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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201113/putin-1584470029.html
Песков рассказал, когда Путин поздравит нового президента США
Песков рассказал, когда Путин поздравит нового президента США
Президент России Владимир Путин поздравит избранного президента США после официального объявления результатов выборов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:36
2020-11-13T13:41
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
выборы президента сша — 2020
сша
политика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поздравит избранного президента США после официального объявления результатов выборов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.На уточняющий вопрос о том, станет ли Россия, если результаты выборов в США будут оспариваться действующим президентом Дональдом Трампом, дожидаться итогов рассмотрения спора в суде, прежде чем поздравить избранного президента, Песков повторил сказанное выше. "Это не наше дело, когда будут подводиться официальные итоги. Вот как только официальные итоги будут подведены, тогда Путин направит поздравительную телеграмму", - отметил он.
https://ria.ru/20201113/otnosheniya-1584460542.html
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дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика

Песков рассказал, когда Путин поздравит нового президента США

13:36 13.11.2020 (обновлено: 13:41 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поздравит избранного президента США после официального объявления результатов выборов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, конечно, тому, кто будет объявлен избранным президентом (США), президент (России) направит поздравительную телеграмму. Об этом мы уже говорили. Если мы правильно понимаем, до сих пор избранный президент не был объявлен. То есть, после того как будут официально подведены итоги выборов, тогда президент (РФ) отправит поздравительную телеграмму. Об этом мы уже говорили, в этом плане пока нет никаких новых событий", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин отправить поздравительное сообщение Джо Байдену, который, по предварительным данным, одержал победу на выборах.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
12:50
Песков сравнил отношения России и США при Обаме и Трампе
На уточняющий вопрос о том, станет ли Россия, если результаты выборов в США будут оспариваться действующим президентом Дональдом Трампом, дожидаться итогов рассмотрения спора в суде, прежде чем поздравить избранного президента, Песков повторил сказанное выше. "Это не наше дело, когда будут подводиться официальные итоги. Вот как только официальные итоги будут подведены, тогда Путин направит поздравительную телеграмму", - отметил он.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАПолитика
 
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