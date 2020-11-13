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Путин призвал не стесняться проявленного в годы ВОВ героизма
Путин призвал не стесняться проявленного в годы ВОВ героизма
Владимир Путин призвал не стесняться подвига советского народа, проявленного в Великую Отечественную войну, но отделять "героическую часть" от идеологической. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:08
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великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Путин призвал не стесняться подвига советского народа, проявленного в Великую Отечественную войну, но отделять "героическую часть" от идеологической.По словам Путина, проблема в том, что период войны "окрашен идеологически".Именно это, считает глава государства, позволит выстроить правильный вектор движения вперед.
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великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, новгородская область, общество

Путин призвал не стесняться проявленного в годы ВОВ героизма

16:08 13.11.2020 (обновлено: 17:02 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в пленарном заседании форума Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Путин призвал не стесняться подвига советского народа, проявленного в Великую Отечественную войну, но отделять "героическую часть" от идеологической.

"Мы должны видеть будущее и идти только вперед. Но для того, чтобы знать, куда идти, нужно понимать, откуда мы пришли. <...> То, что сделало поколение победителей в период Великой Отечественной войны, мы никогда не должны забывать. И не только потому, что должны знать те жертвы, которые были принесены на алтарь Отечества этими людьми, а потому что они действительно настоящие герои", — отметил президент на заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

По словам Путина, проблема в том, что период войны "окрашен идеологически".
"Сегодня мы стараемся вычистить эту идеологизацию. И к сожалению, очень часто вместе с этой водой, как известно, есть такая поговорка, выплескивается и ребенок. <...> Мы эту героическую часть истории нашего народа тоже как-то стесняемся, убираем в сторону. А этого нельзя делать. Нужно отдельно одно от другого, но дорожить тем, что было сделано нашими предками во имя нас", — подчеркнул он.
Именно это, считает глава государства, позволит выстроить правильный вектор движения вперед.
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинНовгородская областьОбщество
 
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