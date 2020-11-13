Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/pozner-1584402251.html
"Переобулся на лету": в Госдуме жестко раскритиковали Познера
"Переобулся на лету": в Госдуме жестко раскритиковали Познера
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин жестко раскритиковал высказывание журналиста Владимира Познера о Советском Союзе. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T03:50
2020-11-13T09:29
россия
кпрф
госдума рф
владимир познер
валерий рашкин
ссср
история
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225866_0:389:2950:2048_1400x0_80_0_0_68c7fb53daa5ff3519595305f6f70de1.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин жестко раскритиковал высказывание журналиста Владимира Познера о Советском Союзе.Ранее телеведущий заявил, что у СССР, по его мнению, были "некоторые фашистские черты".Парламентарий добавил, что Познер либо не понимает "человеческих жертв" и "истинного героизма" советских людей, либо сознательно зарабатывает на "фальсификации истории".По словам депутата, современные слова журналиста сильно отличаются от его риторики в советские годы."Я изучал его статьи, его поведение в советское время, умиление перед компартией, перед историей, перед революцией. Он "перевернулся" в одну минуту, лишь бы остаться на плаву", — заявил Рашкин.Парламентарий также добавил, что высказывания Познера вызывают у него отвращение.
https://ria.ru/20201023/stalin-1581114084.html
https://ria.ru/20200803/1575285156.html
россия
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225866_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_38e9f08efa65535483c315326cab32f7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кпрф, госдума рф, владимир познер, валерий рашкин, ссср, история, общество

"Переобулся на лету": в Госдуме жестко раскритиковали Познера

03:50 13.11.2020 (обновлено: 09:29 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин жестко раскритиковал высказывание журналиста Владимира Познера о Советском Союзе.
Ранее телеведущий заявил, что у СССР, по его мнению, были "некоторые фашистские черты".

"Этот человек имел прекрасные должности, оплачиваемые и уважаемые, в советское время. Но сменилась конъюнктура, и он "переобулся" на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине, на охаивании своей Родины, своей истории. Ему где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков", — сказал Рашкин в беседе с "НСН".

Парламентарий добавил, что Познер либо не понимает "человеческих жертв" и "истинного героизма" советских людей, либо сознательно зарабатывает на "фальсификации истории".
По словам депутата, современные слова журналиста сильно отличаются от его риторики в советские годы.
Премьера фильма Стрельцов - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
23 октября, 01:55
Познер оценил место Сталина в мировой истории
"Я изучал его статьи, его поведение в советское время, умиление перед компартией, перед историей, перед революцией. Он "перевернулся" в одну минуту, лишь бы остаться на плаву", — заявил Рашкин.
Парламентарий также добавил, что высказывания Познера вызывают у него отвращение.
Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 03:46
Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
 
РоссияКПРФГосдума РФВладимир ПознерВалерий РашкинСССРисторияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Лента новостейМолния