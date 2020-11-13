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https://ria.ru/20201113/tpu-1584487143.html
В России создан научный консорциум по развитию водородных технологий
В России создан научный консорциум по развитию водородных технологий
Российские образовательные и научные организации, занимающиеся разработками в области водородной энергетики, объединились в консорциум по развитию в РФ всей... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:51
2020-11-13T14:53
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
российская академия наук
томский политехнический университет
самарский государственный технический университет
александр новак
технологии
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские образовательные и научные организации, занимающиеся разработками в области водородной энергетики, объединились в консорциум по развитию в РФ всей цепочки "водородных" технологий — от получения этого газа до его использования, сообщила пресс-служба инициатора создания консорциума Томского политехнического университета (ТПУ).Новое объединение получило название "Технологическая водородная долина". В состав консорциума, помимо ТПУ, вошли Институт катализа Сибирского отделения РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет. Ожидается, что к консорциуму в дальнейшем присоединятся другие вузы и академические институты.Водород как химический реагент необходим для химической и пищевой промышленности, нефтепереработки, металлургии и других промышленных производств. Водород получает все большее распространение в мире и как экологически чистое автомобильное топливо, а также в автономных источниках электроэнергии мощностью до нескольких тысяч киловатт.Россия может стать лидером в области водородной энергетики, для достижения этой цели в начале 2021 года будут подготовлены предложения по стимулированию водородных технологий, ранее заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Участники консорциума будут вести совместные разработки технологий по всей "водородной цепочке": от технологий его получения и хранения до безопасного использования. Консорциум планирует тесное сотрудничество с крупнейшими компаниями России, заинтересованными в развитии водородной энергетике. В ближайшее время участники разработают "дорожную карту" для дальнейшей работы. Первым совместным научным мероприятием станет конференция, которую намечено провести уже в декабре нынешнего года.
https://ria.ru/20201013/tpu-1579430871.html
https://ria.ru/20201028/mifi-1581726016.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, российская академия наук, томский политехнический университет, самарский государственный технический университет, александр новак, технологии

В России создан научный консорциум по развитию водородных технологий

14:51 13.11.2020 (обновлено: 14:53 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТрамвай на водородном топливе
Трамвай на водородном топливе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские образовательные и научные организации, занимающиеся разработками в области водородной энергетики, объединились в консорциум по развитию в РФ всей цепочки "водородных" технологий — от получения этого газа до его использования, сообщила пресс-служба инициатора создания консорциума Томского политехнического университета (ТПУ).
Новое объединение получило название "Технологическая водородная долина". В состав консорциума, помимо ТПУ, вошли Институт катализа Сибирского отделения РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет. Ожидается, что к консорциуму в дальнейшем присоединятся другие вузы и академические институты.
Иван Шаненков и коаксиальный магнитоплазменный ускоритель - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Водородное топливо станет дешевле благодаря российским ученым
Водород как химический реагент необходим для химической и пищевой промышленности, нефтепереработки, металлургии и других промышленных производств. Водород получает все большее распространение в мире и как экологически чистое автомобильное топливо, а также в автономных источниках электроэнергии мощностью до нескольких тысяч киловатт.
Россия может стать лидером в области водородной энергетики, для достижения этой цели в начале 2021 года будут подготовлены предложения по стимулированию водородных технологий, ранее заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Чтобы Россия на этом энергетическом рынке будущего была лидирующим игроком, научное сообщество должно объединить свои знания и усилия для преумножения задела в области водородных технологий. В одиночку с такими задачами не справиться. Для этого и был создан первый в стране "водородный консорциум". Важно, что в него вошли и университеты, и институты РАН, при этом все участники — это организации с серьезнейшим багажом компетенций в области водорода", — отметил врио ректора ТПУ Андрей Яковлев, слова которого приведены в сообщении.

Участники консорциума будут вести совместные разработки технологий по всей "водородной цепочке": от технологий его получения и хранения до безопасного использования. Консорциум планирует тесное сотрудничество с крупнейшими компаниями России, заинтересованными в развитии водородной энергетике. В ближайшее время участники разработают "дорожную карту" для дальнейшей работы. Первым совместным научным мероприятием станет конференция, которую намечено провести уже в декабре нынешнего года.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 09:00РИА Наука
В России придумали новый тип накопителей водородного топлива
 
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРоссийская академия наукТомский политехнический университетСамарский государственный технический университетАлександр НовакТехнологии
 
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