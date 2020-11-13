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Адвокат назвал возможную причину смерти рэпера Картрайта
Адвокат назвал возможную причину смерти рэпера Картрайта
Адвокат Антон Кобит заявил, что по данным, озвученным следствием, можно сделать вывод, что причиной смерти рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), найденного... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T20:04
2020-11-13T22:14
марина кохал
энди картрайт
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Адвокат Антон Кобит заявил, что по данным, озвученным следствием, можно сделать вывод, что причиной смерти рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), найденного расчлененным в своей квартире в Петербурге, могла стать прижизненная инъекция."По озвученной информации можно сделать выводы, что причиной смерти Картрайта могла стать прижизненная инъекция в ладонь. Установлено, что это было сильнодействующее токсическое вещество", — сказал РИА Новости Кобит, адвокат потерпевшей стороны.Защитник сделал вывод, что версия обвиняемой в убийстве своего супруга Марины Кохал разваливается: по ее словам, она нашла мужа уже мертвым, предположительно, от передозировки наркотиков. "Скорее всего, с результатами проведенной экспертизы можно будет ознакомиться на следующей неделе. А сейчас назначена более глубокая комиссионная экспертиза", — добавил Кобит.Он уточнил, что анализ волос рэпера показал наличие следов распада наркотических веществ. "Волосы хранят информацию много времени, и если он употреблял наркотики, то было несколько месяцев назад, а не накануне смерти", — заявил адвокат.Комментарием следствия РИА Новости не располагает.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа — как она предположила, от передозировки наркотиков — расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
https://ria.ru/20201015/kartrayt-1579908969.html
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марина кохал, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Адвокат назвал возможную причину смерти рэпера Картрайта

20:04 13.11.2020 (обновлено: 22:14 13.11.2020)
 
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт с женой
Рэпер Энди Картрайт с женой - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : @kkkartrait/Instagram
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Адвокат Антон Кобит заявил, что по данным, озвученным следствием, можно сделать вывод, что причиной смерти рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), найденного расчлененным в своей квартире в Петербурге, могла стать прижизненная инъекция.
"По озвученной информации можно сделать выводы, что причиной смерти Картрайта могла стать прижизненная инъекция в ладонь. Установлено, что это было сильнодействующее токсическое вещество", — сказал РИА Новости Кобит, адвокат потерпевшей стороны.
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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Тещу рэпера Картрайта заподозрили в пособничестве в его убийстве
Защитник сделал вывод, что версия обвиняемой в убийстве своего супруга Марины Кохал разваливается: по ее словам, она нашла мужа уже мертвым, предположительно, от передозировки наркотиков. "Скорее всего, с результатами проведенной экспертизы можно будет ознакомиться на следующей неделе. А сейчас назначена более глубокая комиссионная экспертиза", — добавил Кобит.
Он уточнил, что анализ волос рэпера показал наличие следов распада наркотических веществ. "Волосы хранят информацию много времени, и если он употреблял наркотики, то было несколько месяцев назад, а не накануне смерти", — заявил адвокат.
Комментарием следствия РИА Новости не располагает.
По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа — как она предположила, от передозировки наркотиков — расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
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Марина КохалЭнди КартрайтСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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