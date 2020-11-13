https://ria.ru/20201113/tranzit-1584562740.html

Лукашенко посетовал на позицию России по транзиту нефти и газа

Лукашенко посетовал на позицию России по транзиту нефти и газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не разрешит их транспортировку по... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T21:21

2020-11-13T21:21

2020-11-13T21:21

россия

евразийский экономический союз

александр лукашенко

туркмения

белоруссия

казахстан

в мире

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не разрешит их транспортировку по своей территории.Однако, по мнению Лукашенко, если члены ЕАЭС хотят развития союза, "надо идти на реализацию, не на уступки, а на реализацию тех договоренностей, которые у нас подписаны".Лукашенко заявил, что в рамках ЕАЭС приняты "прекрасные решения", но "беда в том, что мы их не выполняем". "Ни одно наше решение… не выполнено. Кусками там чего-то (сделано – ред.). Вот это наша беда", - сказал он.Белорусский президент выразил опасение, чтобы ЕАЭС не превратился в итоге в структуру наподобие Содружества Независимых Государств. "Мы там никаких решений практически не принимаем. Просто существует площадка для обсуждения некоторых вопросов", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

россия

туркмения

белоруссия

казахстан

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россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, туркмения, белоруссия, казахстан, в мире