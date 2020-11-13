https://ria.ru/20201113/ulyanovsk-1584431121.html

СК завел дело после публикации об избиении школьника в Ульяновске

СК завел дело после публикации об избиении школьника в Ульяновске

Следователи возбудили уголовное дело после публикации об избиении и унижении подростка группой молодых людей в Ульяновске, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:47

2020-11-13T10:47

2020-11-13T10:47

ульяновск

происшествия

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САМАРА, 13 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикации об избиении и унижении подростка группой молодых людей в Ульяновске, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону.Ранее информационный портал misanec.ru написал, что в Ульяновске подростки избили и унизили девятиклассника, а потом выложили видео с издевательствами в интернет. Позже портал удалил новость.По предварительным данным следствия, 13 сентября в Ульяновске группа молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет вымогала у местного подростка деньги, применив в отношении него насильственные действия сексуального характера. По данным СУСК, подозреваемые установлены.В прокуратуре региона сообщили, что по этому инциденту, произошедшему, по-видимому, "из-за личных разногласий", проводится проверка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20201111/napadenie-1584150156.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/kriminal-1583600557.html

ульяновск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, происшествия