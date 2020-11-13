https://ria.ru/20201113/skandal-1584430348.html

Хайп на Дзюбе: что делать, когда интимные видео попали в Сеть

Хайп на Дзюбе: что делать, когда интимные видео попали в Сеть

На защиту футболиста Артема Дзюбы после того, как в Сеть утекло интимное видео, встали его фанаты и звезды шоу-бизнеса. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:42

2020-11-13T12:42

2020-11-13T15:54

алексей ягудин

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шоубиз

артём дзюба

игорь трунов

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Лариса Худикова. На защиту футболиста Артема Дзюбы после того, как в Сеть утекло интимное видео, встали его фанаты и звезды шоу-бизнеса.Накануне в центре Москвы, у Большого театра, собралась группа поддержки (в основном – девушки) с плакатами: "Не стыдно" и "ЯМЫДЗЮБА".Футболист после того, как скандальное видео стало общедоступным, уже пострадал: главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи, а "Зенит" лишил его капитанской повязки.О неприкосновенности личной жизни вновь после этой резонансной истории заговорили и многие звезды, которых возмущает бесцеремонное вторжение в их личную жизнь.Они заявляют, что слив интимной информации в соцсети – это нарушение права на неприкосновенность личной жизни.В частности, Наташа Королева в своем "Инстаграме" призывает "сделать 23 статью Конституции не декларативной, а действительно работающей", а Ягудин уверен: в жизни каждого есть вещи, которые он не хочет публиковать.Фигурист считает, что "история с Дзюбой не стоит выеденного яйца", тем более что у себя дома человек может делать, что угодно. Об этом он заявил в эфире Первого канала.Адвокат Игорь Трунов в интервью РИА Новости сказал, что слив такого видео в Сеть, действительно, является противоправным.Он напомнил, что есть и статья 23 Конституции, и соответствующая статья Уголовного кодекса РФ, наказание по которой предусматривает до двух лет лишения свободы.Единственный момент: потерпевший (в данном случае это Артем Дзюба) должен сам обратиться с заявлением в полицию. Без этого дело возбуждать не будут.При этом Игорь Трунов выразил мнение, что подобного рода действия, попавшие на видео, не являются чем-то противоестественным, особенно для молодого мужчины.Правда, сами звезды, попавшие в столь неприятные ситуации, обычно с заявлениями в полицию не спешат.В результате слившие интимные видео в Сеть чаще всего остаются безнаказанными, а известные персоны продолжают публично возмущаться вторжением в их частную жизнь с телеэкранов и в соцсетях.Однако, как говорят специалисты по компьютерной безопасности, в современных реалиях "настучать" на своего хозяина может даже современный пылесос, а взломать аккаунт хакерам и вовсе не составляет труда.И если частная жизнь обычной домохозяйки может представлять интерес только для заклятой подруги – соперницы или ревнивого мужа, то известные персоны – под особым прицелом нечистоплотных знакомых или недоброжелателей.Как отмечает адвокат Игорь Трунов, камера может снять человека и в туалете, а видео уплыть в Сеть и вызвать резонанс.Поэтому у попавших в столь неприятную ситуацию есть два пути: или ждать, когда скандал утихнет, или все-таки обращаться в полицию, чтобы виновные в сливе интимных видео были наказаны по закону.

https://rsport.ria.ru/20201113/dzyuba-1584401283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Я неидеален” – Дзюба прокомментировал интимное видео с его участием Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал появление интимного видео с его участием в Сети. "Я неидеален, как и любой человек. Допускаю ошибки, все мы грешны, к сожалению. Я виноват в этом, могу винить только себя". 2020-11-13T12:42 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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