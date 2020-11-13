https://ria.ru/20201113/samolet-1584418481.html

Названа причина вынужденной посадки Ан-124 в Новосибирске

Названа причина вынужденной посадки Ан-124 в Новосибирске

Причиной аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево стали неполадки с двигателем, сообщила журналистам представитель... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:51

2020-11-13T09:51

2020-11-13T18:50

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 13 ноя — РИА Новости. Причиной аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево стали неполадки с двигателем, сообщила журналистам представитель Росавиации.Самолет авиакомпании "Волга — Днепр" вылетел из Новосибирска в Вену, но из-за проблем с одним из двигателей экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. При приземлении Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. "По предварительной информации, при посадке произошло повреждение пневматиков и левой основной стойки", — сказала представитель Росавиации.Она добавила, что аэропорт закрыли до 10:30 мск. При ЧП никто не пострадал.Выяснением обстоятельств происшествия займется комиссия с участием представителей Росавиации. Новосибирский отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК начал проверку. Комиссия и следственная группа уже выехали на место происшествия.

https://ria.ru/20201113/samolet-1584428608.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новосибирск, происшествия