https://ria.ru/20201113/novosibirsk-1584442111.html

Новосибирский аэропорт возобновил работу после аварийной посадки Ан-124

Новосибирский аэропорт возобновил работу после аварийной посадки Ан-124

Новосибирский международный аэропорт "Толмачево" возобновил работу, прерванную после аварийной посадки грузового самолета Ан-124, который выехал за пределы... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:33

2020-11-13T11:33

2020-11-13T14:05

толмачево (аэропорт)

ан-124

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Новосибирский международный аэропорт "Толмачево" возобновил работу, прерванную после аварийной посадки грузового самолета Ан-124, который выехал за пределы взлетной полосы, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.В пятницу самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.Источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что при посадке самолет получил повреждение двигателя, фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали. В результате произошедшего аэропорт "Толмачево" был закрыт до 14.30 (10.30 мск) для подготовки второй взлетно-посадочной полосы."С 14.30 (10.30 мск) в работе ИВПП-2 (искусственная взлетно-посадочная полоса), - сообщил представитель аэропорта.Корреспондент РИА Новости передает из аэропорта, что самолеты начали садиться на вторую взлетно-посадочную полосу аэропорта. Поврежденный самолет при этом стоит на фюзеляже за пределами первой взлетной полосы , у него наполовину разрушен один из двигателей.

https://ria.ru/20201113/samolet-1584428608.html

новосибирск

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толмачево (аэропорт), ан-124, новосибирск, происшествия