https://ria.ru/20201113/tpu-1584487143.html
В России создан научный консорциум по развитию водородных технологий
В России создан научный консорциум по развитию водородных технологий
Российские образовательные и научные организации, занимающиеся разработками в области водородной энергетики, объединились в консорциум по развитию в РФ всей... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:51
2020-11-13T14:51
2020-11-13T14:53
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
российская академия наук
томский политехнический университет
самарский государственный технический университет
александр новак
технологии
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские образовательные и научные организации, занимающиеся разработками в области водородной энергетики, объединились в консорциум по развитию в РФ всей цепочки "водородных" технологий — от получения этого газа до его использования, сообщила пресс-служба инициатора создания консорциума Томского политехнического университета (ТПУ).Новое объединение получило название "Технологическая водородная долина". В состав консорциума, помимо ТПУ, вошли Институт катализа Сибирского отделения РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет. Ожидается, что к консорциуму в дальнейшем присоединятся другие вузы и академические институты.Водород как химический реагент необходим для химической и пищевой промышленности, нефтепереработки, металлургии и других промышленных производств. Водород получает все большее распространение в мире и как экологически чистое автомобильное топливо, а также в автономных источниках электроэнергии мощностью до нескольких тысяч киловатт.Россия может стать лидером в области водородной энергетики, для достижения этой цели в начале 2021 года будут подготовлены предложения по стимулированию водородных технологий, ранее заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Участники консорциума будут вести совместные разработки технологий по всей "водородной цепочке": от технологий его получения и хранения до безопасного использования. Консорциум планирует тесное сотрудничество с крупнейшими компаниями России, заинтересованными в развитии водородной энергетике. В ближайшее время участники разработают "дорожную карту" для дальнейшей работы. Первым совместным научным мероприятием станет конференция, которую намечено провести уже в декабре нынешнего года.
https://ria.ru/20201013/tpu-1579430871.html
https://ria.ru/20201028/mifi-1581726016.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университетская наука, навигатор абитуриента, российская академия наук, томский политехнический университет, самарский государственный технический университет, александр новак, технологии
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Российские образовательные и научные организации, занимающиеся разработками в области водородной энергетики, объединились в консорциум по развитию в РФ всей цепочки "водородных" технологий — от получения этого газа до его использования, сообщила пресс-служба инициатора создания консорциума Томского политехнического университета (ТПУ)
.
Новое объединение получило название "Технологическая водородная долина". В состав консорциума, помимо ТПУ, вошли Институт катализа Сибирского отделения РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет. Ожидается, что к консорциуму в дальнейшем присоединятся другие вузы и академические институты.
Водород как химический реагент необходим для химической и пищевой промышленности, нефтепереработки, металлургии и других промышленных производств. Водород получает все большее распространение в мире и как экологически чистое автомобильное топливо, а также в автономных источниках электроэнергии мощностью до нескольких тысяч киловатт.
Россия может стать лидером в области водородной энергетики, для достижения этой цели в начале 2021 года будут подготовлены предложения по стимулированию водородных технологий, ранее заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Чтобы Россия на этом энергетическом рынке будущего была лидирующим игроком, научное сообщество должно объединить свои знания и усилия для преумножения задела в области водородных технологий. В одиночку с такими задачами не справиться. Для этого и был создан первый в стране "водородный консорциум". Важно, что в него вошли и университеты, и институты РАН, при этом все участники — это организации с серьезнейшим багажом компетенций в области водорода", — отметил врио ректора ТПУ Андрей Яковлев, слова которого приведены в сообщении.
Участники консорциума будут вести совместные разработки технологий по всей "водородной цепочке": от технологий его получения и хранения до безопасного использования. Консорциум планирует тесное сотрудничество с крупнейшими компаниями России, заинтересованными в развитии водородной энергетике. В ближайшее время участники разработают "дорожную карту" для дальнейшей работы. Первым совместным научным мероприятием станет конференция, которую намечено провести уже в декабре нынешнего года.