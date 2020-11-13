https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584431302.html

Песков оценил ситуацию с российским ответом на санкции из-за Навального

Песков оценил ситуацию с российским ответом на санкции из-за Навального

Вряд ли кто-то может ожидать, что Москва оставит без ответа санкции против нее в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:47

2020-11-13T10:47

2020-11-13T10:47

госпитализация алексея навального

сергей лавров

алексей навальный

евросоюз

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вряд ли кто-то может ожидать, что Москва оставит без ответа санкции против нее в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Что касается ответных санкций в отношении Франции и Германии, иного и ожидать было нельзя. Принцип взаимности здесь работает достаточно четко, и, конечно же, вряд ли кто-то мог ожидать, что Россия оставит это без ответа", - сказал Песков в интервью RT.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.Евросоюз ранее ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне заявил, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/navalnyy-1584298523.html

https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584283545.html

москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), в мире