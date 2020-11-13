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МИД: Берлин ищет отговорки, чтобы не передавать материалы по Навальному
МИД: Берлин ищет отговорки, чтобы не передавать материалы по Навальному
ФРГ не хочет передавать России материалы по Алексею Навальному и цепляется за любые возможности найти отговорки, Берлину необходимо отказаться от конфронтации и РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:12
2020-11-13T12:37
мария захарова
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
германия
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ФРГ не хочет передавать России материалы по Алексею Навальному и цепляется за любые возможности найти отговорки, Берлину необходимо отказаться от конфронтации и перейти к предметному взаимодействию для прояснения обстоятельств, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она указала, что российская сторона призывает Берлин "на деле, а не на словах отказаться от бесперспективного конфронтационного курса, приступить наконец к нормальному конструктивному взаимодействию для прояснения истинных обстоятельств произошедшего с российским гражданином".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/navalnyy-1584344051.html
москва
омск
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мария захарова, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире

МИД: Берлин ищет отговорки, чтобы не передавать материалы по Навальному

12:12 13.11.2020 (обновлено: 12:37 13.11.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ФРГ не хочет передавать России материалы по Алексею Навальному и цепляется за любые возможности найти отговорки, Берлину необходимо отказаться от конфронтации и перейти к предметному взаимодействию для прояснения обстоятельств, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Да о чем мы в принципе говорим? Понятное дело: Берлин не хочет передавать материалы и цепляется за любые возможности каким-то образом найти отговорки", - заявила Захарова, комментируя ситуацию вокруг Навального.
Она указала, что российская сторона призывает Берлин "на деле, а не на словах отказаться от бесперспективного конфронтационного курса, приступить наконец к нормальному конструктивному взаимодействию для прояснения истинных обстоятельств произошедшего с российским гражданином".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
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Вчера, 18:09Сказано в эфире
"Были надежды". Эксперт об ответе РФ на санкции по делу НавальногоМосква ввела зеркальные санкции против Евросоюза из-за дела Навального. В эфире радио Sputnik кандидат политических наук Александр Шатилов высказал мнение, что российская сторона до последнего момента надеялась на здравомыслие европейских элит.
 
Мария ЗахароваДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГерманияВ мире
 
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