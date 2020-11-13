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В Петербурге загорелось бывшее здание электромеханического завода

В Петербурге загорелось бывшее здание электромеханического завода

Площадь пожара в производственном здании на территории бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) в Петербурге увеличилась до 1200 квадратных... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T21:30

2020-11-13T21:30

2020-11-13T21:58

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Площадь пожара в производственном здании на территории бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) в Петербурге увеличилась до 1200 квадратных метров, сообщает городское ГУ МЧС.Ранее спасатели информировали о возгорании на 600 квадратных метрах. Пожар возник в пятницу вечером в производственном здании на территории бывшего завода ЛЭМЗ на Петергофском шоссе, 73. Эвакуированы четыре человека, данных о пострадавших пока нет.

россия

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия