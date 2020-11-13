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Песков оценил ситуацию с российским ответом на санкции из-за Навального
Песков оценил ситуацию с российским ответом на санкции из-за Навального
Вряд ли кто-то может ожидать, что Москва оставит без ответа санкции против нее в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:47
2020-11-13T10:47
госпитализация алексея навального
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вряд ли кто-то может ожидать, что Москва оставит без ответа санкции против нее в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Что касается ответных санкций в отношении Франции и Германии, иного и ожидать было нельзя. Принцип взаимности здесь работает достаточно четко, и, конечно же, вряд ли кто-то мог ожидать, что Россия оставит это без ответа", - сказал Песков в интервью RT.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.Евросоюз ранее ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне заявил, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/navalnyy-1584298523.html
https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584283545.html
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госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), в мире

Песков оценил ситуацию с российским ответом на санкции из-за Навального

10:47 13.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вряд ли кто-то может ожидать, что Москва оставит без ответа санкции против нее в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается ответных санкций в отношении Франции и Германии, иного и ожидать было нельзя. Принцип взаимности здесь работает достаточно четко, и, конечно же, вряд ли кто-то мог ожидать, что Россия оставит это без ответа", - сказал Песков в интервью RT.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Лавров высказал предположение о месте попадания яда в организм Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
Евросоюз ранее ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне заявил, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Госпитализация Алексея НавальногоСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)В мире
 
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