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В Петербурге загорелось бывшее здание электромеханического завода
В Петербурге загорелось бывшее здание электромеханического завода
Площадь пожара в производственном здании на территории бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) в Петербурге увеличилась до 1200 квадратных... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:30
2020-11-13T21:30
2020-11-13T21:58
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Площадь пожара в производственном здании на территории бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) в Петербурге увеличилась до 1200 квадратных метров, сообщает городское ГУ МЧС.Ранее спасатели информировали о возгорании на 600 квадратных метрах. Пожар возник в пятницу вечером в производственном здании на территории бывшего завода ЛЭМЗ на Петергофском шоссе, 73. Эвакуированы четыре человека, данных о пострадавших пока нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия