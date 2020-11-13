https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584451495.html

МИД: Берлин ищет отговорки, чтобы не передавать материалы по Навальному

МИД: Берлин ищет отговорки, чтобы не передавать материалы по Навальному

ФРГ не хочет передавать России материалы по Алексею Навальному и цепляется за любые возможности найти отговорки, Берлину необходимо отказаться от конфронтации и РИА Новости, 13.11.2020

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2020-11-13T12:37

мария захарова

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

германия

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ФРГ не хочет передавать России материалы по Алексею Навальному и цепляется за любые возможности найти отговорки, Берлину необходимо отказаться от конфронтации и перейти к предметному взаимодействию для прояснения обстоятельств, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она указала, что российская сторона призывает Берлин "на деле, а не на словах отказаться от бесперспективного конфронтационного курса, приступить наконец к нормальному конструктивному взаимодействию для прояснения истинных обстоятельств произошедшего с российским гражданином".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/navalnyy-1584344051.html

москва

омск

берлин (город)

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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