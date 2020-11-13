На Ставрополье расширяют площади виноградников
© Фото : Государственное казенное учреждение "Ставропольвиноградплодопром"На Ставрополье расширяют площади виноградников
© Фото : Государственное казенное учреждение "Ставропольвиноградплодопром"
СТАВРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА новости. До конца ноября на Ставрополье планируется дополнительно высадить 160 гектаров новых виноградников, сообщает пресс-служба министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
"Весной к виноградникам края уже прибавились около семи гектаров, но самые масштабные посадки идут традиционно осенью. Всего в этом году на Ставрополье саженцы появятся на площади почти 168 гектаров", — сказали в пресс-службе.
© Фото : Государственное казенное учреждение "Ставропольвиноградплодопром"На Ставрополье расширяют площади виноградников
© Фото : Государственное казенное учреждение "Ставропольвиноградплодопром"
На Ставрополье расширяют площади виноградников
Краевой Минсельхоз отмечает, что виноградарство в крае активно развивается. С каждым годом увеличиваются площади посадок. За последние пять-шесть лет на Ставрополье появились более 1000 гектаров новых виноградников и сегодня их общая площадь составляет 5,3 тысяч гектаров.
Ставрополье входит в пятерку лидеров России по общей площади виноградных насаждений и валовому производству винограда.
Увеличивается и объем краевой государственной помощи отрасли - за предыдущие три года рост составил 2,5 раза. В рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в этом году на закладку новых виноградников и работы на них на условиях софинансирования выделены почти 84 миллиона рублей. В госпрограмме принимают участие 27 виноградарских предприятий.
В настоящее время в крае выращивают более ста сортов винограда.