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Источник сообщил о задержании мэра Томска
Источник сообщил о задержании мэра Томска
Силовики задержали главу Томска Ивана Кляйна, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:18
2020-11-13T11:24
задержание мэра томска
иван кляйн
томск
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Силовики задержали главу Томска Ивана Кляйна, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах.Он отметил, что это связано с превышениями должностных полномочий. Другие подробности пока неизвестны.Летом после обвинений во взяточничестве в отставку ушел заместитель Кляйна Евгений Суриков.Кляйн занимает кресло мэра с 2013 года, до этого был депутатом местной думы, директором Томского пивоваренного завода. В 2018 году его переизбрали на второй срок.
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задержание мэра томска, иван кляйн, томск, происшествия

Источник сообщил о задержании мэра Томска

08:18 13.11.2020 (обновлено: 11:24 13.11.2020)
 
© Фото : СК РФЗадержание мэра Томска Ивана Кляйна
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Силовики задержали главу Томска Ивана Кляйна, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах.

"Мэр был задержан сегодня на рабочем месте", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что это связано с превышениями должностных полномочий. Другие подробности пока неизвестны.
Летом после обвинений во взяточничестве в отставку ушел заместитель Кляйна Евгений Суриков.
Кляйн занимает кресло мэра с 2013 года, до этого был депутатом местной думы, директором Томского пивоваренного завода. В 2018 году его переизбрали на второй срок.
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Задержание мэра ТомскаИван КляйнТомскПроисшествия
 
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