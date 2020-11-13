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Раскрыты мотивы убийства женщины топором в ТЦ под Петербургом
Раскрыты мотивы убийства женщины топором в ТЦ под Петербургом
Знакомая убитой гражданином Белоруссии жительницы Ленинградской области рассказала в беседе с Пятым каналом об отношениях между жертвой и злоумышленником. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T02:22
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
всеволожск
молдавия
белоруссия
происшествия
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Раскрыты детали жуткого убийства женщины топором в ТЦ под Петербургом
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Знакомая убитой гражданином Белоруссии жительницы Ленинградской области рассказала в беседе с Пятым каналом об отношениях между жертвой и злоумышленником.По словам собеседницы, женщина и подозреваемый находились в браке. При этом погибшая перебралась во Всеволожск из Молдавии.В октябре женщина съехала от мужчины. Она рассказала знакомым об угрозах с его стороны. Подруга покойной считает, что муж не простил супруге ее успеха: она смогла самостоятельно открыть свой маникюрный салон.Она уточнила, что все в окружении потерпевшей призывали ее "бежать от супруга", однако она пыталась "противостоять ему до конца".Ранее Следственный комитет сообщил об убийстве женщины в торговом центре во Всеволожске. Подозреваемый — мужчина 1968 года рождения — выстрелил в жертву из травматического пистолета, после чего зарубил топором. Его задержали, решается вопрос об аресте. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20201111/podrobnosti-1584164627.html
россия
ленинградская область
всеволожск
молдавия
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Во Всеволожске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены. Кадры СК РФ
Следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления СКР по Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 11 ноября 2020 года в одном из торговых комплексов города Всеволожска Ленинградской области мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, всеволожск, молдавия, белоруссия, происшествия

Раскрыты мотивы убийства женщины топором в ТЦ под Петербургом

02:22 13.11.2020 (обновлено: 02:27 13.11.2020)
 
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Знакомая убитой гражданином Белоруссии жительницы Ленинградской области рассказала в беседе с Пятым каналом об отношениях между жертвой и злоумышленником.
По словам собеседницы, женщина и подозреваемый находились в браке. При этом погибшая перебралась во Всеволожск из Молдавии.

"Она тут осела сразу, и он к ней приходил, добивался. Ей казалось, что это такая любовь. Когда он начал ее лупить, она тоже думала, что это просто страсти", — отметила подруга убитой.

В октябре женщина съехала от мужчины. Она рассказала знакомым об угрозах с его стороны. Подруга покойной считает, что муж не простил супруге ее успеха: она смогла самостоятельно открыть свой маникюрный салон.
"Он не мог смотреть на то, что она успешная и без него", — утверждает женщина.
Она уточнила, что все в окружении потерпевшей призывали ее "бежать от супруга", однако она пыталась "противостоять ему до конца".
"Просто до нее это не дошло, она думала, что это шуточки. Она думала — вот она, жизнь, любовь, страсть!" — заключила собеседница.
Ранее Следственный комитет сообщил об убийстве женщины в торговом центре во Всеволожске. Подозреваемый — мужчина 1968 года рождения — выстрелил в жертву из травматического пистолета, после чего зарубил топором. Его задержали, решается вопрос об аресте. Возбуждено уголовное дело.
Уголовные дела - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Появились подробности убийства женщины в салоне красоты под Петербургом
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьВсеволожскМолдавияБелоруссияПроисшествия
 
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