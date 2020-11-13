https://ria.ru/20201113/turtsiya-1584423752.html

Песков: Турция одобрила силовой сценарий в Карабахе

Песков: Турция одобрила силовой сценарий в Карабахе

Турция одобрила силовой сценарий в Карабахе, в этом Москва серьезно расходится во мнениях с Анкарой, но это не мешает контактам стран, в том числе на высшем... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:09

2020-11-13T10:09

2020-11-13T11:25

никол пашинян

ильхам алиев

дмитрий песков

москва

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

турция

анкара

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Турция одобрила силовой сценарий в Карабахе, в этом Москва серьезно расходится во мнениях с Анкарой, но это не мешает контактам стран, в том числе на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков отметил, что президенты РФ и Турции постоянно находятся в диалоге.Он также добавил, что у Москвы и Анкары очень много точек совпадения интересов.При этом он добавил, что "в данном случае Турция ошибочно, с нашей точки зрения, считает, что мира можно достичь силовыми методами". "Здесь мы расходимся в суждениях", - подчеркнул Песков.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201113/mirotvortsy-1584422915.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/karabakh-1584236495.html

https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584209395.html

москва

азербайджан

армения

турция

анкара

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никол пашинян, ильхам алиев, дмитрий песков, москва, азербайджан, армения, турция, анкара, в мире