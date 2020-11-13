Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/putin-1584514809.html
Путин поддержал идею об интернет-платформе для молодых предпринимателей
Путин поддержал идею об интернет-платформе для молодых предпринимателей
Президент России Владимир Путин поддержал идею школьника из Анапы запустить интернет-платформу для молодых предпринимателей и пообещал приехать в самый... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:48
2020-11-13T16:48
фонд "росконгресс"
черное море
владимир путин
анапа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584510308_0:371:2981:2048_1400x0_80_0_0_ed521ed11613216497faf940740fa24f.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею школьника из Анапы запустить интернет-платформу для молодых предпринимателей и пообещал приехать в самый солнечный город на побережье Черного моря.На форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, школьник Максим Волков из Анапы представил проект интернет-платформы для молодых предпринимателей "Вверх". Молодой человек пожаловался, что в школе не обучают основам бизнеса и предпринимательства, и многие его инициативные сверстники просто не знают, с чего начать свое дело.Максим также выразил уверенность, что предпринимателей нужно воспитывать с детства, и именно поэтому он предлагает создать сайт, на котором будет размещена полезная информация о бизнес-процессах, а юные предприниматели смогут получить поддержку наставников и экспертов, а также пообщаться друг с другом на форуме."Давай сделаем эту платформу, мы тебе, безусловно, поможем", - сказал Путин.При этом он напомнил, что возможности для молодых людей заниматься бизнесом ограничены в силу объективных требований законодательства. "Связано это с определенными ограничениями, потому что полная гражданская правовая ответственность наступает фактически с совершеннолетия. Здесь есть определенные объективные трудности, связанные с этой гражданской ответственностью - со взятием кредитов и так далее и тому подобное", - отметил Путин.Он согласился с тем, что надо думать о том, как расширить пространство свободы для молодых людей и создать возможности для занятия бизнесом для молодых бизнесменов младше 18 лет."Но в чем ты, безусловно, прав, - в том, что молодые люди должны знать, в чем же заключаются их права, как воспользоваться тем инструментарием, который уже государством предложен и воспользовавшись им, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы не создавать рисков для своих партнеров, тем не менее иметь возможность эффективно, грамотно, интересно, с хорошими перспективами работать уже сегодня", - сказал Путин.Он также добавил, что Анапа - замечательный город. "Насколько я понимаю, в Анапе больше всего солнечных дней в году на всем побережье Черного моря и меньше всего осадков, кстати говоря. Поэтому условия у тебя там климатические замечательные, надеюсь, что не только солнечный свет будет над Анапой постоянно светить, но и из Анапы будет хороший такой импульс на всю страну для молодых людей, таких как ты", - заключил президент.Максим в свою очередь поблагодарил Путина и пригласил в гости в Анапу. "Приеду, спасибо", - пообещал президент.
https://ria.ru/20200916/agregator-1577313716.html
https://ria.ru/20200909/subsidii-1576966266.html
черное море
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584510308_122:214:2568:2048_1400x0_80_0_0_5e19d3a0e359ebdbf3e6a1f7bbfeb424.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фонд "росконгресс", черное море, владимир путин, анапа, общество

Путин поддержал идею об интернет-платформе для молодых предпринимателей

16:48 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в пленарном заседании форума Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею школьника из Анапы запустить интернет-платформу для молодых предпринимателей и пообещал приехать в самый солнечный город на побережье Черного моря.
На форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, школьник Максим Волков из Анапы представил проект интернет-платформы для молодых предпринимателей "Вверх". Молодой человек пожаловался, что в школе не обучают основам бизнеса и предпринимательства, и многие его инициативные сверстники просто не знают, с чего начать свое дело.
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 13:19
Минэкономразвития создает агрегатор мер поддержки предпринимателей
Максим также выразил уверенность, что предпринимателей нужно воспитывать с детства, и именно поэтому он предлагает создать сайт, на котором будет размещена полезная информация о бизнес-процессах, а юные предприниматели смогут получить поддержку наставников и экспертов, а также пообщаться друг с другом на форуме.
"Давай сделаем эту платформу, мы тебе, безусловно, поможем", - сказал Путин.
При этом он напомнил, что возможности для молодых людей заниматься бизнесом ограничены в силу объективных требований законодательства. "Связано это с определенными ограничениями, потому что полная гражданская правовая ответственность наступает фактически с совершеннолетия. Здесь есть определенные объективные трудности, связанные с этой гражданской ответственностью - со взятием кредитов и так далее и тому подобное", - отметил Путин.
Он согласился с тем, что надо думать о том, как расширить пространство свободы для молодых людей и создать возможности для занятия бизнесом для молодых бизнесменов младше 18 лет.
Москва - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:50
В Москве возобновили прием заявок на субсидии для предпринимателей
"Но в чем ты, безусловно, прав, - в том, что молодые люди должны знать, в чем же заключаются их права, как воспользоваться тем инструментарием, который уже государством предложен и воспользовавшись им, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы не создавать рисков для своих партнеров, тем не менее иметь возможность эффективно, грамотно, интересно, с хорошими перспективами работать уже сегодня", - сказал Путин.
Он также добавил, что Анапа - замечательный город. "Насколько я понимаю, в Анапе больше всего солнечных дней в году на всем побережье Черного моря и меньше всего осадков, кстати говоря. Поэтому условия у тебя там климатические замечательные, надеюсь, что не только солнечный свет будет над Анапой постоянно светить, но и из Анапы будет хороший такой импульс на всю страну для молодых людей, таких как ты", - заключил президент.
Максим в свою очередь поблагодарил Путина и пригласил в гости в Анапу. "Приеду, спасибо", - пообещал президент.
 
Фонд "Росконгресс"Черное мореВладимир ПутинАнапаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Лента новостейМолния