МИД: Берлин ищет отговорки, чтобы не передавать материалы по Навальному
12:12 13.11.2020 (обновлено: 12:37 13.11.2020)
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ФРГ не хочет передавать России материалы по Алексею Навальному и цепляется за любые возможности найти отговорки, Берлину необходимо отказаться от конфронтации и перейти к предметному взаимодействию для прояснения обстоятельств, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Да о чем мы в принципе говорим? Понятное дело: Берлин не хочет передавать материалы и цепляется за любые возможности каким-то образом найти отговорки", - заявила Захарова, комментируя ситуацию вокруг Навального.
Она указала, что российская сторона призывает Берлин "на деле, а не на словах отказаться от бесперспективного конфронтационного курса, приступить наконец к нормальному конструктивному взаимодействию для прояснения истинных обстоятельств произошедшего с российским гражданином".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
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