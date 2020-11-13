https://ria.ru/20201113/tpu-1584487143.html

В России создан научный консорциум по развитию водородных технологий

В России создан научный консорциум по развитию водородных технологий

Российские образовательные и научные организации, занимающиеся разработками в области водородной энергетики, объединились в консорциум по развитию в РФ всей... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:51

2020-11-13T14:51

2020-11-13T14:53

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

российская академия наук

томский политехнический университет

самарский государственный технический университет

александр новак

технологии

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские образовательные и научные организации, занимающиеся разработками в области водородной энергетики, объединились в консорциум по развитию в РФ всей цепочки "водородных" технологий — от получения этого газа до его использования, сообщила пресс-служба инициатора создания консорциума Томского политехнического университета (ТПУ).Новое объединение получило название "Технологическая водородная долина". В состав консорциума, помимо ТПУ, вошли Институт катализа Сибирского отделения РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет. Ожидается, что к консорциуму в дальнейшем присоединятся другие вузы и академические институты.Водород как химический реагент необходим для химической и пищевой промышленности, нефтепереработки, металлургии и других промышленных производств. Водород получает все большее распространение в мире и как экологически чистое автомобильное топливо, а также в автономных источниках электроэнергии мощностью до нескольких тысяч киловатт.Россия может стать лидером в области водородной энергетики, для достижения этой цели в начале 2021 года будут подготовлены предложения по стимулированию водородных технологий, ранее заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Участники консорциума будут вести совместные разработки технологий по всей "водородной цепочке": от технологий его получения и хранения до безопасного использования. Консорциум планирует тесное сотрудничество с крупнейшими компаниями России, заинтересованными в развитии водородной энергетике. В ближайшее время участники разработают "дорожную карту" для дальнейшей работы. Первым совместным научным мероприятием станет конференция, которую намечено провести уже в декабре нынешнего года.

https://ria.ru/20201013/tpu-1579430871.html

https://ria.ru/20201028/mifi-1581726016.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, российская академия наук, томский политехнический университет, самарский государственный технический университет, александр новак, технологии