https://ria.ru/20201113/putin-1584496595.html

Путин призвал увеличить долю занятых среди инвалидов вдвое

Путин призвал увеличить долю занятых среди инвалидов вдвое

Долю занятых среди людей трудоспособного возраста с ограничениями по здоровью планируется к 2025 году увеличить в России почти вдвое - до 51%, сообщил президент РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:29

2020-11-13T15:29

2020-11-13T15:29

агентство стратегических инициатив (аси)

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Долю занятых среди людей трудоспособного возраста с ограничениями по здоровью планируется к 2025 году увеличить в России почти вдвое - до 51%, сообщил президент РФ Владимир Путин.Президент в пятницу принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". Во время дискуссии он отметил одно из новых направлений - создание онлайн-платформ для самозанятых, где люди могут предлагать широкому кругу возможных потребителей свои услуги в самых разных сферах - от производства до интеллектуальной деятельности."Особенно это, конечно, важно для людей с ограничениями по здоровью. Потому что им-то труднее всего найти для себя работу. У нас на сегодняшний день из всех людей трудоспособного возраста с ограничениями по здоровью работает чуть больше, чем 25%. И к 2025 году мы должны выйти на цифру гораздо большую - планируем вдвое увеличить количество занятых среди инвалидов, довести ее до 51% с лишним", - сказал Путин.Он отметил, что подобные инициативы создания онлайн-платформ будут способствовать реализации этих задач.

https://ria.ru/20201107/maski-1583521767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство стратегических инициатив (аси), здоровье - общество, владимир путин, общество