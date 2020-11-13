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Названа причина вынужденной посадки Ан-124 в Новосибирске
Названа причина вынужденной посадки Ан-124 в Новосибирске
Причиной аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево стали неполадки с двигателем, сообщила журналистам представитель... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:51
2020-11-13T18:50
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя — РИА Новости. Причиной аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево стали неполадки с двигателем, сообщила журналистам представитель Росавиации.Самолет авиакомпании "Волга — Днепр" вылетел из Новосибирска в Вену, но из-за проблем с одним из двигателей экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. При приземлении Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. "По предварительной информации, при посадке произошло повреждение пневматиков и левой основной стойки", — сказала представитель Росавиации.Она добавила, что аэропорт закрыли до 10:30 мск. При ЧП никто не пострадал.Выяснением обстоятельств происшествия займется комиссия с участием представителей Росавиации. Новосибирский отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК начал проверку. Комиссия и следственная группа уже выехали на место происшествия.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новосибирск, происшествия

Названа причина вынужденной посадки Ан-124 в Новосибирске

09:51 13.11.2020 (обновлено: 18:50 13.11.2020)
 
© Фото : Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФВыкатившийся за пределы взлетной полосы в Новосибирске грузовой самолет АН-124 авиакомпании "Волга-Днепр"
Выкатившийся за пределы взлетной полосы в Новосибирске грузовой самолет АН-124 авиакомпании Волга-Днепр - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя — РИА Новости. Причиной аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево стали неполадки с двигателем, сообщила журналистам представитель Росавиации.
Самолет авиакомпании "Волга — Днепр" вылетел из Новосибирска в Вену, но из-за проблем с одним из двигателей экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. При приземлении Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Самолет Ан-124 авиакомпании Волга-Днепр произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту Толмачево
1 из 4

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Самолет Ан-124 авиакомпании Волга-Днепр произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту Толмачево
2 из 4

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Самолет Ан-124 произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту Толмачево
3 из 4

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Самолет Ан-124 произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту Толмачево
4 из 4

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 4

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 4

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 4

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 4

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"По предварительной информации, при посадке произошло повреждение пневматиков и левой основной стойки", — сказала представитель Росавиации.
Она добавила, что аэропорт закрыли до 10:30 мск. При ЧП никто не пострадал.
Выяснением обстоятельств происшествия займется комиссия с участием представителей Росавиации. Новосибирский отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК начал проверку. Комиссия и следственная группа уже выехали на место происшествия.
Самолет Ан-124 произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 10:37
Источник: Ан-124 повредил ВПП при аварийной посадке в Новосибирске
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)НовосибирскПроисшествия
 
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