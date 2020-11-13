https://ria.ru/20201113/ubiystvo-1584424881.html

В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве жены в ТЦ

В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве жены в ТЦ

Арестован мужчина, подозреваемый в убийстве своей супруги в торговом центре во Всеволжске Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:20

2020-11-13T10:20

2020-11-13T10:20

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

белоруссия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Арестован мужчина, подозреваемый в убийстве своей супруги в торговом центре во Всеволжске Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."Подозреваемому в убийстве супруги избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Инцидент произошел 11 ноября. По данным следствия, мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом. По "горячим следам" был задержан подозреваемый 1968 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, максимальная санкция - 15 лет лишения свободы.По данным местных СМИ, после выстрела в жену из травматического оружия уроженец Белоруссии зарубил ее топором.

https://ria.ru/20200909/ubiystvo-1576983078.html

ленинградская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, белоруссия, происшествия