https://ria.ru/20201113/vybory-1584402530.html

Twitter пометил как спорные 300 тысяч сообщений о выборах в США

Twitter пометил как спорные 300 тысяч сообщений о выборах в США

Около 300 тысяч сообщений в Twitter, связанные с президентскими выборами в США, были помечены как "потенциально вводящие в заблуждение", сообщило руководство... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T03:56

2020-11-13T03:56

2020-11-13T03:56

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

twitter

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Около 300 тысяч сообщений в Twitter, связанные с президентскими выборами в США, были помечены как "потенциально вводящие в заблуждение", сообщило руководство социальной сети.Отмечается, что речь идет о сообщениях между 27 октября и 11 ноября, то есть за неделю до и за неделю после выборов, состоявшихся 3 ноября.Жесткая политика соцсети коснулась в том числе действующего президента США Дональда Трампа. Соответствующие пометки получила почти половина его твитов после завершения выборов.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201112/vlast-1584100495.html

сша

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дональд трамп, джо байден, сша, twitter, в мире