https://ria.ru/20201113/shkola-1584503177.html

В Москве выпускные классы первыми вернутся в школу после дистанционки

В Москве выпускные классы первыми вернутся в школу после дистанционки

Дистанционное обучение позволит стабилизировать ситуацию с COVID-19, после стабилизации первыми на очное обучение выйдут выпускные классы, сообщила руководитель РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:56

2020-11-13T15:56

2020-11-13T16:06

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здоровье - общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дистанционное обучение позволит стабилизировать ситуацию с COVID-19, после стабилизации первыми на очное обучение выйдут выпускные классы, сообщила руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева на круглом столе столичной Общественной палаты.Андреева отметила, что сейчас в Москве неблагоприятная ситуация с коронавирусом, темп прироста сейчас достаточно активный.По ее словам, после введения каникул процент заболевших старшеклассников сократился до уровня младшеклассников.Также Андреева добавила, что в частных школах, на которых не распространяется указ о переводе московских школьников старше 5 класса на дистанционное образование, процент детей крайне минимален и не сильно влияет на общегородскую статистику заболеваемости."Кроме того, в городских школах в классах учится около 25-30 детей, а в частных - 8-10. Там проще соблюсти противоэпидемилогические меры", — заключила она.Принявший участие в круглом столе главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о текущей статистике по своей больнице, а также как родитель отметил, что поддерживает дистанционное образование для школьников.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/vuzy-1584188631.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/distantsionka-1584139492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество