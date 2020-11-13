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Новосибирский аэропорт возобновил работу после аварийной посадки Ан-124
Новосибирский аэропорт возобновил работу после аварийной посадки Ан-124
Новосибирский международный аэропорт "Толмачево" возобновил работу, прерванную после аварийной посадки грузового самолета Ан-124, который выехал за пределы... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:33
2020-11-13T14:05
толмачево (аэропорт)
ан-124
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Новосибирский международный аэропорт "Толмачево" возобновил работу, прерванную после аварийной посадки грузового самолета Ан-124, который выехал за пределы взлетной полосы, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.В пятницу самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.Источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что при посадке самолет получил повреждение двигателя, фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали. В результате произошедшего аэропорт "Толмачево" был закрыт до 14.30 (10.30 мск) для подготовки второй взлетно-посадочной полосы."С 14.30 (10.30 мск) в работе ИВПП-2 (искусственная взлетно-посадочная полоса), - сообщил представитель аэропорта.Корреспондент РИА Новости передает из аэропорта, что самолеты начали садиться на вторую взлетно-посадочную полосу аэропорта. Поврежденный самолет при этом стоит на фюзеляже за пределами первой взлетной полосы , у него наполовину разрушен один из двигателей.
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толмачево (аэропорт), ан-124, новосибирск, происшествия

Новосибирский аэропорт возобновил работу после аварийной посадки Ан-124

11:33 13.11.2020 (обновлено: 14:05 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту "Толмачево"
Самолет Ан-124 авиакомпании Волга-Днепр произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Новосибирский международный аэропорт "Толмачево" возобновил работу, прерванную после аварийной посадки грузового самолета Ан-124, который выехал за пределы взлетной полосы, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.
В пятницу самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что при посадке самолет получил повреждение двигателя, фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали. В результате произошедшего аэропорт "Толмачево" был закрыт до 14.30 (10.30 мск) для подготовки второй взлетно-посадочной полосы.
"С 14.30 (10.30 мск) в работе ИВПП-2 (искусственная взлетно-посадочная полоса), - сообщил представитель аэропорта.
Корреспондент РИА Новости передает из аэропорта, что самолеты начали садиться на вторую взлетно-посадочную полосу аэропорта. Поврежденный самолет при этом стоит на фюзеляже за пределами первой взлетной полосы , у него наполовину разрушен один из двигателей.
Самолет Ан-124 произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 10:37
Источник: Ан-124 повредил ВПП при аварийной посадке в Новосибирске
 
Толмачево (аэропорт)Ан-124НовосибирскПроисшествия
 
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