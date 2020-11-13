https://ria.ru/20201113/samolet-1584418481.html
Названа причина вынужденной посадки Ан-124 в Новосибирске
Названа причина вынужденной посадки Ан-124 в Новосибирске
Причиной аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево стали неполадки с двигателем, сообщила журналистам представитель... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:51
2020-11-13T09:51
2020-11-13T18:50
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя — РИА Новости. Причиной аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево стали неполадки с двигателем, сообщила журналистам представитель Росавиации.Самолет авиакомпании "Волга — Днепр" вылетел из Новосибирска в Вену, но из-за проблем с одним из двигателей экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. При приземлении Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. "По предварительной информации, при посадке произошло повреждение пневматиков и левой основной стойки", — сказала представитель Росавиации.Она добавила, что аэропорт закрыли до 10:30 мск. При ЧП никто не пострадал.Выяснением обстоятельств происшествия займется комиссия с участием представителей Росавиации. Новосибирский отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК начал проверку. Комиссия и следственная группа уже выехали на место происшествия.
https://ria.ru/20201113/samolet-1584428608.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новосибирск, происшествия