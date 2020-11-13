https://ria.ru/20201113/tsentr-1584539046.html
Центр по Карабаху поможет Еревану и Баку наладить контакты, заявил Путин
Центр по Карабаху поможет Еревану и Баку наладить контакты, заявил Путин
Межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху при необходимости поможет правительственным органам Армении и Азербайджана наладить... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:23
2020-11-13T18:23
2020-11-13T20:41
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху при необходимости поможет правительственным органам Армении и Азербайджана наладить взаимодействие с международными гуманитарными организациями и между собой, заявил президент РФ Владимир Путин.Он в пятницу провел совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Карабаха и в рамках этой встречи объявил о создании центра, который займется в том числе вопросом возвращения беженцев. Президент отметил, что центр также будет взаимодействовать с госорганами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Карабахе."Центр займется... координацией работы государственных структур и, надеюсь, очень на это рассчитываю, общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавших от ведения боевых действий; оказанием помощи правительственным органам Азербайджана и Армении - если они, конечно, в этом нуждаются, а мне кажется, что такая помощь будет как нельзя кстати, имея в виду сложную предысторию отношений между республиками, - в налаживании взаимодействия с международными гуманитарными организациями и между собой", - заявил Путин.
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584529906.html
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Путин рассказал о задачах гуманитарного центра, открытого после кровопролития в Карабахе
Президент России Владимир Путин на совещании по гуманитарным вопросам в Нагорном Карабахе рассказал о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования, который займется вопросом возвращения беженцев.
2020-11-13T18:23
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РИА Новости
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нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире