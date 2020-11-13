https://ria.ru/20201113/vinogradniki-1584480079.html

На Ставрополье расширяют площади виноградников

На Ставрополье расширяют площади виноградников

До конца ноября на Ставрополье планируется дополнительно высадить 160 гектаров новых виноградников, сообщает пресс-служба министерство сельского хозяйства... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:26

2020-11-13T14:26

2020-11-13T14:26

виноградники

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА новости. До конца ноября на Ставрополье планируется дополнительно высадить 160 гектаров новых виноградников, сообщает пресс-служба министерство сельского хозяйства Ставропольского края."Весной к виноградникам края уже прибавились около семи гектаров, но самые масштабные посадки идут традиционно осенью. Всего в этом году на Ставрополье саженцы появятся на площади почти 168 гектаров", — сказали в пресс-службе.Краевой Минсельхоз отмечает, что виноградарство в крае активно развивается. С каждым годом увеличиваются площади посадок. За последние пять-шесть лет на Ставрополье появились более 1000 гектаров новых виноградников и сегодня их общая площадь составляет 5,3 тысяч гектаров. Ставрополье входит в пятерку лидеров России по общей площади виноградных насаждений и валовому производству винограда.Увеличивается и объем краевой государственной помощи отрасли - за предыдущие три года рост составил 2,5 раза. В рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в этом году на закладку новых виноградников и работы на них на условиях софинансирования выделены почти 84 миллиона рублей. В госпрограмме принимают участие 27 виноградарских предприятий. В настоящее время в крае выращивают более ста сортов винограда.

https://ria.ru/20201109/stavropole-1583751402.html

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноградники, ставропольский край