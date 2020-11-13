https://ria.ru/20201113/novosibirsk-1584442111.html
Новосибирский аэропорт возобновил работу после аварийной посадки Ан-124
Новосибирский аэропорт возобновил работу после аварийной посадки Ан-124
Новосибирский международный аэропорт "Толмачево" возобновил работу, прерванную после аварийной посадки грузового самолета Ан-124, который выехал за пределы... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:33
2020-11-13T11:33
2020-11-13T14:05
толмачево (аэропорт)
ан-124
новосибирск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584475471_0:280:3075:2009_1400x0_80_0_0_5ed343f6ac2ff7971c442fbd3a79f142.jpg
НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Новосибирский международный аэропорт "Толмачево" возобновил работу, прерванную после аварийной посадки грузового самолета Ан-124, который выехал за пределы взлетной полосы, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.В пятницу самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.Источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что при посадке самолет получил повреждение двигателя, фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали. В результате произошедшего аэропорт "Толмачево" был закрыт до 14.30 (10.30 мск) для подготовки второй взлетно-посадочной полосы."С 14.30 (10.30 мск) в работе ИВПП-2 (искусственная взлетно-посадочная полоса), - сообщил представитель аэропорта.Корреспондент РИА Новости передает из аэропорта, что самолеты начали садиться на вторую взлетно-посадочную полосу аэропорта. Поврежденный самолет при этом стоит на фюзеляже за пределами первой взлетной полосы , у него наполовину разрушен один из двигателей.
https://ria.ru/20201113/samolet-1584428608.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584475471_89:0:2818:2047_1400x0_80_0_0_42034b728fe10f3a1ce7a7e943b52697.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
толмачево (аэропорт), ан-124, новосибирск, происшествия
НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости.
Новосибирский международный аэропорт "Толмачево
" возобновил работу, прерванную после аварийной посадки грузового самолета Ан-124
, который выехал за пределы взлетной полосы, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.
В пятницу самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска
совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что при посадке самолет получил повреждение двигателя, фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали. В результате произошедшего аэропорт "Толмачево" был закрыт до 14.30 (10.30 мск) для подготовки второй взлетно-посадочной полосы.
"С 14.30 (10.30 мск) в работе ИВПП-2 (искусственная взлетно-посадочная полоса), - сообщил представитель аэропорта.
Корреспондент РИА Новости передает из аэропорта, что самолеты начали садиться на вторую взлетно-посадочную полосу аэропорта. Поврежденный самолет при этом стоит на фюзеляже за пределами первой взлетной полосы , у него наполовину разрушен один из двигателей.