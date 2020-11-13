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Роспатент назвал самые необычные космические разработки
Роспатент назвал самые необычные космические разработки
Устройство очистки околоземного космического пространства от мусора, способ инспекции космических аппаратов на низких околоземных орбитах и устройство... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T07:08
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Устройство очистки околоземного космического пространства от мусора, способ инспекции космических аппаратов на низких околоземных орбитах и устройство группового запуска спутников стали одними из самых необычных изобретений в космической сфере в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента.Патент на устройство очистки околоземного космического пространства от крупногабаритного космического мусора был выдан 19 мая. "Устройство содержит крупноячеистую сеть, выполненную в форме конуса, основание которой закреплено по периметру раздвижной управляемой рамки. После определения пространственной ориентации космического мусора, в его направлении перемещают раздвижную и управляемую рамку. Все операции могут выполняться автономно без подключения наземного контура управления", - сообщил представитель Роспатента.Другой патент - на способ инспекции космических аппаратов в области низких околоземных круговых орбит, выдан 13 мая. "Изобретение относится к средствам наблюдения и слежения за полетом космических аппаратов, например, сближение с космическим аппаратом для выявления его предназначения и оценки технических характеристик. Способ включает выведение аппарата-инспектора на опорную орбиту", - отметил собеседник агентства.Третья разработка принадлежит Научно-производственному объединению им. С.А. Лавочкина, патент на устройство для группового запуска спутников выдан 18 июня."Изобретение относится к области ракетно-космической техники. Схема секций устройства выполнена в виде четырехгранной фермы с пролетами, перекрытыми диагональными раскосами. На них размещены рамы, которые соединены с запускаемыми спутниками. Это изобретение позволяет уменьшить массу устройства и сокращает время его сборки", - сказали в Роспатенте.
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РИА Новости
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россия, космос - риа наука, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), москва

Роспатент назвал самые необычные космические разработки

07:08 13.11.2020 (обновлено: 08:34 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкВывоз РН "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз РН Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-17 на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Устройство очистки околоземного космического пространства от мусора, способ инспекции космических аппаратов на низких околоземных орбитах и устройство группового запуска спутников стали одними из самых необычных изобретений в космической сфере в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента.
Патент на устройство очистки околоземного космического пространства от крупногабаритного космического мусора был выдан 19 мая. "Устройство содержит крупноячеистую сеть, выполненную в форме конуса, основание которой закреплено по периметру раздвижной управляемой рамки. После определения пространственной ориентации космического мусора, в его направлении перемещают раздвижную и управляемую рамку. Все операции могут выполняться автономно без подключения наземного контура управления", - сообщил представитель Роспатента.
Другой патент - на способ инспекции космических аппаратов в области низких околоземных круговых орбит, выдан 13 мая. "Изобретение относится к средствам наблюдения и слежения за полетом космических аппаратов, например, сближение с космическим аппаратом для выявления его предназначения и оценки технических характеристик. Способ включает выведение аппарата-инспектора на опорную орбиту", - отметил собеседник агентства.
Третья разработка принадлежит Научно-производственному объединению им. С.А. Лавочкина, патент на устройство для группового запуска спутников выдан 18 июня.
"Изобретение относится к области ракетно-космической техники. Схема секций устройства выполнена в виде четырехгранной фермы с пролетами, перекрытыми диагональными раскосами. На них размещены рамы, которые соединены с запускаемыми спутниками. Это изобретение позволяет уменьшить массу устройства и сокращает время его сборки", - сказали в Роспатенте.
Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) - РИА Новости, 1920, 10.05.2020
10 мая, 11:28
Роспатент получил заявки на регистрацию товарных знаков на тему COVID-19
 
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