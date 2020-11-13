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Общественники оценили решение повысить минимальные цены на алкоголь
Общественники оценили решение повысить минимальные цены на алкоголь
Член Общественной палаты России, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев поддержал повышение минимальной розничной цены на алкоголь. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:11
2020-11-13T19:33
россия
трезвая россия
султан хамзаев
министерство финансов рф (минфин россии)
алкоголь
экономика
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Член Общественной палаты России, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев поддержал повышение минимальной розничной цены на алкоголь.Он отметил, что на эту продукцию в России одна из самых низких цен в Европе. Хамзаев подчеркнул необходимость наведения порядка с точки зрения доступности алкоголя. Кроме того, общественник напомнил и о проблеме контрафактного алкоголя."Минфин как инициатор — они в первую очередь должны выстроить такую систему по изменениям, чтобы правоохранительная в том числе система выстроена была максимально эффективно в борьбе с контрафактной частью алкоголя, который примерно, по средним оценкам экспертов, от 60 до 70 процентов в регионе, в зависимости от самого региона", — объяснил RT руководитель "Трезвой России". Если данная инициатива будет нацелена на борьбу с контрафактом, то она, по словам члена ОП, "удачная, правильная".Ранее стало известно, что в России с 1 января 2021 года увеличатся минимальные розничные цены на алкоголь. Так, бутылка водки в 0,5 литра подорожает на 5,7 процента, ее цена вырастет с 230 рублей до 243 рублей. Бутылка коньяка аналогичного объема подорожает на три процента — с 433 рублей до 446 рублей. Бутылка 0,75 литра игристого вина подорожает также на три процента — со 164 рублей до 169 рублей. Вырастет и минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, — до 59 рублей за литр безводного спирта.Станет дороже и этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также денатурированный этиловый спирт (кроме биоэтанола) — до 44 рублей за литр.
https://ria.ru/20201031/alcohol-1582467178.html
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россия, трезвая россия, султан хамзаев, министерство финансов рф (минфин россии), алкоголь, экономика

Общественники оценили решение повысить минимальные цены на алкоголь

16:11 13.11.2020 (обновлено: 19:33 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПолки с алкогольной продукцией
Полки с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Член Общественной палаты России, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев поддержал повышение минимальной розничной цены на алкоголь.
Он отметил, что на эту продукцию в России одна из самых низких цен в Европе. Хамзаев подчеркнул необходимость наведения порядка с точки зрения доступности алкоголя. Кроме того, общественник напомнил и о проблеме контрафактного алкоголя.
"Минфин как инициатор — они в первую очередь должны выстроить такую систему по изменениям, чтобы правоохранительная в том числе система выстроена была максимально эффективно в борьбе с контрафактной частью алкоголя, который примерно, по средним оценкам экспертов, от 60 до 70 процентов в регионе, в зависимости от самого региона", — объяснил RT руководитель "Трезвой России".
Если данная инициатива будет нацелена на борьбу с контрафактом, то она, по словам члена ОП, "удачная, правильная".
Ранее стало известно, что в России с 1 января 2021 года увеличатся минимальные розничные цены на алкоголь. Так, бутылка водки в 0,5 литра подорожает на 5,7 процента, ее цена вырастет с 230 рублей до 243 рублей. Бутылка коньяка аналогичного объема подорожает на три процента — с 433 рублей до 446 рублей. Бутылка 0,75 литра игристого вина подорожает также на три процента — со 164 рублей до 169 рублей. Вырастет и минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, — до 59 рублей за литр безводного спирта.
Станет дороже и этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также денатурированный этиловый спирт (кроме биоэтанола) — до 44 рублей за литр.
Сырная тарелка с бокалом вина - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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РоссияТрезвая РоссияСултан ХамзаевМинистерство финансов РФ (Минфин России)АлкогольЭкономика
 
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