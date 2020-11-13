https://ria.ru/20201113/putin-1584496595.html
Путин призвал увеличить долю занятых среди инвалидов вдвое
Путин призвал увеличить долю занятых среди инвалидов вдвое
Долю занятых среди людей трудоспособного возраста с ограничениями по здоровью планируется к 2025 году увеличить в России почти вдвое - до 51%, сообщил президент РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:29
2020-11-13T15:29
2020-11-13T15:29
агентство стратегических инициатив (аси)
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Долю занятых среди людей трудоспособного возраста с ограничениями по здоровью планируется к 2025 году увеличить в России почти вдвое - до 51%, сообщил президент РФ Владимир Путин.Президент в пятницу принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". Во время дискуссии он отметил одно из новых направлений - создание онлайн-платформ для самозанятых, где люди могут предлагать широкому кругу возможных потребителей свои услуги в самых разных сферах - от производства до интеллектуальной деятельности."Особенно это, конечно, важно для людей с ограничениями по здоровью. Потому что им-то труднее всего найти для себя работу. У нас на сегодняшний день из всех людей трудоспособного возраста с ограничениями по здоровью работает чуть больше, чем 25%. И к 2025 году мы должны выйти на цифру гораздо большую - планируем вдвое увеличить количество занятых среди инвалидов, довести ее до 51% с лишним", - сказал Путин.Он отметил, что подобные инициативы создания онлайн-платформ будут способствовать реализации этих задач.
https://ria.ru/20201107/maski-1583521767.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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агентство стратегических инициатив (аси), здоровье - общество, владимир путин, общество