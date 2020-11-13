https://ria.ru/20201113/potok-1584420123.html

В Кремле раскритиковали действия США по "Северному потоку — 2"

В Кремле раскритиковали действия США по "Северному потоку — 2"

Россия не знает конкурентов на рынке поставок трубного газа, действия США по "Северному потоку — 2" — не что иное, как несправедливая конкуренция, заявил... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:58

2020-11-13T09:58

2020-11-13T17:08

allseas

uniper

балтийское море

газпром

украина

северный поток — 2

дмитрий песков

сша

экономика

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия не знает конкурентов на рынке поставок трубного газа, действия США по "Северному потоку — 2" — не что иное, как несправедливая конкуренция, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Рынок этот (спотовый рынок. — Прим. ред.) гораздо менее стабильный, чем рынок трубного газа. А на рынке обеспечения трубного газа Россия не знает конкурентов. Этот рынок стабильный, в целом он дешевле, он надежнее и он рассчитан на долгосрочную перспективу", — заявил Песков в интервью RT.Он уточнил, что это дает потребителям данного энергоресурса возможность рассчитывать долгосрочные планы развития. На просьбу уточнить, значит ли это, что Россия обвиняет США в вытеснении страны с европейского рынка любыми способами, представитель Кремля пояснил: "Способами недобросовестными, способами несправедливыми"."Это абсолютно несправедливая конкуренция — не что иное. Тут тоже, что греха таить, послы Соединенных Штатов Америки в европейских столицах совершенно не стесняются приглашать, вызывать — кто во что горазд — руководителей компаний, представителей руководства этих стран и отчитывать их, как учитель ученика, на предмет нецелесообразности продолжения этого проекта", — добавил Песков.Он подчеркнул, что "Северный поток — 2" — это, во-первых, международный, а во-вторых — коммерческий проект. "И кто бы что ни говорил, даже в условиях периодической привлекательности спотового рынка ничто, как трубный газ, не может обеспечивать энергетическую безопасность Европы", — заявил представитель Кремля.Песков пояснил, что спотовый рынок подвержен волатильности и множеству факторов, связанных с безопасностью транспортировки, надежностью оборудования по сжижению и разжижению газа, с политической ситуацией в странах, которые отправляют этот сжиженный газ, с перспективами влияния климатических изменений на маршруты и способы транспортировки."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

https://ria.ru/20201111/sanctions-1584145084.html

https://ria.ru/20201111/potok-1584099678.html

балтийское море

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, uniper, балтийское море, газпром, украина, северный поток — 2, дмитрий песков, сша, экономика