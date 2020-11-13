Лукашенко посетовал на позицию России по транзиту нефти и газа
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не разрешит их транспортировку по своей территории.
"Конечно, многое (в развитии ЕАЭС – ред.) зависит от России, мы всегда об этом говорим. Да, России придется пойти на единый энергетический рынок, это приведет к тому, что белорусы будут выбирать – купить нефть в России или у Казахстана. Сейчас же такого нет. Мы готовы у вас (в Казахстане – ред.) покупать, но Россия никогда через (свою) территорию не пропускала и пока не пропускает ни газ, ни нефть. Мы в Туркменистане готовы купить газ, но Россия его не пропустит через свою территорию, потому что она свое хочет продать", - сказал Лукашенко во время встречи с журналистами, фрагменты которой показал телеканал СТВ.
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Однако, по мнению Лукашенко, если члены ЕАЭС хотят развития союза, "надо идти на реализацию, не на уступки, а на реализацию тех договоренностей, которые у нас подписаны".
Лукашенко заявил, что в рамках ЕАЭС приняты "прекрасные решения", но "беда в том, что мы их не выполняем". "Ни одно наше решение… не выполнено. Кусками там чего-то (сделано – ред.). Вот это наша беда", - сказал он.
Белорусский президент выразил опасение, чтобы ЕАЭС не превратился в итоге в структуру наподобие Содружества Независимых Государств. "Мы там никаких решений практически не принимаем. Просто существует площадка для обсуждения некоторых вопросов", - отметил глава государства.