https://ria.ru/20201113/ubiystvo-1584399582.html

Раскрыты мотивы убийства женщины топором в ТЦ под Петербургом

Раскрыты мотивы убийства женщины топором в ТЦ под Петербургом

Знакомая убитой гражданином Белоруссии жительницы Ленинградской области рассказала в беседе с Пятым каналом об отношениях между жертвой и злоумышленником. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T02:22

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

всеволожск

молдавия

белоруссия

происшествия

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Раскрыты детали жуткого убийства женщины топором в ТЦ под Петербургом

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Знакомая убитой гражданином Белоруссии жительницы Ленинградской области рассказала в беседе с Пятым каналом об отношениях между жертвой и злоумышленником.По словам собеседницы, женщина и подозреваемый находились в браке. При этом погибшая перебралась во Всеволожск из Молдавии.В октябре женщина съехала от мужчины. Она рассказала знакомым об угрозах с его стороны. Подруга покойной считает, что муж не простил супруге ее успеха: она смогла самостоятельно открыть свой маникюрный салон.Она уточнила, что все в окружении потерпевшей призывали ее "бежать от супруга", однако она пыталась "противостоять ему до конца".Ранее Следственный комитет сообщил об убийстве женщины в торговом центре во Всеволожске. Подозреваемый — мужчина 1968 года рождения — выстрелил в жертву из травматического пистолета, после чего зарубил топором. Его задержали, решается вопрос об аресте. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20201111/podrobnosti-1584164627.html

россия

ленинградская область

всеволожск

молдавия

белоруссия

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2020

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Во Всеволожске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены. Кадры СК РФ Следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления СКР по Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 11 ноября 2020 года в одном из торговых комплексов города Всеволожска Ленинградской области мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом. 2020-11-13T02:22 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, всеволожск, молдавия, белоруссия, происшествия