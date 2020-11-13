https://ria.ru/20201113/ulyanovsk-1584431121.html
СК завел дело после публикации об избиении школьника в Ульяновске
СК завел дело после публикации об избиении школьника в Ульяновске
Следователи возбудили уголовное дело после публикации об избиении и унижении подростка группой молодых людей в Ульяновске, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:47
2020-11-13T10:47
2020-11-13T10:47
ульяновск
происшествия
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САМАРА, 13 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикации об избиении и унижении подростка группой молодых людей в Ульяновске, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону.Ранее информационный портал misanec.ru написал, что в Ульяновске подростки избили и унизили девятиклассника, а потом выложили видео с издевательствами в интернет. Позже портал удалил новость.По предварительным данным следствия, 13 сентября в Ульяновске группа молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет вымогала у местного подростка деньги, применив в отношении него насильственные действия сексуального характера. По данным СУСК, подозреваемые установлены.В прокуратуре региона сообщили, что по этому инциденту, произошедшему, по-видимому, "из-за личных разногласий", проводится проверка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20201111/napadenie-1584150156.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/kriminal-1583600557.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновск, происшествия
САМАРА, 13 ноя – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело после публикации об избиении и унижении подростка группой молодых людей в Ульяновске
, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону.
Ранее информационный портал misanec.ru написал, что в Ульяновске подростки избили и унизили девятиклассника, а потом выложили видео с издевательствами в интернет. Позже портал удалил новость.
"Следственными органами Следственного комитета по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по сообщению из средств массовой информации о жестоком обращении группой лиц в отношении подростка в г. Ульяновске и вымогательстве у него денежных средств (п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ, п. "а" ч.2 ст. 163 УК РФ)", - говорится в релизе.
По предварительным данным следствия, 13 сентября в Ульяновске группа молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет вымогала у местного подростка деньги, применив в отношении него насильственные действия сексуального характера. По данным СУСК, подозреваемые установлены.
В прокуратуре региона сообщили, что по этому инциденту, произошедшему, по-видимому, "из-за личных разногласий", проводится проверка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.