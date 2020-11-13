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В Петербурге загорелось бывшее здание электромеханического завода
В Петербурге загорелось бывшее здание электромеханического завода
Площадь пожара в производственном здании на территории бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) в Петербурге увеличилась до 1200 квадратных... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:30
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россия
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Площадь пожара в производственном здании на территории бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) в Петербурге увеличилась до 1200 квадратных метров, сообщает городское ГУ МЧС.Ранее спасатели информировали о возгорании на 600 квадратных метрах. Пожар возник в пятницу вечером в производственном здании на территории бывшего завода ЛЭМЗ на Петергофском шоссе, 73. Эвакуированы четыре человека, данных о пострадавших пока нет.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге загорелось бывшее здание электромеханического завода

21:30 13.11.2020 (обновлено: 21:58 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Площадь пожара в производственном здании на территории бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) в Петербурге увеличилась до 1200 квадратных метров, сообщает городское ГУ МЧС.
Ранее спасатели информировали о возгорании на 600 квадратных метрах. Пожар возник в пятницу вечером в производственном здании на территории бывшего завода ЛЭМЗ на Петергофском шоссе, 73. Эвакуированы четыре человека, данных о пострадавших пока нет.

"Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров. В производственном здании происходит горение на третьем и четвертом этажах", — говорится в сообщении.

 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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