https://ria.ru/20201113/shtraf-1584394451.html

Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью

Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью

Депутаты ЛДПР направили на отзыв в правительство РФ законопроект, в котором предлагается не штрафовать водителей за проезд по выделенной полосе ночью и при... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T00:19

2020-11-13T00:19

2020-11-13T00:19

россия

ярослав нилов

лдпр

москва

общество

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутаты ЛДПР направили на отзыв в правительство РФ законопроект, в котором предлагается не штрафовать водителей за проезд по выделенной полосе ночью и при необходимости объезда, сообщил в Telegram-канале один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов.Согласно правилам дорожного движения, по выделенной полосе могут двигаться рейсовые автобусы, троллейбусы, школьные автобусы, маршрутные и легковые такси и велосипедисты. Для других транспортных средств за движение по "выделенке" или остановку на ней предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.В пояснительной записке к документу отмечается, что ночью выделенная полоса остается практически пустой, при этом соседние полосы могут быть заполнены. Таким образом, по мнению авторов законопроекта, в условиях дефицита улично-дорожной сети запрет выезда на выделенную полосу в ночное время является необоснованным и странным."Законопроектом предлагается дополнить статью 12.17 КоАП РФ примечанием, в соответствии с которым водитель транспортного средства не привлекается к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частями 1.1 и 1.2 настоящей статьи, в случае движения транспортного средства с 23 часов до 6 часов, а также в случае проведения на полосе движения транспортного средства ремонтных или уборочных работ, необходимости объезда препятствия", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20200820/1576014469.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ярослав нилов, лдпр, москва, общество