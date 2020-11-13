https://ria.ru/20201113/putin-1584424119.html
Песков оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
Песков оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
Роль президента РФ Владимира Путина в прекращении карабахского конфликта была ключевой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также воздал РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:10
2020-11-13T10:10
2020-11-13T11:40
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Роль президента РФ Владимира Путина в прекращении карабахского конфликта была ключевой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также воздал должное политической мудрости глав Азербайджана и Армении, сумевших прекратить кровопролитие."Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы. Это была работа президента Путина", - сказал он в интервью на YouTube-канале RT Россия, отвечая на вопрос, какова была роль Путина в решении конфликта.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Песков рассказал, что "Путин сидел на телефонах, это были разговоры и с Алиевым, и с Пашиняном" и "это длилось не один день".
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584435776.html
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нагорный карабах, дмитрий песков, владимир путин, в мире