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Мэра Томска Ивана Кляйна задержали по подозрению в превышении полномочий
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали по подозрению в превышении полномочий
В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна, сообщили в СК. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:02
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задержание мэра томска
иван кляйн
следственный комитет россии (ск рф)
томск
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна, сообщили в СК.Дома и на работе у него проходят обыски, начались допросы свидетелей.По предварительным данным, в 2016 году Кляйн дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры. Он попросил его внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения. Требовалось указать, что у ОАО "Томское пиво" есть 300-метровая санитарная зона. Это привело к отклонению просьбы строителя жилых домов об изменении зонирования, в итоге он понес убытки.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что этапировать задержанного в Москву пока не планируют.Кляйн занимает кресло мэра с 2013 года, до этого был депутатом местной Думы, руководителем Томского пивоваренного завода и ОАО "Томское пиво". После избрания Кляйна градоначальником генеральным директором компании стала его жена.Летом после обвинений во взяточничестве в отставку ушел заместитель Кляйна Евгений Суриков.
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РИА Новости
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Кадры задержания мэра Томска Ивана Кляйна
В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна.
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задержание мэра томска, иван кляйн, следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали по подозрению в превышении полномочий

09:02 13.11.2020 (обновлено: 16:25 13.11.2020)
 
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна, сообщили в СК.
Дома и на работе у него проходят обыски, начались допросы свидетелей.
По предварительным данным, в 2016 году Кляйн дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры. Он попросил его внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения. Требовалось указать, что у ОАО "Томское пиво" есть 300-метровая санитарная зона. Это привело к отклонению просьбы строителя жилых домов об изменении зонирования, в итоге он понес убытки.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что этапировать задержанного в Москву пока не планируют.
Кляйн занимает кресло мэра с 2013 года, до этого был депутатом местной Думы, руководителем Томского пивоваренного завода и ОАО "Томское пиво". После избрания Кляйна градоначальником генеральным директором компании стала его жена.
Летом после обвинений во взяточничестве в отставку ушел заместитель Кляйна Евгений Суриков.
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Задержание мэра ТомскаИван КляйнСледственный комитет России (СК РФ)ТомскПроисшествия
 
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