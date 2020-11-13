https://ria.ru/20201113/putin-1584468492.html
Путин пока не планирует встречу с президентом Красного Креста
Путин пока не планирует встречу с президентом Красного Креста
Российский лидер Владимир Путин пока не планирует встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:33
2020-11-13T13:33
2020-11-13T13:33
петер маурер
нагорный карабах
сергей лавров
международный комитет красного креста (мккк)
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:75:2985:1754_1400x0_80_0_0_7d9e7748200d21fcf0814019009a332a.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин пока не планирует встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Маурер посетит Москву на следующей неделе, будут обсуждаться вопросы содействия обмена пленными и телами погибших в Карабахе. Как уточнила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча пройдет 17 ноября, стороны планируют обменяться оценками происходящего в Нагорном Карабахе и обсудить возможное взаимодействие в условиях коронавируса.
нагорный карабах
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_52386106a5c156244cd788932c69ca86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петер маурер, нагорный карабах, сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк), дмитрий песков, владимир путин, политика