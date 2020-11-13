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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/vozvraschenie-1584550324.html
Пашинян призвал принять программу возвращения соотечественников в Карабах
Пашинян призвал принять программу возвращения соотечественников в Карабах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прошедшего в пятницу расширенного заседания с участием членов правительства и руководителей различных ведомств... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:28
2020-11-13T19:28
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прошедшего в пятницу расширенного заседания с участием членов правительства и руководителей различных ведомств заявил о необходимости разработки программы возвращения соотечественников в Нагорный Карабах, сообщили в пресс-службе камбина.Премьер отметил, что целью совещания является обсуждение вопросов, касающихся соотечественников, переехавших из Карабаха в Армению во время боевых действий.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Техника с российскими миротворцами движется по пустым дорогам в Карабах
Техника с российскими миротворцами направляется в Карабах. Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

Пашинян призвал принять программу возвращения соотечественников в Карабах

19:28 13.11.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прошедшего в пятницу расширенного заседания с участием членов правительства и руководителей различных ведомств заявил о необходимости разработки программы возвращения соотечественников в Нагорный Карабах, сообщили в пресс-службе камбина.
Премьер отметил, что целью совещания является обсуждение вопросов, касающихся соотечественников, переехавших из Карабаха в Армению во время боевых действий.
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"В частности, мы должны обсудить, какие программы поддержки мы должны реализовать для них. Но мы также должны констатировать, что приоритетом для нас является то, чтобы они получили эту поддержку в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.). То есть это должна быть программа, которая способствует процессу возвращения наших соотечественников в Арцах", - процитировали слова Пашиняна в пресс-службе.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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