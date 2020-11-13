Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/potok-1584420123.html
В Кремле раскритиковали действия США по "Северному потоку — 2"
В Кремле раскритиковали действия США по "Северному потоку — 2"
Россия не знает конкурентов на рынке поставок трубного газа, действия США по "Северному потоку — 2" — не что иное, как несправедливая конкуренция, заявил... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:58
2020-11-13T17:08
allseas
uniper
балтийское море
газпром
украина
северный поток — 2
дмитрий песков
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136026_0:210:3084:1945_1400x0_80_0_0_eeb78a21cc0aaeb3dcb6ef6220acc6d9.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия не знает конкурентов на рынке поставок трубного газа, действия США по "Северному потоку — 2" — не что иное, как несправедливая конкуренция, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Рынок этот (спотовый рынок. — Прим. ред.) гораздо менее стабильный, чем рынок трубного газа. А на рынке обеспечения трубного газа Россия не знает конкурентов. Этот рынок стабильный, в целом он дешевле, он надежнее и он рассчитан на долгосрочную перспективу", — заявил Песков в интервью RT.Он уточнил, что это дает потребителям данного энергоресурса возможность рассчитывать долгосрочные планы развития. На просьбу уточнить, значит ли это, что Россия обвиняет США в вытеснении страны с европейского рынка любыми способами, представитель Кремля пояснил: "Способами недобросовестными, способами несправедливыми"."Это абсолютно несправедливая конкуренция — не что иное. Тут тоже, что греха таить, послы Соединенных Штатов Америки в европейских столицах совершенно не стесняются приглашать, вызывать — кто во что горазд — руководителей компаний, представителей руководства этих стран и отчитывать их, как учитель ученика, на предмет нецелесообразности продолжения этого проекта", — добавил Песков.Он подчеркнул, что "Северный поток — 2" — это, во-первых, международный, а во-вторых — коммерческий проект. "И кто бы что ни говорил, даже в условиях периодической привлекательности спотового рынка ничто, как трубный газ, не может обеспечивать энергетическую безопасность Европы", — заявил представитель Кремля.Песков пояснил, что спотовый рынок подвержен волатильности и множеству факторов, связанных с безопасностью транспортировки, надежностью оборудования по сжижению и разжижению газа, с политической ситуацией в странах, которые отправляют этот сжиженный газ, с перспективами влияния климатических изменений на маршруты и способы транспортировки."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
https://ria.ru/20201111/sanctions-1584145084.html
https://ria.ru/20201111/potok-1584099678.html
балтийское море
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136026_5:267:2378:2047_1400x0_80_0_0_e5eafa7cbe9310e364fbf4a60fca097a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
allseas, uniper, балтийское море, газпром, украина, северный поток — 2, дмитрий песков, сша, экономика

В Кремле раскритиковали действия США по "Северному потоку — 2"

09:58 13.11.2020 (обновлено: 17:08 13.11.2020)
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия не знает конкурентов на рынке поставок трубного газа, действия США по "Северному потоку — 2" — не что иное, как несправедливая конкуренция, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Рынок этот (спотовый рынок. — Прим. ред.) гораздо менее стабильный, чем рынок трубного газа. А на рынке обеспечения трубного газа Россия не знает конкурентов. Этот рынок стабильный, в целом он дешевле, он надежнее и он рассчитан на долгосрочную перспективу", — заявил Песков в интервью RT.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 16:49
СМИ: санкции против "Северного потока — 2" ударят по Польше и Дании
Он уточнил, что это дает потребителям данного энергоресурса возможность рассчитывать долгосрочные планы развития. На просьбу уточнить, значит ли это, что Россия обвиняет США в вытеснении страны с европейского рынка любыми способами, представитель Кремля пояснил: "Способами недобросовестными, способами несправедливыми".
"Это абсолютно несправедливая конкуренция — не что иное. Тут тоже, что греха таить, послы Соединенных Штатов Америки в европейских столицах совершенно не стесняются приглашать, вызывать — кто во что горазд — руководителей компаний, представителей руководства этих стран и отчитывать их, как учитель ученика, на предмет нецелесообразности продолжения этого проекта", — добавил Песков.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 14:00
В Совфеде оценили ситуацию с "Северным потоком — 2"
Он подчеркнул, что "Северный поток — 2" — это, во-первых, международный, а во-вторых — коммерческий проект. "И кто бы что ни говорил, даже в условиях периодической привлекательности спотового рынка ничто, как трубный газ, не может обеспечивать энергетическую безопасность Европы", — заявил представитель Кремля.
Песков пояснил, что спотовый рынок подвержен волатильности и множеству факторов, связанных с безопасностью транспортировки, надежностью оборудования по сжижению и разжижению газа, с политической ситуацией в странах, которые отправляют этот сжиженный газ, с перспективами влияния климатических изменений на маршруты и способы транспортировки.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
 
AllseasUniperБалтийское мореГазпромУкраинаСеверный поток — 2Дмитрий ПесковСШАЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Лента новостейМолния