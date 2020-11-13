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В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве жены в ТЦ
В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве жены в ТЦ
Арестован мужчина, подозреваемый в убийстве своей супруги в торговом центре во Всеволжске Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:20
2020-11-13T10:20
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
белоруссия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Арестован мужчина, подозреваемый в убийстве своей супруги в торговом центре во Всеволжске Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."Подозреваемому в убийстве супруги избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Инцидент произошел 11 ноября. По данным следствия, мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом. По "горячим следам" был задержан подозреваемый 1968 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, максимальная санкция - 15 лет лишения свободы.По данным местных СМИ, после выстрела в жену из травматического оружия уроженец Белоруссии зарубил ее топором.
https://ria.ru/20200909/ubiystvo-1576983078.html
ленинградская область
белоруссия
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, белоруссия, происшествия

В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве жены в ТЦ

10:20 13.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Арестован мужчина, подозреваемый в убийстве своей супруги в торговом центре во Всеволжске Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"Подозреваемому в убийстве супруги избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 11 ноября. По данным следствия, мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом. По "горячим следам" был задержан подозреваемый 1968 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, максимальная санкция - 15 лет лишения свободы.
По данным местных СМИ, после выстрела в жену из травматического оружия уроженец Белоруссии зарубил ее топором.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьБелоруссияПроисшествия
 
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