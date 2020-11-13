Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201113/naushniki-1584380076.html
Лучше без провода: семь популярных Bluetooth-наушников 2020 года
Лучше без провода: семь популярных Bluetooth-наушников 2020 года
В этому году россияне, выбирая новые наушники, чаще всего интересовались беспроводными моделями, приводит статистику "Яндекс.Маркет". О самых интересных и... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:00
2020-11-13T12:22
риа наука
samsung
apple
купертино
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148009/70/1480097066_0:77:5180:2991_1400x0_80_0_0_06994d01c17b526a8b0f8a04a627822e.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. В этому году россияне, выбирая новые наушники, чаще всего интересовались беспроводными моделями, приводит статистику "Яндекс.Маркет". О самых интересных и популярных моделях, которые не нуждаются в проводах и подключаются к смартфону по Bluetooth, — в обзоре РИА Новости.Apple AirPods ProЦена: 24 990 рублейApple считается популяризатором беспроводного звука, ведь эта компания одной из первых перестала добавлять в смартфоны 3,5-миллиметровый аудиоджек. Да и первую успешную TWS-гарнитуру именно в Купертино представили. AirPods Pro сейчас — самые продвинутые беспроводные наушники Apple. И пользуются они огромным спросом, хотя совсем недавно серьезно подорожали. AirPods Pro щеголяет активным шумоподавлением, что вместе с отличными микрофонами делает модель прекрасным вариантом для голосового общения. Звучание значительно выиграло от силиконовых насадок, хотя AirPods Pro и не стали главными для аудиофилов. Хорошая автономность (вместе с подзарядкой от кейса — 24 часа воспроизведения), беспроводная зарядка. В общем, очень удобно, особенно если поместить AirPods Pro в экосистему Apple.Marshall Major III BluetoothЦена: 7600 рублейМодель выполнена в ретродизайне, за который ее и любят поклонники бренда Marshall. Но это вполне современный вариант накладных bluetooth-наушников, способный еще и подключаться к источнику звука с помощью 3,5-миллиметрового джека. К достоинствам Major III стоит отнести и поддержку кодека aptX, который улучшает качество звука, но все равно недотягивает до проводной связи. Наушники неплохо зарекомендовали себя с момента выхода в 2018 году. Но есть нюансы: плотная посадка у некоторых пользователей вызывает дискомфорт, а кому-то встречался и брак, когда одна из "чашек" внезапно переставала работать. Кстати, уже представлено четвертое поколение, где исправлены недостатки "тройки" и появилась беспроводная зарядка. До России новинка доберется уже в 2021-м.Sony WI-C200Цена: 2100 рублейХоть в Sony WI-C200 и соединены два наушника, это беспроводная модель — подключается к смартфону с помощью Bluetooth. Форм-фактор "лапши" очень популярен среди физкультурников и тех, кто не готов полностью отказаться от провода. Sony WI-C200 — довольно простая и недорогая модель, но не лишена интересных особенностей. Так, для зарядки тут используется современный разъем USB-C, а несмотря на миниатюрный аккумулятор, наушники могут воспроизводить музыку 15 часов. Качество ее довольно посредственное, но не хуже даже более дорогих TWS-гарнитур. Все дело в силиконовых насадках, кодеке AAC и фирменных настройках звука Sony. Хотя последние могут и не прийтись по вкусу тем, кому не нравятся басы. Без недостатков не обошлось: материал, из которого сделаны провода, склонен дубеть при небольшом минусе, а качество передачи голоса встроенным микрофоном посредственное.Vivo TWS NeoЦена: 9990 рублейПолностью беспроводная модель от известного производителя смартфонов из КНР Vivo. У TWS Neo очень продвинутые характеристики — поддержка Bluetooth 5.2 (с повышенной стабильностью соединения) и аудиокодека aptX Adaptive, влагозащита IP54 и регулировка громкости на самих наушниках. Модель способна проработать около 24 часов с подзарядкой от кейса. Последний собран качественно, но выполнен из глянцевого пластика, который быстро покрывается отпечатками пальцев. Новый кодек aptX Adaptive обеспечивает улучшенное звучание, однако его поддерживают только недавно вышедшие смартфоны. Наконец, микрофоны с шумоподавлением делают разговор по Vivo TWS Neo гораздо более комфортным, чем у конкурентов. Имеется, пожалуй, одно замечание: нет беспроводной зарядки. Xiaomi Redmi Airdots 2Цена: 1400 рублейОчень популярные и очень недорогие TWS-наушники от Xiaomi. Фактически мало отличий от первых Airdots. Есть необходимый минимум для комфортного использования: Bluetooth 5.0, кнопочное управление, емкий аккумулятор. Наушники даже можно использовать поодиночке, подключив к разным источникам звука. Качество воспроизведения оставляет желать лучшего, как и запись звука, — на улице собеседник вместо речи услышит бульканье (хотя первое поколение было еще хуже). Дешевизна сыграла злую шутку: брака много, самого разнообразного — от прерывающийся связи до внезапно выходящего из строя одного наушника.JBL Live 500BTЦена: 5100 рублейКрупная полноразмерная модель, способная подключаться к источнику звука как по Bluetooth, так и по аудиоджеку. У JBL Live 500BT есть интересная опция — TalkThru. Это когда, находясь в наушниках и не отключая воспроизведения, слышишь происходящее вокруг с помощью встроенных микрофонов. Пригодится на улице или работе. Хотя эта модель поддерживает только SBC-кодек, беспроводной звук — достойный. Притом наушники способны работать до 33 часов на одном заряде. Конечно, хотелось бы видеть здесь порт USB-C вместо устаревшего microUSB, но с этим легко смириться. А вот то, как сидят наушники, вернее, как давят на голову, может стать критическим недостатком. Поэтому обязательно примерьте JBL Live 500BT перед покупкой.Samsung Galaxy Buds+Цена: 9400 рублейПопулярная TWS-модель от Samsung сразу выделяется внешним видом. Сенсорные площадки управления оформлены в форме треугольника. Наушники работают 22 часа на одном заряде с использованием кейса. А подзарядить их можно и беспроводным способом. Звучание довольно пресное, а поддержки кодеков AAC и aptX тут нет. Зато наушники отлично держат связь со смартфоном — модель не замечена в разрывах и помехах. Наконец, в версии Buds+ улучшили качество микрофонов, теперь собеседнику не приходится переспрашивать.
купертино
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148009/70/1480097066_308:0:4873:3424_1400x0_80_0_0_37f6d4d0a296284b0a6d22bd708d8edc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
samsung, apple, купертино, технологии

