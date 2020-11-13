https://ria.ru/20201113/pozner-1584402251.html

"Переобулся на лету": в Госдуме жестко раскритиковали Познера

"Переобулся на лету": в Госдуме жестко раскритиковали Познера

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин жестко раскритиковал высказывание журналиста Владимира Познера о Советском Союзе. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T03:50

2020-11-13T03:50

2020-11-13T09:29

россия

кпрф

госдума рф

владимир познер

валерий рашкин

ссср

история

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин жестко раскритиковал высказывание журналиста Владимира Познера о Советском Союзе.Ранее телеведущий заявил, что у СССР, по его мнению, были "некоторые фашистские черты".Парламентарий добавил, что Познер либо не понимает "человеческих жертв" и "истинного героизма" советских людей, либо сознательно зарабатывает на "фальсификации истории".По словам депутата, современные слова журналиста сильно отличаются от его риторики в советские годы."Я изучал его статьи, его поведение в советское время, умиление перед компартией, перед историей, перед революцией. Он "перевернулся" в одну минуту, лишь бы остаться на плаву", — заявил Рашкин.Парламентарий также добавил, что высказывания Познера вызывают у него отвращение.

https://ria.ru/20201023/stalin-1581114084.html

https://ria.ru/20200803/1575285156.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кпрф, госдума рф, владимир познер, валерий рашкин, ссср, история, общество