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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201113/trump-1584405290.html
NYT сообщила о возможных действиях Трампа при официальной победе Байдена
NYT сообщила о возможных действиях Трампа при официальной победе Байдена
Президент США Дональд Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года, как только подтвердится победа его оппонента Джо Байдена в 2020... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T06:51
2020-11-13T07:00
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
джорджия
мичиган
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года, как только подтвердится победа его оппонента Джо Байдена в 2020 году, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.По ее данным, это может произойти после того, как штаты сертифицируют результаты выборов. Байден, по предварительным данным, победил в достаточном числе штатов, чтобы набрать искомые 270 голосов выборщиков, однако подсчет голосов еще продолжается в ряде штатов.При этом, как пишет газета, у Трампа нет четкого плана по оспариванию результатов выборов, несмотря на отказ признать поражение и поданные иски в ряде штатов.По данным New York Times, советники информируют Трампа, что его шансы найти нарушения в достаточном количестве, чтобы изменить исход выборов, очень низки.Суды в Мичигане, Джорджии и Пенсильвании рассматривают заявления штаба Трампа о масштабном мошенничестве на выборах, которые Трамп повторяет в Twitter. Официальные лица штатов заявляют, что крупных нарушений на выборах не было. Министерство внутренней безопасности также заявило в четверг, что у него нет никаких данных о потерянных, не зачтенных или измененных голосах избирателей в каком-либо из штатов.
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дональд трамп, джо байден, джорджия, мичиган, вашингтон (город), сша, в мире

NYT сообщила о возможных действиях Трампа при официальной победе Байдена

06:51 13.11.2020 (обновлено: 07:00 13.11.2020)
 
© AP Photo / Karl DeBlakerПрезидент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Karl DeBlaker
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года, как только подтвердится победа его оппонента Джо Байдена в 2020 году, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.
По ее данным, это может произойти после того, как штаты сертифицируют результаты выборов. Байден, по предварительным данным, победил в достаточном числе штатов, чтобы набрать искомые 270 голосов выборщиков, однако подсчет голосов еще продолжается в ряде штатов.
При этом, как пишет газета, у Трампа нет четкого плана по оспариванию результатов выборов, несмотря на отказ признать поражение и поданные иски в ряде штатов.
"Он знает, что все кончено", - заявил газете один из советников Трампа.
По данным New York Times, советники информируют Трампа, что его шансы найти нарушения в достаточном количестве, чтобы изменить исход выборов, очень низки.
Суды в Мичигане, Джорджии и Пенсильвании рассматривают заявления штаба Трампа о масштабном мошенничестве на выборах, которые Трамп повторяет в Twitter. Официальные лица штатов заявляют, что крупных нарушений на выборах не было. Министерство внутренней безопасности также заявило в четверг, что у него нет никаких данных о потерянных, не зачтенных или измененных голосах избирателей в каком-либо из штатов.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного ралли в штате Айова - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДжорджияМичиганВашингтон (город)СШАВ мире
 
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