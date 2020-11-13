https://ria.ru/20201113/pensiya-1584464949.html
Эксперт предложил снижать пенсионный возраст для многодетных отцов
Эксперт предложил снижать пенсионный возраст для многодетных отцов
Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин предложил снижать пенсионный возраст для мужчин после рождении третьего и... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:10
2020-11-13T13:10
2020-11-13T13:10
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин предложил снижать пенсионный возраст для мужчин после рождении третьего и последующего детей, а также снижать подоходный налог для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию.По словам Аполихина, надо также создать национальный регистр репродуктивного потенциала и здоровья. Он также предложил дополнить федеральный закон о страховых взносах в ФСС и ФОМС, ввести семейное налогообложение как альтернативу налогообложению доходов физических лиц с понижающим коэффициентом при вступлении в брак и рождении каждого ребенка."Мы рекомендуем изменить в плане уменьшения ставку подоходного налога для лиц, регулярно проходящих диспансеризации", - уточнил Аполихин, добавив, что не предлагает наказывать тех, кто ее не проходит.Он также предложил предусмотреть двухнедельный оплачиваемый и непередаваемый отцовский отпуск по уходу за малолетним ребенком, а также "снижение пенсионного возраста для отцов при наличии детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка" и на один год - при рождении каждого следующего.
https://radiosputnik.ria.ru/20200523/1571882187.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Главный специалист Минздрава России
по репродуктивному здоровью Олег Аполихин предложил снижать пенсионный возраст для мужчин после рождении третьего и последующего детей, а также снижать подоходный налог для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию.
"Необходимо законодательно зафиксировать принцип социального контракта... как объема медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной, которая рассчитывается в соответствии с приверженностью профилактике - в данном случае (контракта – ред.) региона и гражданина", - сказал он на круглом столе ОНФ "Реализация "медицинских" поправок, внесенных в Конституцию РФ".
По словам Аполихина, надо также создать национальный регистр репродуктивного потенциала и здоровья. Он также предложил дополнить федеральный закон о страховых взносах в ФСС и ФОМС, ввести семейное налогообложение как альтернативу налогообложению доходов физических лиц с понижающим коэффициентом при вступлении в брак и рождении каждого ребенка.
"Мы рекомендуем изменить в плане уменьшения ставку подоходного налога для лиц, регулярно проходящих диспансеризации", - уточнил Аполихин, добавив, что не предлагает наказывать тех, кто ее не проходит.
Он также предложил предусмотреть двухнедельный оплачиваемый и непередаваемый отцовский отпуск по уходу за малолетним ребенком, а также "снижение пенсионного возраста для отцов при наличии детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка" и на один год - при рождении каждого следующего.