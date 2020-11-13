"Переобулся на лету": в Госдуме жестко раскритиковали Познера
03:50 13.11.2020 (обновлено: 09:29 13.11.2020)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин жестко раскритиковал высказывание журналиста Владимира Познера о Советском Союзе.
Ранее телеведущий заявил, что у СССР, по его мнению, были "некоторые фашистские черты".
"Этот человек имел прекрасные должности, оплачиваемые и уважаемые, в советское время. Но сменилась конъюнктура, и он "переобулся" на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине, на охаивании своей Родины, своей истории. Ему где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков", — сказал Рашкин в беседе с "НСН".
Парламентарий добавил, что Познер либо не понимает "человеческих жертв" и "истинного героизма" советских людей, либо сознательно зарабатывает на "фальсификации истории".
По словам депутата, современные слова журналиста сильно отличаются от его риторики в советские годы.
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"Я изучал его статьи, его поведение в советское время, умиление перед компартией, перед историей, перед революцией. Он "перевернулся" в одну минуту, лишь бы остаться на плаву", — заявил Рашкин.
Парламентарий также добавил, что высказывания Познера вызывают у него отвращение.
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