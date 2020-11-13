https://ria.ru/20201113/puteshestviya-1584430623.html
Россияне рассказали, как пандемия изменила их отношение к путешествиям
Россияне рассказали, как пандемия изменила их отношение к путешествиям
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как пандемия изменила их отношение к поездкам, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:04
2020-11-13T11:04
2020-11-13T11:04
туризм
туризм
новости - туризм
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краснодар
сочи
санкт-петербург
калининград
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как пандемия изменила их отношение к поездкам, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1900 пользователей и выяснили, что половина (54 процента) из них стали более осторожно планировать отдых. Выбирают билеты с возможностью возврата 49 процентов туристов, а 39 процентов — теперь приобретают их только накануне поездки.Этой осенью путешествия значительно подешевели по сравнению с прошлым годом, и это также отразилось на предпочтениях респондентов. 60 процентов из них ответили, что низкие цены на авиабилеты стимулируют их на поездки.Несмотря на все ограничения и беспокойства, 52 процента опрошенных уже задумываются о новогоднем путешествии. Чаще всего на период зимних каникул пользователи ищут авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Калининград.
https://ria.ru/20201113/marshruty-1584343742.html
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краснодар
сочи
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калининград
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, москва, краснодар, сочи, санкт-петербург, калининград
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как пандемия изменила их отношение к поездкам, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1900 пользователей и выяснили, что половина (54 процента) из них стали более осторожно планировать отдых. Выбирают билеты с возможностью возврата 49 процентов туристов, а 39 процентов — теперь приобретают их только накануне поездки.
Этой осенью путешествия значительно подешевели по сравнению с прошлым годом, и это также отразилось на предпочтениях респондентов. 60 процентов из них ответили, что низкие цены на авиабилеты стимулируют их на поездки.
Несмотря на все ограничения и беспокойства, 52 процента опрошенных уже задумываются о новогоднем путешествии. Чаще всего на период зимних каникул пользователи ищут авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Калининград.