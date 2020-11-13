https://ria.ru/20201113/skandal-1584430348.html
Хайп на Дзюбе: что делать, когда интимные видео попали в Сеть
Хайп на Дзюбе: что делать, когда интимные видео попали в Сеть
На защиту футболиста Артема Дзюбы после того, как в Сеть утекло интимное видео, встали его фанаты и звезды шоу-бизнеса. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:42
2020-11-13T12:42
2020-11-13T15:54
алексей ягудин
станислав черчесов
видео
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шоубиз
артём дзюба
игорь трунов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Лариса Худикова. На защиту футболиста Артема Дзюбы после того, как в Сеть утекло интимное видео, встали его фанаты и звезды шоу-бизнеса.Накануне в центре Москвы, у Большого театра, собралась группа поддержки (в основном – девушки) с плакатами: "Не стыдно" и "ЯМЫДЗЮБА".Футболист после того, как скандальное видео стало общедоступным, уже пострадал: главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи, а "Зенит" лишил его капитанской повязки.О неприкосновенности личной жизни вновь после этой резонансной истории заговорили и многие звезды, которых возмущает бесцеремонное вторжение в их личную жизнь.Они заявляют, что слив интимной информации в соцсети – это нарушение права на неприкосновенность личной жизни.В частности, Наташа Королева в своем "Инстаграме" призывает "сделать 23 статью Конституции не декларативной, а действительно работающей", а Ягудин уверен: в жизни каждого есть вещи, которые он не хочет публиковать.Фигурист считает, что "история с Дзюбой не стоит выеденного яйца", тем более что у себя дома человек может делать, что угодно. Об этом он заявил в эфире Первого канала.Адвокат Игорь Трунов в интервью РИА Новости сказал, что слив такого видео в Сеть, действительно, является противоправным.Он напомнил, что есть и статья 23 Конституции, и соответствующая статья Уголовного кодекса РФ, наказание по которой предусматривает до двух лет лишения свободы.Единственный момент: потерпевший (в данном случае это Артем Дзюба) должен сам обратиться с заявлением в полицию. Без этого дело возбуждать не будут.При этом Игорь Трунов выразил мнение, что подобного рода действия, попавшие на видео, не являются чем-то противоестественным, особенно для молодого мужчины.Правда, сами звезды, попавшие в столь неприятные ситуации, обычно с заявлениями в полицию не спешат.В результате слившие интимные видео в Сеть чаще всего остаются безнаказанными, а известные персоны продолжают публично возмущаться вторжением в их частную жизнь с телеэкранов и в соцсетях.Однако, как говорят специалисты по компьютерной безопасности, в современных реалиях "настучать" на своего хозяина может даже современный пылесос, а взломать аккаунт хакерам и вовсе не составляет труда.И если частная жизнь обычной домохозяйки может представлять интерес только для заклятой подруги – соперницы или ревнивого мужа, то известные персоны – под особым прицелом нечистоплотных знакомых или недоброжелателей.Как отмечает адвокат Игорь Трунов, камера может снять человека и в туалете, а видео уплыть в Сеть и вызвать резонанс.Поэтому у попавших в столь неприятную ситуацию есть два пути: или ждать, когда скандал утихнет, или все-таки обращаться в полицию, чтобы виновные в сливе интимных видео были наказаны по закону.
https://rsport.ria.ru/20201113/dzyuba-1584401283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583684403_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_9a350f203b77f605a4b08a2e08d8d72f.jpg
“Я неидеален” – Дзюба прокомментировал интимное видео с его участием
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал появление интимного видео с его участием в Сети. "Я неидеален, как и любой человек. Допускаю ошибки, все мы грешны, к сожалению. Я виноват в этом, могу винить только себя".
2020-11-13T12:42
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PT0M40S
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алексей ягудин, станислав черчесов, видео, инстаграм, знаменитости, звезды, артём дзюба, игорь трунов, ксения собчак, наташа королева (наталия порывай)
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Лариса Худикова. На защиту футболиста Артема Дзюбы после того, как в Сеть утекло интимное видео, встали его фанаты и звезды шоу-бизнеса.
Накануне в центре Москвы, у Большого театра, собралась группа поддержки (в основном – девушки) с плакатами: "Не стыдно" и "ЯМЫДЗЮБА".
Футболист после того, как скандальное видео стало общедоступным, уже пострадал: главный тренер сборной России Станислав Черчесов
принял решение не вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи, а "Зенит" лишил его капитанской повязки.
О неприкосновенности личной жизни вновь после этой резонансной истории заговорили и многие звезды, которых возмущает бесцеремонное вторжение в их личную жизнь.
На эту проблему, в частности, обратили внимание телеведущая Ксения Собчак, олимпийский чемпион – фигурист Алексей Ягудин, певица Наташа Королева и другие.
Они заявляют, что слив интимной информации в соцсети – это нарушение права на неприкосновенность личной жизни.
В частности, Наташа Королева в своем "Инстаграме" призывает "сделать 23 статью Конституции не декларативной, а действительно работающей", а Ягудин уверен: в жизни каждого есть вещи, которые он не хочет публиковать.
Фигурист считает,
что "история с Дзюбой не стоит выеденного яйца", тем более что у себя дома человек может делать, что угодно. Об этом он заявил в эфире Первого канала.
Адвокат Игорь Трунов в интервью РИА Новости сказал, что слив такого видео в Сеть, действительно, является противоправным.
Он напомнил, что есть и статья 23 Конституции, и соответствующая статья Уголовного кодекса РФ, наказание по которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
"Есть Управление "К" МВД РФ, которое очень легко может найти и привлечь к ответственности тех, кто это сделал", - говорит адвокат.
Единственный момент: потерпевший (в данном случае это Артем Дзюба) должен сам обратиться с заявлением в полицию. Без этого дело возбуждать не будут.
При этом Игорь Трунов выразил мнение, что подобного рода действия, попавшие на видео, не являются чем-то противоестественным, особенно для молодого мужчины.
"Это обычная ситуация, это природа человека", - считает адвокат.
Правда, сами звезды, попавшие в столь неприятные ситуации, обычно с заявлениями в полицию не спешат.
В результате слившие интимные видео в Сеть чаще всего остаются безнаказанными, а известные персоны продолжают публично возмущаться вторжением в их частную жизнь с телеэкранов и в соцсетях.
Однако, как говорят специалисты по компьютерной безопасности, в современных реалиях "настучать" на своего хозяина может даже современный пылесос, а взломать аккаунт хакерам и вовсе не составляет труда.
И если частная жизнь обычной домохозяйки может представлять интерес только для заклятой подруги – соперницы или ревнивого мужа, то известные персоны – под особым прицелом нечистоплотных знакомых или недоброжелателей.
Как отмечает адвокат Игорь Трунов, камера может снять человека и в туалете, а видео уплыть в Сеть и вызвать резонанс.
Поэтому у попавших в столь неприятную ситуацию есть два пути: или ждать, когда скандал утихнет, или все-таки обращаться в полицию, чтобы виновные в сливе интимных видео были наказаны по закону.