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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/tsentr-1584539046.html
Центр по Карабаху поможет Еревану и Баку наладить контакты, заявил Путин
Центр по Карабаху поможет Еревану и Баку наладить контакты, заявил Путин
Межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху при необходимости поможет правительственным органам Армении и Азербайджана наладить... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:23
2020-11-13T20:41
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху при необходимости поможет правительственным органам Армении и Азербайджана наладить взаимодействие с международными гуманитарными организациями и между собой, заявил президент РФ Владимир Путин.Он в пятницу провел совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Карабаха и в рамках этой встречи объявил о создании центра, который займется в том числе вопросом возвращения беженцев. Президент отметил, что центр также будет взаимодействовать с госорганами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Карабахе."Центр займется... координацией работы государственных структур и, надеюсь, очень на это рассчитываю, общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавших от ведения боевых действий; оказанием помощи правительственным органам Азербайджана и Армении - если они, конечно, в этом нуждаются, а мне кажется, что такая помощь будет как нельзя кстати, имея в виду сложную предысторию отношений между республиками, - в налаживании взаимодействия с международными гуманитарными организациями и между собой", - заявил Путин.
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584529906.html
нагорный карабах
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353
60
Путин рассказал о задачах гуманитарного центра, открытого после кровопролития в Карабахе
Президент России Владимир Путин на совещании по гуманитарным вопросам в Нагорном Карабахе рассказал о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования, который займется вопросом возвращения беженцев.
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нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Центр по Карабаху поможет Еревану и Баку наладить контакты, заявил Путин

18:23 13.11.2020 (обновлено: 20:41 13.11.2020)
 
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху при необходимости поможет правительственным органам Армении и Азербайджана наладить взаимодействие с международными гуманитарными организациями и между собой, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он в пятницу провел совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Карабаха и в рамках этой встречи объявил о создании центра, который займется в том числе вопросом возвращения беженцев. Президент отметил, что центр также будет взаимодействовать с госорганами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Карабахе.
"Центр займется... координацией работы государственных структур и, надеюсь, очень на это рассчитываю, общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавших от ведения боевых действий; оказанием помощи правительственным органам Азербайджана и Армении - если они, конечно, в этом нуждаются, а мне кажется, что такая помощь будет как нельзя кстати, имея в виду сложную предысторию отношений между республиками, - в налаживании взаимодействия с международными гуманитарными организациями и между собой", - заявил Путин.
Путин рассказал о задачах гуманитарного центра, открытого после кровопролития в Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 17:42Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин подписал указ о создании гуманитарного центра по Карабаху
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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