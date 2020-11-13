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Туризм
https://ria.ru/20201113/prazdniki-1584556015.html
Эксперты рассказали, когда россияне отправятся в туры на зимние праздники
Эксперты рассказали, когда россияне отправятся в туры на зимние праздники
Три четверти российских путешественников, планирующих поездки на зимние праздники (с 25 декабря по 10 января), планируют вылететь до конца декабря, то есть до... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T20:19
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туризм
туризм
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новости - туризм
новый год
сочи
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Три четверти российских путешественников, планирующих поездки на зимние праздники (с 25 декабря по 10 января), планируют вылететь до конца декабря, то есть до Нового года, сообщает Biletix.Год назад эта цифра составляла 55 процентов. Такие данные следуют из аналитики интернет-сервиса для путешественников.Эксперты связывают более раннее начало новогоднего отдыха россиян с ограничениями из-за пандемии COVID-19 и массовым переходом на дистанционный режим работы и учебы.Как следует из данных ранних бронирований, средний чек на авиабилеты по России туда-обратно в период с 25 декабря по 10 января снизился на 15 процентов – с 9499 до 8130 рублей.Туристический поток полностью переориентировался на внутренние направления: если год назад доля ранних продаж авиабилетов по России на новогодние праздники составляла 52 процента, то в текущем – 97.Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий внутри России стали Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар и Москва. Среди заграничных направлений лидерство удерживает Турция.
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санкт-петербург
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туризм, туристы, новости - туризм, новый год, сочи, турция, санкт-петербург, калининград, отдых

Эксперты рассказали, когда россияне отправятся в туры на зимние праздники

20:19 13.11.2020
 
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Горнолыжный курорт "Роза Хутор"
Горнолыжный курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Три четверти российских путешественников, планирующих поездки на зимние праздники (с 25 декабря по 10 января), планируют вылететь до конца декабря, то есть до Нового года, сообщает Biletix.
Год назад эта цифра составляла 55 процентов. Такие данные следуют из аналитики интернет-сервиса для путешественников.
Эксперты связывают более раннее начало новогоднего отдыха россиян с ограничениями из-за пандемии COVID-19 и массовым переходом на дистанционный режим работы и учебы.
Как следует из данных ранних бронирований, средний чек на авиабилеты по России туда-обратно в период с 25 декабря по 10 января снизился на 15 процентов – с 9499 до 8130 рублей.
Туристический поток полностью переориентировался на внутренние направления: если год назад доля ранних продаж авиабилетов по России на новогодние праздники составляла 52 процента, то в текущем – 97.
Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий внутри России стали Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар и Москва. Среди заграничных направлений лидерство удерживает Турция.
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