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СК завел дело после публикации об избиении школьника в Ульяновске
СК завел дело после публикации об избиении школьника в Ульяновске
Следователи возбудили уголовное дело после публикации об избиении и унижении подростка группой молодых людей в Ульяновске, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:47
2020-11-13T10:47
ульяновск
происшествия
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САМАРА, 13 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикации об избиении и унижении подростка группой молодых людей в Ульяновске, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону.Ранее информационный портал misanec.ru написал, что в Ульяновске подростки избили и унизили девятиклассника, а потом выложили видео с издевательствами в интернет. Позже портал удалил новость.По предварительным данным следствия, 13 сентября в Ульяновске группа молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет вымогала у местного подростка деньги, применив в отношении него насильственные действия сексуального характера. По данным СУСК, подозреваемые установлены.В прокуратуре региона сообщили, что по этому инциденту, произошедшему, по-видимому, "из-за личных разногласий", проводится проверка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20201111/napadenie-1584150156.html
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ульяновск, происшествия

СК завел дело после публикации об избиении школьника в Ульяновске

10:47 13.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САМАРА, 13 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикации об избиении и унижении подростка группой молодых людей в Ульяновске, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону.
Ранее информационный портал misanec.ru написал, что в Ульяновске подростки избили и унизили девятиклассника, а потом выложили видео с издевательствами в интернет. Позже портал удалил новость.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 17:08
В Мурманской области подросток ранил сверстника ножом на детской площадке
"Следственными органами Следственного комитета по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по сообщению из средств массовой информации о жестоком обращении группой лиц в отношении подростка в г. Ульяновске и вымогательстве у него денежных средств (п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ, п. "а" ч.2 ст. 163 УК РФ)", - говорится в релизе.
По предварительным данным следствия, 13 сентября в Ульяновске группа молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет вымогала у местного подростка деньги, применив в отношении него насильственные действия сексуального характера. По данным СУСК, подозреваемые установлены.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 11:32
В Петербурге подросток пытался убить родителей и малолетнюю сестру
В прокуратуре региона сообщили, что по этому инциденту, произошедшему, по-видимому, "из-за личных разногласий", проводится проверка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
 
УльяновскПроисшествия
 
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