Путин призвал не стесняться проявленного в годы ВОВ героизма

"Мы должны видеть будущее и идти только вперед. Но для того, чтобы знать, куда идти, нужно понимать, откуда мы пришли. <...> То, что сделало поколение победителей в период Великой Отечественной войны, мы никогда не должны забывать. И не только потому, что должны знать те жертвы, которые были принесены на алтарь Отечества этими людьми, а потому что они действительно настоящие герои", — отметил президент на заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".