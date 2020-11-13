https://ria.ru/20201113/tomsk-1584408941.html

Источник сообщил о задержании мэра Томска

Источник сообщил о задержании мэра Томска

Силовики задержали главу Томска Ивана Кляйна, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:18

2020-11-13T08:18

2020-11-13T11:24

задержание мэра томска

иван кляйн

томск

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Силовики задержали главу Томска Ивана Кляйна, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах.Он отметил, что это связано с превышениями должностных полномочий. Другие подробности пока неизвестны.Летом после обвинений во взяточничестве в отставку ушел заместитель Кляйна Евгений Суриков.Кляйн занимает кресло мэра с 2013 года, до этого был депутатом местной думы, директором Томского пивоваренного завода. В 2018 году его переизбрали на второй срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/teftelev-1581904229.html

томск

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание мэра томска, иван кляйн, томск, происшествия