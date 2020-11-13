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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201113/vybory-1584402530.html
Twitter пометил как спорные 300 тысяч сообщений о выборах в США
Twitter пометил как спорные 300 тысяч сообщений о выборах в США
Около 300 тысяч сообщений в Twitter, связанные с президентскими выборами в США, были помечены как "потенциально вводящие в заблуждение", сообщило руководство... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T03:56
2020-11-13T03:56
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
twitter
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Около 300 тысяч сообщений в Twitter, связанные с президентскими выборами в США, были помечены как "потенциально вводящие в заблуждение", сообщило руководство социальной сети.Отмечается, что речь идет о сообщениях между 27 октября и 11 ноября, то есть за неделю до и за неделю после выборов, состоявшихся 3 ноября.Жесткая политика соцсети коснулась в том числе действующего президента США Дональда Трампа. Соответствующие пометки получила почти половина его твитов после завершения выборов.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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дональд трамп, джо байден, сша, twitter, в мире

Twitter пометил как спорные 300 тысяч сообщений о выборах в США

03:56 13.11.2020
 
© REUTERS / Andrew KellyМужчина в маске с изображением президента США Дональда и Голый ковбой празднуют победу Джо Байдена на выборах президента США в Нью-Йорке
Мужчина в маске с изображением президента США Дональда и Голый ковбой празднуют победу Джо Байдена на выборах президента США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© REUTERS / Andrew Kelly
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Около 300 тысяч сообщений в Twitter, связанные с президентскими выборами в США, были помечены как "потенциально вводящие в заблуждение", сообщило руководство социальной сети.
Отмечается, что речь идет о сообщениях между 27 октября и 11 ноября, то есть за неделю до и за неделю после выборов, состоявшихся 3 ноября.
"Это число представляет 0,2% всех твитов, связанных с выборами в США, оставленных за этот период", - отмечается в заявлении.
Жесткая политика соцсети коснулась в том числе действующего президента США Дональда Трампа. Соответствующие пометки получила почти половина его твитов после завершения выборов.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАTwitterВ мире
 
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