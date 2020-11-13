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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/turtsiya-1584423752.html
Песков: Турция одобрила силовой сценарий в Карабахе
Песков: Турция одобрила силовой сценарий в Карабахе
Турция одобрила силовой сценарий в Карабахе, в этом Москва серьезно расходится во мнениях с Анкарой, но это не мешает контактам стран, в том числе на высшем... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:09
2020-11-13T11:25
никол пашинян
ильхам алиев
дмитрий песков
москва
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
турция
анкара
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Турция одобрила силовой сценарий в Карабахе, в этом Москва серьезно расходится во мнениях с Анкарой, но это не мешает контактам стран, в том числе на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков отметил, что президенты РФ и Турции постоянно находятся в диалоге.Он также добавил, что у Москвы и Анкары очень много точек совпадения интересов.При этом он добавил, что "в данном случае Турция ошибочно, с нашей точки зрения, считает, что мира можно достичь силовыми методами". "Здесь мы расходимся в суждениях", - подчеркнул Песков.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201113/mirotvortsy-1584422915.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/karabakh-1584236495.html
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никол пашинян, ильхам алиев, дмитрий песков, москва, азербайджан, армения, турция, анкара, в мире

Песков: Турция одобрила силовой сценарий в Карабахе

10:09 13.11.2020 (обновлено: 11:25 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах во время обострения конфликта
Нагорный Карабах во время обострения конфликта - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Турция одобрила силовой сценарий в Карабахе, в этом Москва серьезно расходится во мнениях с Анкарой, но это не мешает контактам стран, в том числе на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Турция заняла последовательную позицию на одобрение военной операции, на одобрение силового сценария в решении карабахского конфликта. В этом мы серьезно расходились и расходимся во мнениях с нашими турецкими коллегами. И это при этом не мешает нам продолжать тесное взаимодействие на всех уровнях, включая высший уровень", - сказал он в интервью RT.

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Песков отметил, что президенты РФ и Турции постоянно находятся в диалоге.
"При наличии определенных разногласий все-таки отношения двух президентов позволяют нам, когда нужно, складывать усилия, с тем чтобы способствовать решению ряда региональных проблем", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Он также добавил, что у Москвы и Анкары очень много точек совпадения интересов.
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"И Россия, и Турция жизненно заинтересованы в том, чтобы наш регион был стабильный, предсказуемый и мирный. Россия и Турция имеют очень много взаимных интересов в плане торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного сотрудничества. И взаимодействие отвечает интересам как Москвы, так и Анкары", - сказал Песков.
При этом он добавил, что "в данном случае Турция ошибочно, с нашей точки зрения, считает, что мира можно достичь силовыми методами". "Здесь мы расходимся в суждениях", - подчеркнул Песков.
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Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевДмитрий ПесковМоскваАзербайджанАрменияТурцияАнкараВ мире
 
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