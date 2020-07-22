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Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска ушел в отставку
Мэр Томска Иван Кляйн подписал заявление об отставке по собственному желанию своего заместителя Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:20
иван кляйн
следственный комитет россии (ск рф)
томск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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иван кляйн, следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия

Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска ушел в отставку

09:20 22.07.2020
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками СК РФ и УФСБ вице-мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова по подозрению в получении крупной взятки
Задержание сотрудниками СК РФ и УФСБ вице-мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова по подозрению в получении крупной взятки
© РИА Новости / СК РФ
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Задержание сотрудниками СК РФ и УФСБ вице-мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова по подозрению в получении крупной взятки. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Мэр Томска Иван Кляйн подписал заявление об отставке по собственному желанию своего заместителя Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщил РИА Новости в среду представитель горадминистрации.
"Он (Суриков – ред.) передал через адвоката заявление о своем освобождении с должности по собственному желанию. Мэр его удовлетворил", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, 16 июля правоохранительные органы задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Сурикова. Следователи СК на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по статье "получение должностным лицом взятки в крупном размере".
По данным следственного управления СК РФ по Томской области, вице-мэр с 2016 по 2018 годы лично получил от некой гражданки взятку в крупном размере за покровительство. На рабочем месте и в доме чиновника прошли обыски. Кировский районный суд Томска заключил его под стражу на два месяца.
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Иван КляйнСледственный комитет России (СК РФ)ТомскПроисшествия
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