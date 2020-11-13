https://ria.ru/20201113/trump-1584405290.html

NYT сообщила о возможных действиях Трампа при официальной победе Байдена

NYT сообщила о возможных действиях Трампа при официальной победе Байдена

Президент США Дональд Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года, как только подтвердится победа его оппонента Джо Байдена в 2020... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T06:51

2020-11-13T06:51

2020-11-13T07:00

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

джорджия

мичиган

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года, как только подтвердится победа его оппонента Джо Байдена в 2020 году, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.По ее данным, это может произойти после того, как штаты сертифицируют результаты выборов. Байден, по предварительным данным, победил в достаточном числе штатов, чтобы набрать искомые 270 голосов выборщиков, однако подсчет голосов еще продолжается в ряде штатов.При этом, как пишет газета, у Трампа нет четкого плана по оспариванию результатов выборов, несмотря на отказ признать поражение и поданные иски в ряде штатов.По данным New York Times, советники информируют Трампа, что его шансы найти нарушения в достаточном количестве, чтобы изменить исход выборов, очень низки.Суды в Мичигане, Джорджии и Пенсильвании рассматривают заявления штаба Трампа о масштабном мошенничестве на выборах, которые Трамп повторяет в Twitter. Официальные лица штатов заявляют, что крупных нарушений на выборах не было. Министерство внутренней безопасности также заявило в четверг, что у него нет никаких данных о потерянных, не зачтенных или измененных голосах избирателей в каком-либо из штатов.

https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html

джорджия

мичиган

вашингтон (город)

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дональд трамп, джо байден, джорджия, мичиган, вашингтон (город), сша, в мире