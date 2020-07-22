Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска ушел в отставку

"Он (Суриков – ред.) передал через адвоката заявление о своем освобождении с должности по собственному желанию. Мэр его удовлетворил", - сказал собеседник агентства.

По данным следственного управления СК РФ по Томской области, вице-мэр с 2016 по 2018 годы лично получил от некой гражданки взятку в крупном размере за покровительство. На рабочем месте и в доме чиновника прошли обыски. Кировский районный суд Томска заключил его под стражу на два месяца.