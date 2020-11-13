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Пашинян призвал принять программу возвращения соотечественников в Карабах

Пашинян призвал принять программу возвращения соотечественников в Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прошедшего в пятницу расширенного заседания с участием членов правительства и руководителей различных ведомств... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:28

2020-11-13T19:28

2020-11-13T19:28

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прошедшего в пятницу расширенного заседания с участием членов правительства и руководителей различных ведомств заявил о необходимости разработки программы возвращения соотечественников в Нагорный Карабах, сообщили в пресс-службе камбина.Премьер отметил, что целью совещания является обсуждение вопросов, касающихся соотечественников, переехавших из Карабаха в Армению во время боевых действий.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

баку

азербайджан

армения

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Техника с российскими миротворцами движется по пустым дорогам в Карабах Техника с российскими миротворцами направляется в Карабах. Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. 2020-11-13T19:28 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире