии по данному вопросу", - сказал собеседник агентства.Как сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, генпрокурор Верховного суда Нидерландов "представил отрицательное мнение относительно заявлений России".В Минюсте в свою очередь отметили, что мнение генпрокурора не предрешает позицию Верховного суда Нидерландов по обозначенному вопросу.В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.Верховному суду Нидерландов предстоит оценить российские доводы о том, что при толковании международного права допущены "многочисленные юридические ошибки".
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россия, гаагский арбитраж, юкос, нидерланды, в мире

Россия не согласилась с позицией нидерландского прокурора по делу ЮКОСа

17:38 13.11.2020 (обновлено: 18:15 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВход в здание нефтяной компании "ЮКОС"
Вход в здание нефтяной компании ЮКОС - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Россия не согласилась с мнением нидерландского прокурора по делу ЮКОСа, который рекомендовал отклонить просьбу РФ о приостановке решения Гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста РФ.
Ранее в пятницу пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов сообщила РИА Новости, что инстанция получила от генпрокурора страны консультативное заключение по искам экс-акционеров ЮКОСа, не уточнив, в чем оно заключается. У сторон есть две недели, чтобы ответить на него.
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В офисе "МБХ медиа" сообщили об обыске по делу ЮКОСа
"Российская Федерация не согласна с отрицательным мнением генерального прокурора Верховного суда Нидерландов относительно заявлений РФ о необходимости приостановки исполнения решений Гаагского арбитража, вынесенных по искам бывших мажоритарных акционеров ОАО "НК "ЮКОС". В течение ближайших двух недель российская сторона представит свои комментарии по данному вопросу", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, генпрокурор Верховного суда Нидерландов "представил отрицательное мнение относительно заявлений России".
В Минюсте в свою очередь отметили, что мнение генпрокурора не предрешает позицию Верховного суда Нидерландов по обозначенному вопросу.
В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.
Верховному суду Нидерландов предстоит оценить российские доводы о том, что при толковании международного права допущены "многочисленные юридические ошибки".
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РоссияГаагский арбитражЮКОСНидерландыВ мире
 
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