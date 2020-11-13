В Москве выпускные классы первыми вернутся в школу после дистанционки
15:56 13.11.2020 (обновлено: 16:06 13.11.2020)
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дистанционное обучение позволит стабилизировать ситуацию с COVID-19, после стабилизации первыми на очное обучение выйдут выпускные классы, сообщила руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева на круглом столе столичной Общественной палаты.
Андреева отметила, что сейчас в Москве неблагоприятная ситуация с коронавирусом, темп прироста сейчас достаточно активный.
"Единственная возможность уйти от неконтролируемого роста - это ограничительные мероприятия, в том числе среди школьников. Но мы вводим их постепенно, чтобы дети могли адаптироваться. Первое, что мы сделаем после стабилизации ситуации - будем выводить школьников в очное обучение, особенно выпускников. Мы понимаем, какой важный период у них сейчас - подготовка к ЕГЭ", - сообщила Андреева.
По ее словам, после введения каникул процент заболевших старшеклассников сократился до уровня младшеклассников.
Также Андреева добавила, что в частных школах, на которых не распространяется указ о переводе московских школьников старше 5 класса на дистанционное образование, процент детей крайне минимален и не сильно влияет на общегородскую статистику заболеваемости.
"Кроме того, в городских школах в классах учится около 25-30 детей, а в частных - 8-10. Там проще соблюсти противоэпидемилогические меры", — заключила она.
Принявший участие в круглом столе главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о текущей статистике по своей больнице, а также как родитель отметил, что поддерживает дистанционное образование для школьников.
"У нас помимо нашего штатного госпиталя на 800 коек, 100 из которых - реанимационные, осенью развернут еще временный госпиталь на 919 коек и 300 коек реанимационных. По состоянию на утро состоит 220 реанимационных пациентов. Пациенты в реанимации - это пациенты с высоким риском неблагоприятного исхода - высоким риском смерти, а они у нас происходят каждый день. 78% пациентов в реанимации - лица старше 65 лет, риски тяжелого течения болезни у которых и так высокие, а COVID практически лишает их шансов на жизнь. Как это связано с детьми? Дети являются "немыми "переносчиками", — отметил главврач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф