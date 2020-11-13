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Захарова обвинила Германию в демагогии по делу Навального
Захарова обвинила Германию в демагогии по делу Навального
Германия отмалчивается в ситуации с Алексеем Навальным, заменяя конкретику демагогией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:32
2020-11-13T22:07
госпитализация алексея навального
мария захарова
алексей навальный
германия
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Германия отмалчивается в ситуации с Алексеем Навальным, заменяя конкретику демагогией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Понимаю, что Германии очень не хочется отвечать на вопрос, что же все-таки нашли в евроанализах Навального, но благодаря шуму нашей либеральной общественности когда-нибудь придется", - написала Захарова в своем Facebook."Друзья-разнополчане, шумите, шумите еще, шумите громче. А еще шипите, рычите, стрекочите, направляя все это в адрес МИД и минюста ФРГ, а также тех европейских стран и международных структур, которые, как нам было заявлено, занимались изучением проб и анализов "германского пациента", - написала она."Кстати, он отлично устроился и нежится в предгорьях уже больше месяца, скрываясь от правосудия по делу об оскорблении человека, который в годы войны не раз по-настоящему рисковал жизнью", - напомнила официальный представитель российского МИД."Пусть Берлин, наконец, проявит профессионализм и уважение к международному праву, о строгом соблюдении которого он вроде бы так беспокоится, и поделится с российскими коллегами обнаруженным. Только так можно прояснить все детали этой мутной истории", - отметила Захарова."Пока же те германские партнеры, которые должны вести диалог в рамках своей компетенции, отмалчиваются, заменяя конкретику ни к чему не обязывающей демагогией", - заметила она.Захарова добавила, что до вывоза Навального в Германию у него не обнаружили отравляющих веществ, о чем было заявлено российскими медиками."Пока конкретики Берлин не даст, версии будут плодиться со скоростью распространения по миру второй волны пандемии", - подчеркнула Захарова.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584487329.html
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госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, германия, в мире

Захарова обвинила Германию в демагогии по делу Навального

21:32 13.11.2020 (обновлено: 22:07 13.11.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Германия отмалчивается в ситуации с Алексеем Навальным, заменяя конкретику демагогией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Понимаю, что Германии очень не хочется отвечать на вопрос, что же все-таки нашли в евроанализах Навального, но благодаря шуму нашей либеральной общественности когда-нибудь придется", - написала Захарова в своем Facebook.
"Друзья-разнополчане, шумите, шумите еще, шумите громче. А еще шипите, рычите, стрекочите, направляя все это в адрес МИД и минюста ФРГ, а также тех европейских стран и международных структур, которые, как нам было заявлено, занимались изучением проб и анализов "германского пациента", - написала она.
"Кстати, он отлично устроился и нежится в предгорьях уже больше месяца, скрываясь от правосудия по делу об оскорблении человека, который в годы войны не раз по-настоящему рисковал жизнью", - напомнила официальный представитель российского МИД.
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"Пусть Берлин, наконец, проявит профессионализм и уважение к международному праву, о строгом соблюдении которого он вроде бы так беспокоится, и поделится с российскими коллегами обнаруженным. Только так можно прояснить все детали этой мутной истории", - отметила Захарова.
"Пока же те германские партнеры, которые должны вести диалог в рамках своей компетенции, отмалчиваются, заменяя конкретику ни к чему не обязывающей демагогией", - заметила она.
Захарова добавила, что до вывоза Навального в Германию у него не обнаружили отравляющих веществ, о чем было заявлено российскими медиками.
"Пока конкретики Берлин не даст, версии будут плодиться со скоростью распространения по миру второй волны пандемии", - подчеркнула Захарова.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
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Госпитализация Алексея НавальногоМария ЗахароваАлексей НавальныйГерманияВ мире
 
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