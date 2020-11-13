https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584563947.html

Захарова обвинила Германию в демагогии по делу Навального

Захарова обвинила Германию в демагогии по делу Навального

Германия отмалчивается в ситуации с Алексеем Навальным, заменяя конкретику демагогией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T21:32

2020-11-13T21:32

2020-11-13T22:07

госпитализация алексея навального

мария захарова

алексей навальный

германия

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Германия отмалчивается в ситуации с Алексеем Навальным, заменяя конкретику демагогией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Понимаю, что Германии очень не хочется отвечать на вопрос, что же все-таки нашли в евроанализах Навального, но благодаря шуму нашей либеральной общественности когда-нибудь придется", - написала Захарова в своем Facebook."Друзья-разнополчане, шумите, шумите еще, шумите громче. А еще шипите, рычите, стрекочите, направляя все это в адрес МИД и минюста ФРГ, а также тех европейских стран и международных структур, которые, как нам было заявлено, занимались изучением проб и анализов "германского пациента", - написала она."Кстати, он отлично устроился и нежится в предгорьях уже больше месяца, скрываясь от правосудия по делу об оскорблении человека, который в годы войны не раз по-настоящему рисковал жизнью", - напомнила официальный представитель российского МИД."Пусть Берлин, наконец, проявит профессионализм и уважение к международному праву, о строгом соблюдении которого он вроде бы так беспокоится, и поделится с российскими коллегами обнаруженным. Только так можно прояснить все детали этой мутной истории", - отметила Захарова."Пока же те германские партнеры, которые должны вести диалог в рамках своей компетенции, отмалчиваются, заменяя конкретику ни к чему не обязывающей демагогией", - заметила она.Захарова добавила, что до вывоза Навального в Германию у него не обнаружили отравляющих веществ, о чем было заявлено российскими медиками."Пока конкретики Берлин не даст, версии будут плодиться со скоростью распространения по миру второй волны пандемии", - подчеркнула Захарова.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.

https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584487329.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, германия, в мире