Ленобласть: COVID-19 дал толчок развитию образовательной системы
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета общего и профессионального образования правительства Ленинградской области Сергей Тарасов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Пандемия коронавируса способствовала развитию и усовершенствованию методик в сфере образования, а также внедрению дистанционного обучения, сообщил РИА Новости председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.
Дистанционное обучение – стимулятор развития
По его словам, весной этого года во время первой волны пандемии образовательные учреждения региона полностью перешли на дистанционное обучение. Однако новый учебный год в регионе начался в очной форме, а со второй четверти появилась возможность выбора родителями учеников формата обучения для ребенка.
"При переходе на всеобщее дистанционное обучение в некоторых семьях обнаружилась проблема нехватки технических средств, у кого-то оказалось ненадежным интернет-соединение. Мы в Ленинградской области придумали и запустили акцию по сбору ноутбуков, планшетов и роутеров для таких ребят. Результат оказался впечатляющим – собрали почти четыре тысячи единиц техники и раздали семьям", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что, учтя неудобства, с которыми столкнулись педагоги и учащиеся в первую волну пандемии, в регионе усилили работу по строительству волоконно-оптических линий связи до школ, школ-интернатов, техникумов.
В октябре текущего года был завершен очередной этап таких технических работ в 15 из 17 районов Ленинградской области. Работы прошли и в отдаленных поселениях Киришского, Кингисеппского, Бокситогорского, Подпорожского, Приозерского, Лужского, Сланцевского районов. Большая часть учебных заведений там и прежде пользовалась интернетом, но скорость была низкой, не превышая зачастую пяти мегабит в секунду.
"В рамках национального проекта "Цифровая экономика" все городские образовательные организации подключаются к интернету со скоростью не менее ста мегабит в секунду, сельские – не менее 50 мегабит в секунду. Таким образом, создается необходимая инфраструктура для доступа к современным образовательным платформам и сервисам", — сказал Тарасов.
По его словам, всего в 2020 году широкополосный доступ к скоростному интернету получили 136 учреждений региона. Среди подключаемых объектов – 65 ФАПов, 53 школы, 17 пожарных частей, а также органы местного самоуправления. В прошлом году высокоскоростной интернет появился в 111 социально-значимых объектах Ленинградской области. А к концу 2021 года будут подключены 424 объекта региона.
Взгляд в будущее
Тарасов отметил, что в остальном переход на дистанционное обучение прошел достаточно гладко. Учителя перестроились в считанные дни. При этом работа с выпускниками, скорее, даже усилилась.
"Нам удалось успешно подготовиться к ЕГЭ, организовать сдачу экзамена и получить высокий результат. Ленинградская область стала первой среди субъектов Российской федерации по организации ЕГЭ, согласно рейтингу Рособрнадзора. Мы гордимся своей работой и такими высокими показателями", — отметил чиновник.
Основной урок, который регион вынес из ситуации полного перехода на дистанционное обучение, это то, что ленинградские учителя, директора школ и ученики способны мобилизоваться и настроить учебный процесс по-новому, считает чиновник.
"Нам удалось также дополнительно оборудовать учебные учреждения техническими средствами, что-то обновить. Дистанционное обучение – это колоссальный опыт", — резюмировал он.
Возвращаясь к рейтингу Рособрнадзора, Тарасов отметил, высокого показателя в регионе удалось добиться благодаря слаженной работе всех звеньев сложной цепочки. Он указал, что при составлении рейтинга рассматривались эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ и качество оценки его результатов, эффективность контроля за проведением ЕГЭ, открытость при проведении ЕГЭ, а также диагностические работы.
"Специалисты Рособрнадзора отметили, что итоговая аттестация в Ленинградской области прошла без технологических срывов. Не было зафиксировано ни одного нарушения информационной безопасности — то есть не было утечек материалов в интернет. Это неудивительно, ведь наш регион находится среди 12 субъектов, которые используют современные технологии в организации экзамена — это получение материалов экзамена по интернету, а также печать и сканирование материалов непосредственно в местах проведения аттестации", — пояснил спикер.
Он также указал, что в настоящий момент в школах Ленинградской области обучается более 167 тысяч детей.