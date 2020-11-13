https://ria.ru/20201113/tko-1584465522.html

В Ленобласти с декабре этого года начнется раздельный сбор ТКО

В Ленобласти с декабре этого года начнется раздельный сбор ТКО

Пилотный проект по раздельному сбору мусора в Ленинградской области стартует в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости председатель регионального комитета по... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:13

2020-11-13T13:13

2020-11-13T13:13

ленинградская область

луга

ивангород

кингисепп

мусор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Пилотный проект по раздельному сбору мусора в Ленинградской области стартует в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости председатель регионального комитета по обращению с отходами Алексей Пименов.По его словам, нововведение будет опробовано в тестовом режиме в трех городах - Кингисеппе, Ивангороде и Луге. На уже существующих контейнерных площадках при многоквартирных жилых домах, а также при домовладениях планируется установка двух дополнительных баков — для пластика и стекла."Основная задача пилотного проекта — протестировать спрос, логистику и понять финансовые затраты регионального оператора на организацию раздельного сбора мусора. Мы должны быть уверены, что внедрение раздельного сбора не повлияет на существующие тарифы", — пояснил Пименов.Он отметил, что задействованы будут мусорные площадки, которые по техническим параметрам позволяют установить дополнительные контейнеры. Для реализации пилотного проекта региональным оператором будут закуплены 184 баков. В Луге на основе существующих контейнерных площадок будет организовано 28 пунктов сбора вторсырья, в Кингисеппе задействуют 39 адресов, в Ивангороде – 19."В случае успешной реализации проект будет тиражироваться на территории других районов Ленинградской области", - резюмировал он.

https://ria.ru/20201111/tko-1584109456.html

луга

ивангород

кингисепп

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луга, ивангород, кингисепп, мусор