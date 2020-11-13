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В Москве выпускные классы первыми вернутся в школу после дистанционки
В Москве выпускные классы первыми вернутся в школу после дистанционки
Дистанционное обучение позволит стабилизировать ситуацию с COVID-19, после стабилизации первыми на очное обучение выйдут выпускные классы, сообщила руководитель РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:56
2020-11-13T16:06
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здоровье - общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дистанционное обучение позволит стабилизировать ситуацию с COVID-19, после стабилизации первыми на очное обучение выйдут выпускные классы, сообщила руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева на круглом столе столичной Общественной палаты.Андреева отметила, что сейчас в Москве неблагоприятная ситуация с коронавирусом, темп прироста сейчас достаточно активный.По ее словам, после введения каникул процент заболевших старшеклассников сократился до уровня младшеклассников.Также Андреева добавила, что в частных школах, на которых не распространяется указ о переводе московских школьников старше 5 класса на дистанционное образование, процент детей крайне минимален и не сильно влияет на общегородскую статистику заболеваемости."Кроме того, в городских школах в классах учится около 25-30 детей, а в частных - 8-10. Там проще соблюсти противоэпидемилогические меры", — заключила она.Принявший участие в круглом столе главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о текущей статистике по своей больнице, а также как родитель отметил, что поддерживает дистанционное образование для школьников.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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социальный навигатор, сн_образование, денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Москве выпускные классы первыми вернутся в школу после дистанционки

15:56 13.11.2020 (обновлено: 16:06 13.11.2020)
 
© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Depositphotos / Lev Dolgachov
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дистанционное обучение позволит стабилизировать ситуацию с COVID-19, после стабилизации первыми на очное обучение выйдут выпускные классы, сообщила руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева на круглом столе столичной Общественной палаты.
Андреева отметила, что сейчас в Москве неблагоприятная ситуация с коронавирусом, темп прироста сейчас достаточно активный.
"Единственная возможность уйти от неконтролируемого роста - это ограничительные мероприятия, в том числе среди школьников. Но мы вводим их постепенно, чтобы дети могли адаптироваться. Первое, что мы сделаем после стабилизации ситуации - будем выводить школьников в очное обучение, особенно выпускников. Мы понимаем, какой важный период у них сейчас - подготовка к ЕГЭ", - сообщила Андреева.
По ее словам, после введения каникул процент заболевших старшеклассников сократился до уровня младшеклассников.
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Также Андреева добавила, что в частных школах, на которых не распространяется указ о переводе московских школьников старше 5 класса на дистанционное образование, процент детей крайне минимален и не сильно влияет на общегородскую статистику заболеваемости.
"Кроме того, в городских школах в классах учится около 25-30 детей, а в частных - 8-10. Там проще соблюсти противоэпидемилогические меры", — заключила она.
Принявший участие в круглом столе главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о текущей статистике по своей больнице, а также как родитель отметил, что поддерживает дистанционное образование для школьников.
"У нас помимо нашего штатного госпиталя на 800 коек, 100 из которых - реанимационные, осенью развернут еще временный госпиталь на 919 коек и 300 коек реанимационных. По состоянию на утро состоит 220 реанимационных пациентов. Пациенты в реанимации - это пациенты с высоким риском неблагоприятного исхода - высоким риском смерти, а они у нас происходят каждый день. 78% пациентов в реанимации - лица старше 65 лет, риски тяжелого течения болезни у которых и так высокие, а COVID практически лишает их шансов на жизнь. Как это связано с детьми? Дети являются "немыми "переносчиками", — отметил главврач.
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