Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска ушел в отставку

НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Мэр Томска Иван Кляйн подписал заявление об отставке по собственному желанию своего заместителя Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщил РИА Новости в среду представитель горадминистрации.
"Он (Суриков – ред.) передал через адвоката заявление о своем освобождении с должности по собственному желанию. Мэр его удовлетворил", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, 16 июля правоохранительные органы задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Сурикова. Следователи СК на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по статье "получение должностным лицом взятки в крупном размере".
По данным следственного управления СК РФ по Томской области, вице-мэр с 2016 по 2018 годы лично получил от некой гражданки взятку в крупном размере за покровительство. На рабочем месте и в доме чиновника прошли обыски. Кировский районный суд Томска заключил его под стражу на два месяца.