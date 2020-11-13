https://ria.ru/20201113/vybory-1584417918.html

Небензя оценил влияние выборов в США на работу Совбеза ООН

Небензя оценил влияние выборов в США на работу Совбеза ООН

Неопределенность с итогами выборов президента США не отразилась на работе Совета Безопасности ООН, хотя многие европейцы ставят на победу Джо Байдена, заявил в... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:47

2020-11-13T09:47

2020-11-13T11:13

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

василий небензя

джо байден

оон

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя – РИА Новости. Неопределенность с итогами выборов президента США не отразилась на работе Совета Безопасности ООН, хотя многие европейцы ставят на победу Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."На работе Совбеза это никак не сказывается. Как мы занимались нашими делами, так и занимаемся", - сказал Небензя, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, не только граждане Соединенных Штатов ожидают результатов выборов. "Вы видите, какая отчаянная борьба идет. Кто-то ставит на другую сторону - скажем, многие европейцы. Потому что для них Трамп оказался человеком, который, по их мнению, разрушает твердую трансатлантическую связку, и они, конечно, ждут перемен", - добавил он.По мнению Небензи, каковы будут эти перемены и как это скажется на отношениях европейских стран с США, трудно сказать, не зная результатов выборов. "Наученные горьким опытом, предпочитаем не говорить об этом. Хотя мои коллеги ко мне постоянно подходили с вопросом, кто будет победителем. Я говорил, что я знаю, но не скажу", - поделился Небензя.В то же время он отметил, что если администрация США сменится, будет назначен и новый постпред страны при ООН. "На все ключевые постпредские, посольские должности новая администрация назначает своих людей", - пояснил он.Отношения с нынешним постпредом США при ООН Келли Крафт Небензя назвал хорошими рабочими и дружескими. "Не только со мной – у нее со всеми членами Совета такие отношения. Она приехала сюда примерно год назад, но как-то быстро влилась в коллектив. Она человек очень теплый по натуре. Коллеги к ней тоже относятся с теплотой и уважением", - указал российский постпред.Читайте полный текст интервью >>>

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сша

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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-13T09:47 true PT2M51S

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дональд трамп, василий небензя, джо байден, оон, сша, в мире