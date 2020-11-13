Пашинян призвал принять программу возвращения соотечественников в Карабах
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прошедшего в пятницу расширенного заседания с участием членов правительства и руководителей различных ведомств заявил о необходимости разработки программы возвращения соотечественников в Нагорный Карабах, сообщили в пресс-службе камбина.
Премьер отметил, что целью совещания является обсуждение вопросов, касающихся соотечественников, переехавших из Карабаха в Армению во время боевых действий.
"В частности, мы должны обсудить, какие программы поддержки мы должны реализовать для них. Но мы также должны констатировать, что приоритетом для нас является то, чтобы они получили эту поддержку в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.). То есть это должна быть программа, которая способствует процессу возвращения наших соотечественников в Арцах", - процитировали слова Пашиняна в пресс-службе.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.