https://ria.ru/20201113/tomsk-1584412553.html

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали по подозрению в превышении полномочий

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали по подозрению в превышении полномочий

В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна, сообщили в СК. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:02

2020-11-13T09:02

2020-11-13T16:25

задержание мэра томска

иван кляйн

следственный комитет россии (ск рф)

томск

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна, сообщили в СК.Дома и на работе у него проходят обыски, начались допросы свидетелей.По предварительным данным, в 2016 году Кляйн дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры. Он попросил его внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения. Требовалось указать, что у ОАО "Томское пиво" есть 300-метровая санитарная зона. Это привело к отклонению просьбы строителя жилых домов об изменении зонирования, в итоге он понес убытки.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что этапировать задержанного в Москву пока не планируют.Кляйн занимает кресло мэра с 2013 года, до этого был депутатом местной Думы, руководителем Томского пивоваренного завода и ОАО "Томское пиво". После избрания Кляйна градоначальником генеральным директором компании стала его жена.Летом после обвинений во взяточничестве в отставку ушел заместитель Кляйна Евгений Суриков.

https://ria.ru/20201028/vzyatka-1581869426.html

томск

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Кадры задержания мэра Томска Ивана Кляйна В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна. 2020-11-13T09:02 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание мэра томска, иван кляйн, следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия