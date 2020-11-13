https://ria.ru/20201113/putin-1584514809.html

Путин поддержал идею об интернет-платформе для молодых предпринимателей

Путин поддержал идею об интернет-платформе для молодых предпринимателей

Президент России Владимир Путин поддержал идею школьника из Анапы запустить интернет-платформу для молодых предпринимателей и пообещал приехать в самый... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:48

2020-11-13T16:48

2020-11-13T16:48

фонд "росконгресс"

черное море

владимир путин

анапа

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею школьника из Анапы запустить интернет-платформу для молодых предпринимателей и пообещал приехать в самый солнечный город на побережье Черного моря.На форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, школьник Максим Волков из Анапы представил проект интернет-платформы для молодых предпринимателей "Вверх". Молодой человек пожаловался, что в школе не обучают основам бизнеса и предпринимательства, и многие его инициативные сверстники просто не знают, с чего начать свое дело.Максим также выразил уверенность, что предпринимателей нужно воспитывать с детства, и именно поэтому он предлагает создать сайт, на котором будет размещена полезная информация о бизнес-процессах, а юные предприниматели смогут получить поддержку наставников и экспертов, а также пообщаться друг с другом на форуме."Давай сделаем эту платформу, мы тебе, безусловно, поможем", - сказал Путин.При этом он напомнил, что возможности для молодых людей заниматься бизнесом ограничены в силу объективных требований законодательства. "Связано это с определенными ограничениями, потому что полная гражданская правовая ответственность наступает фактически с совершеннолетия. Здесь есть определенные объективные трудности, связанные с этой гражданской ответственностью - со взятием кредитов и так далее и тому подобное", - отметил Путин.Он согласился с тем, что надо думать о том, как расширить пространство свободы для молодых людей и создать возможности для занятия бизнесом для молодых бизнесменов младше 18 лет."Но в чем ты, безусловно, прав, - в том, что молодые люди должны знать, в чем же заключаются их права, как воспользоваться тем инструментарием, который уже государством предложен и воспользовавшись им, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы не создавать рисков для своих партнеров, тем не менее иметь возможность эффективно, грамотно, интересно, с хорошими перспективами работать уже сегодня", - сказал Путин.Он также добавил, что Анапа - замечательный город. "Насколько я понимаю, в Анапе больше всего солнечных дней в году на всем побережье Черного моря и меньше всего осадков, кстати говоря. Поэтому условия у тебя там климатические замечательные, надеюсь, что не только солнечный свет будет над Анапой постоянно светить, но и из Анапы будет хороший такой импульс на всю страну для молодых людей, таких как ты", - заключил президент.Максим в свою очередь поблагодарил Путина и пригласил в гости в Анапу. "Приеду, спасибо", - пообещал президент.

https://ria.ru/20200916/agregator-1577313716.html

https://ria.ru/20200909/subsidii-1576966266.html

черное море

анапа

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фонд "росконгресс", черное море, владимир путин, анапа, общество