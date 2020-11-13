https://ria.ru/20201113/putin-1584468492.html

Путин пока не планирует встречу с президентом Красного Креста

Путин пока не планирует встречу с президентом Красного Креста

Российский лидер Владимир Путин пока не планирует встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:33

2020-11-13T13:33

2020-11-13T13:33

петер маурер

нагорный карабах

сергей лавров

международный комитет красного креста (мккк)

дмитрий песков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:75:2985:1754_1400x0_80_0_0_7d9e7748200d21fcf0814019009a332a.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин пока не планирует встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Маурер посетит Москву на следующей неделе, будут обсуждаться вопросы содействия обмена пленными и телами погибших в Карабахе. Как уточнила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча пройдет 17 ноября, стороны планируют обменяться оценками происходящего в Нагорном Карабахе и обсудить возможное взаимодействие в условиях коронавируса.

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петер маурер, нагорный карабах, сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк), дмитрий песков, владимир путин, политика