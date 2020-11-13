Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/tranzit-1584562740.html
Лукашенко посетовал на позицию России по транзиту нефти и газа
Лукашенко посетовал на позицию России по транзиту нефти и газа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не разрешит их транспортировку по... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:21
2020-11-13T21:21
россия
евразийский экономический союз
александр лукашенко
туркмения
белоруссия
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_0:37:2970:1708_1400x0_80_0_0_63867d8fe51c31ef46fea8e54735497e.jpg
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не разрешит их транспортировку по своей территории.Однако, по мнению Лукашенко, если члены ЕАЭС хотят развития союза, "надо идти на реализацию, не на уступки, а на реализацию тех договоренностей, которые у нас подписаны".Лукашенко заявил, что в рамках ЕАЭС приняты "прекрасные решения", но "беда в том, что мы их не выполняем". "Ни одно наше решение… не выполнено. Кусками там чего-то (сделано – ред.). Вот это наша беда", - сказал он.Белорусский президент выразил опасение, чтобы ЕАЭС не превратился в итоге в структуру наподобие Содружества Независимых Государств. "Мы там никаких решений практически не принимаем. Просто существует площадка для обсуждения некоторых вопросов", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
россия
туркмения
белоруссия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_239:0:2970:2048_1400x0_80_0_0_1800a0e0c23b697089eae59ede44b0c8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, туркмения, белоруссия, казахстан, в мире

Лукашенко посетовал на позицию России по транзиту нефти и газа

21:21 13.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не разрешит их транспортировку по своей территории.

"Конечно, многое (в развитии ЕАЭС – ред.) зависит от России, мы всегда об этом говорим. Да, России придется пойти на единый энергетический рынок, это приведет к тому, что белорусы будут выбирать – купить нефть в России или у Казахстана. Сейчас же такого нет. Мы готовы у вас (в Казахстане – ред.) покупать, но Россия никогда через (свою) территорию не пропускала и пока не пропускает ни газ, ни нефть. Мы в Туркменистане готовы купить газ, но Россия его не пропустит через свою территорию, потому что она свое хочет продать", - сказал Лукашенко во время встречи с журналистами, фрагменты которой показал телеканал СТВ.

Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:00
Белоруссия хоронит "цветную революцию"
Однако, по мнению Лукашенко, если члены ЕАЭС хотят развития союза, "надо идти на реализацию, не на уступки, а на реализацию тех договоренностей, которые у нас подписаны".
Лукашенко заявил, что в рамках ЕАЭС приняты "прекрасные решения", но "беда в том, что мы их не выполняем". "Ни одно наше решение… не выполнено. Кусками там чего-то (сделано – ред.). Вот это наша беда", - сказал он.
Белорусский президент выразил опасение, чтобы ЕАЭС не превратился в итоге в структуру наподобие Содружества Независимых Государств. "Мы там никаких решений практически не принимаем. Просто существует площадка для обсуждения некоторых вопросов", - отметил глава государства.
 
РоссияЕвразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоТуркменияБелоруссияКазахстанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Трамп сообщил, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
Лента новостейМолния