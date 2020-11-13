https://ria.ru/20201113/peskov-1584451601.html

Песков заявил, что российское законодательство "изрядно возмужало"

Песков заявил, что российское законодательство "изрядно возмужало"

Российское законодательство за последнее десятилетие "изрядно возмужало" и усовершенствовалось в плане недопущения вмешательства других стран во внутренние дела РИА Новости, 13.11.2020

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россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российское законодательство за последнее десятилетие "изрядно возмужало" и усовершенствовалось в плане недопущения вмешательства других стран во внутренние дела России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."За последние десять лет наше законодательство изрядно возмужало и усовершенствовалось на предмет недопущения вмешательства зарубежных стран в наши внутренние дела. В самых различных сферах просто были расставлены необходимые сторожки, которые позволяют минимизировать возможности для такого вмешательства", - заявил Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия.Такими мерами, по его словам, были, например, ограничения для владения иностранцами СМИ, определенные режимы для "иностранных агентов". Все это, уточнил он, было темами внесения изменений в законодательство в последние годы."И, да, некоторые наши поборники американской демократии - наши внутренние - у нас, вы знаете, такие есть, они кричали, что это приводит к ущемлению прав, что целые сектора у нас перестанут развиваться. Ничего подобного. Развиваются, вместе со всеми переживают трудности и вместе со всеми выходят из этих трудностей. Но возможностей для вмешательства становится гораздо меньше", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20201113/vmeshatelstvo-1584424518.html

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