https://ria.ru/20201113/razrabotki-1584405648.html

Роспатент назвал самые необычные космические разработки

Роспатент назвал самые необычные космические разработки

Устройство очистки околоземного космического пространства от мусора, способ инспекции космических аппаратов на низких околоземных орбитах и устройство... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T07:08

2020-11-13T07:08

2020-11-13T08:34

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Устройство очистки околоземного космического пространства от мусора, способ инспекции космических аппаратов на низких околоземных орбитах и устройство группового запуска спутников стали одними из самых необычных изобретений в космической сфере в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента.Патент на устройство очистки околоземного космического пространства от крупногабаритного космического мусора был выдан 19 мая. "Устройство содержит крупноячеистую сеть, выполненную в форме конуса, основание которой закреплено по периметру раздвижной управляемой рамки. После определения пространственной ориентации космического мусора, в его направлении перемещают раздвижную и управляемую рамку. Все операции могут выполняться автономно без подключения наземного контура управления", - сообщил представитель Роспатента.Другой патент - на способ инспекции космических аппаратов в области низких околоземных круговых орбит, выдан 13 мая. "Изобретение относится к средствам наблюдения и слежения за полетом космических аппаратов, например, сближение с космическим аппаратом для выявления его предназначения и оценки технических характеристик. Способ включает выведение аппарата-инспектора на опорную орбиту", - отметил собеседник агентства.Третья разработка принадлежит Научно-производственному объединению им. С.А. Лавочкина, патент на устройство для группового запуска спутников выдан 18 июня."Изобретение относится к области ракетно-космической техники. Схема секций устройства выполнена в виде четырехгранной фермы с пролетами, перекрытыми диагональными раскосами. На них размещены рамы, которые соединены с запускаемыми спутниками. Это изобретение позволяет уменьшить массу устройства и сокращает время его сборки", - сказали в Роспатенте.

https://ria.ru/20200510/1571239893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), москва