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Путин пока не планирует встречу с президентом Красного Креста
Путин пока не планирует встречу с президентом Красного Креста
Российский лидер Владимир Путин пока не планирует встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:33
2020-11-13T13:33
петер маурер
нагорный карабах
сергей лавров
международный комитет красного креста (мккк)
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин пока не планирует встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Маурер посетит Москву на следующей неделе, будут обсуждаться вопросы содействия обмена пленными и телами погибших в Карабахе. Как уточнила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча пройдет 17 ноября, стороны планируют обменяться оценками происходящего в Нагорном Карабахе и обсудить возможное взаимодействие в условиях коронавируса.
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петер маурер, нагорный карабах, сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк), дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин пока не планирует встречу с президентом Красного Креста

13:33 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин пока не планирует встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Маурер посетит Москву на следующей неделе, будут обсуждаться вопросы содействия обмена пленными и телами погибших в Карабахе. Как уточнила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча пройдет 17 ноября, стороны планируют обменяться оценками происходящего в Нагорном Карабахе и обсудить возможное взаимодействие в условиях коронавируса.
"Насколько я знаю, нет в планах сейчас такой встречи (Путина с Маурером– ред.)", - сказал Песков журналистам.
 
Петер МаурерНагорный КарабахСергей ЛавровМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
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