Вопрос доплаты студентам дуального обучения рассматривают в Приамурье
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноя - РИА Новости. Правительство Амурской области рассматривает возможность доплаты для студентов, проходящих дуальное обучение, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Дуальное обучение подразумевает, что студент одновременно учится и работает. Как отметил глава Приамурья, которого цитирует пресс-служба правительства региона, в области большой дефицит рабочих кадров, сейчас в регионе около 50 тысяч вакансий, около 40 тысяч из них - в отрасли строительства. Ряд отраслей, по словам Орлова, систематически испытывают нехватку квалифицированных кадров, в числе таких отраслей сельское хозяйство. Орлов в пятницу посетил пять современных мастерских, которые открылись на базе Амурского аграрного колледжа, материально-техническую базу обновили благодаря победе в конкурсе министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование".
"Открытые на базе аграрного колледжа лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием, позволят готовить студентов с учетом современных реалий производства и сделают выпускников колледжа востребованными на рынке труда... В области реализуется большой набор мер поддержки. Выплачиваем 150 тысяч рублей единовременно для молодых специалистов. Имеются специальные ипотечные программы. Это и "Сельскохозяйственная ипотека", и "Дальневосточная ипотека", которые позволяют молодым специалистам обеспечить себя жильем в сельских территориях. Мы готовы дополнительно рассматривать доплаты студентам, которые проходят дуальное обучение, с помощью этих мер у студентов появится желание остаться и работать на предприятии в селе, тем самым снимем дефицит кадров, который сейчас имеется", - цитирует Орлова правительство.
Мастерские в Амурском аграрном колледже открылись по направлениям: "Механизация сельского хозяйства", "Геномная инженерия", "Ветеринария", "Сити-фермерство" на базе отделения в Благовещенске и площадка "Сельскохозяйственные биотехнологии" в подразделении колледжа в Серышево. Из федерального бюджета на модернизацию колледжа выделено почти 44 миллиона рублей, еще около 13 миллионов рублей - из областного.
Около 60% закупленного оборудования уже поступило в мастерские, к примеру, лабораторный комплекс по исследованию почвы, анализаторы клейковины и молока, лаборатория ПЦР, новые трактора, гидропонная установка и фармакологическая лаборатория. Все это позволит готовить студентов в соответствии со стандартами WorldSkills Russia.
Новые мастерские ранее заработали по четырем направлениям в Амурском педколледже, на оснащение площадок "Преподавание в младших классах", "Дошкольное воспитание", "Коррекционная педагогика в начальном образовании" и "Физическая культура спорт и фитнес" направили более 12 миллионов рублей.
В 2019 году новые мастерские по нацпроекту "Образование" открыли в Амурском колледже сервиса и торговли. Грантовая поддержка была направлена на создание мастерских по пяти направлениям подготовки: "Технологии моды", "Парикмахерское искусство", "Поварское дело", "Туризм" и "Бухгалтерский учет".