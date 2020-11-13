Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201113/puteshestviya-1584430623.html
Россияне рассказали, как пандемия изменила их отношение к путешествиям
Россияне рассказали, как пандемия изменила их отношение к путешествиям
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как пандемия изменила их отношение к поездкам, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:04
2020-11-13T11:04
туризм
туризм
новости - туризм
москва
краснодар
сочи
санкт-петербург
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582651500_0:0:3116:1753_1400x0_80_0_0_d40bdab70865f5980749ce8cf14be341.jpg
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как пандемия изменила их отношение к поездкам, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1900 пользователей и выяснили, что половина (54 процента) из них стали более осторожно планировать отдых. Выбирают билеты с возможностью возврата 49 процентов туристов, а 39 процентов — теперь приобретают их только накануне поездки.Этой осенью путешествия значительно подешевели по сравнению с прошлым годом, и это также отразилось на предпочтениях респондентов. 60 процентов из них ответили, что низкие цены на авиабилеты стимулируют их на поездки.Несмотря на все ограничения и беспокойства, 52 процента опрошенных уже задумываются о новогоднем путешествии. Чаще всего на период зимних каникул пользователи ищут авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Калининград.
https://ria.ru/20201113/marshruty-1584343742.html
москва
краснодар
сочи
санкт-петербург
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582651500_190:0:2921:2048_1400x0_80_0_0_262b669cceb8472ecdb203fcbf3fb39c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, москва, краснодар, сочи, санкт-петербург, калининград

Россияне рассказали, как пандемия изменила их отношение к путешествиям

11:04 13.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Симферополя
Пассажиры в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как пандемия изменила их отношение к поездкам, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1900 пользователей и выяснили, что половина (54 процента) из них стали более осторожно планировать отдых. Выбирают билеты с возможностью возврата 49 процентов туристов, а 39 процентов — теперь приобретают их только накануне поездки.
Этой осенью путешествия значительно подешевели по сравнению с прошлым годом, и это также отразилось на предпочтениях респондентов. 60 процентов из них ответили, что низкие цены на авиабилеты стимулируют их на поездки.
Несмотря на все ограничения и беспокойства, 52 процента опрошенных уже задумываются о новогоднем путешествии. Чаще всего на период зимних каникул пользователи ищут авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Калининград.
Музей-заповедник Царицыно - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
08:00Туризм
Куда поехать на выходные: интересные и доступные места Москвы и области
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваКраснодарСочиСанкт-ПетербургКалининград
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Лента новостейМолния