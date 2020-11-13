Песков рассказал, когда Путин поздравит нового президента США

"Безусловно, конечно, тому, кто будет объявлен избранным президентом (США), президент (России) направит поздравительную телеграмму. Об этом мы уже говорили. Если мы правильно понимаем, до сих пор избранный президент не был объявлен. То есть, после того как будут официально подведены итоги выборов, тогда президент (РФ) отправит поздравительную телеграмму. Об этом мы уже говорили, в этом плане пока нет никаких новых событий", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин отправить поздравительное сообщение Джо Байдену, который, по предварительным данным, одержал победу на выборах.