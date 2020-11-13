https://ria.ru/20201113/naushniki-1584380076.html

Лучше без провода: семь популярных Bluetooth-наушников 2020 года

Лучше без провода: семь популярных Bluetooth-наушников 2020 года

В этому году россияне, выбирая новые наушники, чаще всего интересовались беспроводными моделями, приводит статистику "Яндекс.Маркет". О самых интересных и... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:00

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риа наука

samsung

apple

купертино

технологии

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. В этому году россияне, выбирая новые наушники, чаще всего интересовались беспроводными моделями, приводит статистику "Яндекс.Маркет". О самых интересных и популярных моделях, которые не нуждаются в проводах и подключаются к смартфону по Bluetooth, — в обзоре РИА Новости.Apple AirPods ProЦена: 24 990 рублейApple считается популяризатором беспроводного звука, ведь эта компания одной из первых перестала добавлять в смартфоны 3,5-миллиметровый аудиоджек. Да и первую успешную TWS-гарнитуру именно в Купертино представили. AirPods Pro сейчас — самые продвинутые беспроводные наушники Apple. И пользуются они огромным спросом, хотя совсем недавно серьезно подорожали. AirPods Pro щеголяет активным шумоподавлением, что вместе с отличными микрофонами делает модель прекрасным вариантом для голосового общения. Звучание значительно выиграло от силиконовых насадок, хотя AirPods Pro и не стали главными для аудиофилов. Хорошая автономность (вместе с подзарядкой от кейса — 24 часа воспроизведения), беспроводная зарядка. В общем, очень удобно, особенно если поместить AirPods Pro в экосистему Apple.Marshall Major III BluetoothЦена: 7600 рублейМодель выполнена в ретродизайне, за который ее и любят поклонники бренда Marshall. Но это вполне современный вариант накладных bluetooth-наушников, способный еще и подключаться к источнику звука с помощью 3,5-миллиметрового джека. К достоинствам Major III стоит отнести и поддержку кодека aptX, который улучшает качество звука, но все равно недотягивает до проводной связи. Наушники неплохо зарекомендовали себя с момента выхода в 2018 году. Но есть нюансы: плотная посадка у некоторых пользователей вызывает дискомфорт, а кому-то встречался и брак, когда одна из "чашек" внезапно переставала работать. Кстати, уже представлено четвертое поколение, где исправлены недостатки "тройки" и появилась беспроводная зарядка. До России новинка доберется уже в 2021-м.Sony WI-C200Цена: 2100 рублейХоть в Sony WI-C200 и соединены два наушника, это беспроводная модель — подключается к смартфону с помощью Bluetooth. Форм-фактор "лапши" очень популярен среди физкультурников и тех, кто не готов полностью отказаться от провода. Sony WI-C200 — довольно простая и недорогая модель, но не лишена интересных особенностей. Так, для зарядки тут используется современный разъем USB-C, а несмотря на миниатюрный аккумулятор, наушники могут воспроизводить музыку 15 часов. Качество ее довольно посредственное, но не хуже даже более дорогих TWS-гарнитур. Все дело в силиконовых насадках, кодеке AAC и фирменных настройках звука Sony. Хотя последние могут и не прийтись по вкусу тем, кому не нравятся басы. Без недостатков не обошлось: материал, из которого сделаны провода, склонен дубеть при небольшом минусе, а качество передачи голоса встроенным микрофоном посредственное.Vivo TWS NeoЦена: 9990 рублейПолностью беспроводная модель от известного производителя смартфонов из КНР Vivo. У TWS Neo очень продвинутые характеристики — поддержка Bluetooth 5.2 (с повышенной стабильностью соединения) и аудиокодека aptX Adaptive, влагозащита IP54 и регулировка громкости на самих наушниках. Модель способна проработать около 24 часов с подзарядкой от кейса. Последний собран качественно, но выполнен из глянцевого пластика, который быстро покрывается отпечатками пальцев. Новый кодек aptX Adaptive обеспечивает улучшенное звучание, однако его поддерживают только недавно вышедшие смартфоны. Наконец, микрофоны с шумоподавлением делают разговор по Vivo TWS Neo гораздо более комфортным, чем у конкурентов. Имеется, пожалуй, одно замечание: нет беспроводной зарядки. Xiaomi Redmi Airdots 2Цена: 1400 рублейОчень популярные и очень недорогие TWS-наушники от Xiaomi. Фактически мало отличий от первых Airdots. Есть необходимый минимум для комфортного использования: Bluetooth 5.0, кнопочное управление, емкий аккумулятор. Наушники даже можно использовать поодиночке, подключив к разным источникам звука. Качество воспроизведения оставляет желать лучшего, как и запись звука, — на улице собеседник вместо речи услышит бульканье (хотя первое поколение было еще хуже). Дешевизна сыграла злую шутку: брака много, самого разнообразного — от прерывающийся связи до внезапно выходящего из строя одного наушника.JBL Live 500BTЦена: 5100 рублейКрупная полноразмерная модель, способная подключаться к источнику звука как по Bluetooth, так и по аудиоджеку. У JBL Live 500BT есть интересная опция — TalkThru. Это когда, находясь в наушниках и не отключая воспроизведения, слышишь происходящее вокруг с помощью встроенных микрофонов. Пригодится на улице или работе. Хотя эта модель поддерживает только SBC-кодек, беспроводной звук — достойный. Притом наушники способны работать до 33 часов на одном заряде. Конечно, хотелось бы видеть здесь порт USB-C вместо устаревшего microUSB, но с этим легко смириться. А вот то, как сидят наушники, вернее, как давят на голову, может стать критическим недостатком. Поэтому обязательно примерьте JBL Live 500BT перед покупкой.Samsung Galaxy Buds+Цена: 9400 рублейПопулярная TWS-модель от Samsung сразу выделяется внешним видом. Сенсорные площадки управления оформлены в форме треугольника. Наушники работают 22 часа на одном заряде с использованием кейса. А подзарядить их можно и беспроводным способом. Звучание довольно пресное, а поддержки кодеков AAC и aptX тут нет. Зато наушники отлично держат связь со смартфоном — модель не замечена в разрывах и помехах. Наконец, в версии Buds+ улучшили качество микрофонов, теперь собеседнику не приходится переспрашивать.

купертино

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, apple, купертино, технологии