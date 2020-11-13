https://ria.ru/20201113/obrazovanie-1584498917.html

Ленобласть: COVID-19 дал толчок развитию образовательной системы

Ленобласть: COVID-19 дал толчок развитию образовательной системы

Пандемия коронавируса способствовала развитию и усовершенствованию методик в сфере образования, а также внедрению дистанционного обучения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:47

2020-11-13T15:47

2020-11-13T15:47

ленинградская область

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

сланцевский район

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Пандемия коронавируса способствовала развитию и усовершенствованию методик в сфере образования, а также внедрению дистанционного обучения, сообщил РИА Новости председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.Дистанционное обучение – стимулятор развитияПо его словам, весной этого года во время первой волны пандемии образовательные учреждения региона полностью перешли на дистанционное обучение. Однако новый учебный год в регионе начался в очной форме, а со второй четверти появилась возможность выбора родителями учеников формата обучения для ребенка.Он добавил, что, учтя неудобства, с которыми столкнулись педагоги и учащиеся в первую волну пандемии, в регионе усилили работу по строительству волоконно-оптических линий связи до школ, школ-интернатов, техникумов. В октябре текущего года был завершен очередной этап таких технических работ в 15 из 17 районов Ленинградской области. Работы прошли и в отдаленных поселениях Киришского, Кингисеппского, Бокситогорского, Подпорожского, Приозерского, Лужского, Сланцевского районов. Большая часть учебных заведений там и прежде пользовалась интернетом, но скорость была низкой, не превышая зачастую пяти мегабит в секунду.По его словам, всего в 2020 году широкополосный доступ к скоростному интернету получили 136 учреждений региона. Среди подключаемых объектов – 65 ФАПов, 53 школы, 17 пожарных частей, а также органы местного самоуправления. В прошлом году высокоскоростной интернет появился в 111 социально-значимых объектах Ленинградской области. А к концу 2021 года будут подключены 424 объекта региона.Взгляд в будущееТарасов отметил, что в остальном переход на дистанционное обучение прошел достаточно гладко. Учителя перестроились в считанные дни. При этом работа с выпускниками, скорее, даже усилилась. Основной урок, который регион вынес из ситуации полного перехода на дистанционное обучение, это то, что ленинградские учителя, директора школ и ученики способны мобилизоваться и настроить учебный процесс по-новому, считает чиновник. Возвращаясь к рейтингу Рособрнадзора, Тарасов отметил, высокого показателя в регионе удалось добиться благодаря слаженной работе всех звеньев сложной цепочки. Он указал, что при составлении рейтинга рассматривались эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ и качество оценки его результатов, эффективность контроля за проведением ЕГЭ, открытость при проведении ЕГЭ, а также диагностические работы. Он также указал, что в настоящий момент в школах Ленинградской области обучается более 167 тысяч детей.

https://ria.ru/20200902/pitanie-1576644117.html

https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577946492.html

сланцевский район

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), сланцевский район, ленинградская область