https://ria.ru/20201113/tko-1584465522.html
В Ленобласти с декабре этого года начнется раздельный сбор ТКО
В Ленобласти с декабре этого года начнется раздельный сбор ТКО
Пилотный проект по раздельному сбору мусора в Ленинградской области стартует в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости председатель регионального комитета по... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:13
2020-11-13T13:13
2020-11-13T13:13
ленинградская область
луга
ивангород
кингисепп
мусор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565319794_0:215:2873:1831_1400x0_80_0_0_c519d2969d5f118e5997f182a2651988.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Пилотный проект по раздельному сбору мусора в Ленинградской области стартует в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости председатель регионального комитета по обращению с отходами Алексей Пименов.По его словам, нововведение будет опробовано в тестовом режиме в трех городах - Кингисеппе, Ивангороде и Луге. На уже существующих контейнерных площадках при многоквартирных жилых домах, а также при домовладениях планируется установка двух дополнительных баков — для пластика и стекла."Основная задача пилотного проекта — протестировать спрос, логистику и понять финансовые затраты регионального оператора на организацию раздельного сбора мусора. Мы должны быть уверены, что внедрение раздельного сбора не повлияет на существующие тарифы", — пояснил Пименов.Он отметил, что задействованы будут мусорные площадки, которые по техническим параметрам позволяют установить дополнительные контейнеры. Для реализации пилотного проекта региональным оператором будут закуплены 184 баков. В Луге на основе существующих контейнерных площадок будет организовано 28 пунктов сбора вторсырья, в Кингисеппе задействуют 39 адресов, в Ивангороде – 19."В случае успешной реализации проект будет тиражироваться на территории других районов Ленинградской области", - резюмировал он.
https://ria.ru/20201111/tko-1584109456.html
луга
ивангород
кингисепп
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565319794_72:0:2801:2047_1400x0_80_0_0_0e56daaa6a5613aa1103ef80eaa45845.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луга, ивангород, кингисепп, мусор
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Пилотный проект по раздельному сбору мусора в Ленинградской области стартует в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости председатель регионального комитета по обращению с отходами Алексей Пименов.
По его словам, нововведение будет опробовано в тестовом режиме в трех городах - Кингисеппе
, Ивангороде и Луге. На уже существующих контейнерных площадках при многоквартирных жилых домах, а также при домовладениях планируется установка двух дополнительных баков — для пластика и стекла.
"Основная задача пилотного проекта — протестировать спрос, логистику и понять финансовые затраты регионального оператора на организацию раздельного сбора мусора. Мы должны быть уверены, что внедрение раздельного сбора не повлияет на существующие тарифы", — пояснил Пименов.
Он отметил, что задействованы будут мусорные площадки, которые по техническим параметрам позволяют установить дополнительные контейнеры. Для реализации пилотного проекта региональным оператором будут закуплены 184 баков. В Луге на основе существующих контейнерных площадок будет организовано 28 пунктов сбора вторсырья, в Кингисеппе задействуют 39 адресов, в Ивангороде – 19.
"В случае успешной реализации проект будет тиражироваться на территории других районов Ленинградской области", - резюмировал он.