Лучше без провода: семь популярных Bluetooth-наушников 2020 года

08:00 13.11.2020 (обновлено: 12:22 13.11.2020)
 
© AP Photo / Marcio Jose SanchezПрезентация новых беспроводных наушников компании Apple
Презентация новых беспроводных наушников компании Apple - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. В этому году россияне, выбирая новые наушники, чаще всего интересовались беспроводными моделями, приводит статистику "Яндекс.Маркет". О самых интересных и популярных моделях, которые не нуждаются в проводах и подключаются к смартфону по Bluetooth, — в обзоре РИА Новости.

Apple AirPods Pro

© Фото : AppleНаушники AirPods Pro
Наушники AirPods Pro - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Apple
Наушники AirPods Pro
Цена: 24 990 рублей
Apple считается популяризатором беспроводного звука, ведь эта компания одной из первых перестала добавлять в смартфоны 3,5-миллиметровый аудиоджек. Да и первую успешную TWS-гарнитуру именно в Купертино представили. AirPods Pro сейчас — самые продвинутые беспроводные наушники Apple. И пользуются они огромным спросом, хотя совсем недавно серьезно подорожали. AirPods Pro щеголяет активным шумоподавлением, что вместе с отличными микрофонами делает модель прекрасным вариантом для голосового общения. Звучание значительно выиграло от силиконовых насадок, хотя AirPods Pro и не стали главными для аудиофилов. Хорошая автономность (вместе с подзарядкой от кейса — 24 часа воспроизведения), беспроводная зарядка. В общем, очень удобно, особенно если поместить AirPods Pro в экосистему Apple.

Marshall Major III Bluetooth

© Фото : Zound IndustriesMarshall Major
Marshall Major IV - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Zound Industries
Marshall Major
Цена: 7600 рублей
Модель выполнена в ретродизайне, за который ее и любят поклонники бренда Marshall. Но это вполне современный вариант накладных bluetooth-наушников, способный еще и подключаться к источнику звука с помощью 3,5-миллиметрового джека. К достоинствам Major III стоит отнести и поддержку кодека aptX, который улучшает качество звука, но все равно недотягивает до проводной связи. Наушники неплохо зарекомендовали себя с момента выхода в 2018 году. Но есть нюансы: плотная посадка у некоторых пользователей вызывает дискомфорт, а кому-то встречался и брак, когда одна из "чашек" внезапно переставала работать. Кстати, уже представлено четвертое поколение, где исправлены недостатки "тройки" и появилась беспроводная зарядка. До России новинка доберется уже в 2021-м.

Sony WI-C200

© SonySony WI-C200
Sony WI-C200 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Sony
Sony WI-C200
Цена: 2100 рублей
Хоть в Sony WI-C200 и соединены два наушника, это беспроводная модель — подключается к смартфону с помощью Bluetooth. Форм-фактор "лапши" очень популярен среди физкультурников и тех, кто не готов полностью отказаться от провода. Sony WI-C200 — довольно простая и недорогая модель, но не лишена интересных особенностей. Так, для зарядки тут используется современный разъем USB-C, а несмотря на миниатюрный аккумулятор, наушники могут воспроизводить музыку 15 часов. Качество ее довольно посредственное, но не хуже даже более дорогих TWS-гарнитур. Все дело в силиконовых насадках, кодеке AAC и фирменных настройках звука Sony. Хотя последние могут и не прийтись по вкусу тем, кому не нравятся басы. Без недостатков не обошлось: материал, из которого сделаны провода, склонен дубеть при небольшом минусе, а качество передачи голоса встроенным микрофоном посредственное.

Vivo TWS Neo

© РИА Новости / Кирилл КаримовVivo TWS Neo
Vivo TWS Neo - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Vivo TWS Neo
Цена: 9990 рублей
Полностью беспроводная модель от известного производителя смартфонов из КНР Vivo. У TWS Neo очень продвинутые характеристики — поддержка Bluetooth 5.2 (с повышенной стабильностью соединения) и аудиокодека aptX Adaptive, влагозащита IP54 и регулировка громкости на самих наушниках. Модель способна проработать около 24 часов с подзарядкой от кейса. Последний собран качественно, но выполнен из глянцевого пластика, который быстро покрывается отпечатками пальцев. Новый кодек aptX Adaptive обеспечивает улучшенное звучание, однако его поддерживают только недавно вышедшие смартфоны. Наконец, микрофоны с шумоподавлением делают разговор по Vivo TWS Neo гораздо более комфортным, чем у конкурентов. Имеется, пожалуй, одно замечание: нет беспроводной зарядки.

Xiaomi Redmi Airdots 2

© XiaomiXiaomi Redmi Airdots 2
Xiaomi Redmi Airdots 2 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Xiaomi
Xiaomi Redmi Airdots 2
Цена: 1400 рублей
Очень популярные и очень недорогие TWS-наушники от Xiaomi. Фактически мало отличий от первых Airdots. Есть необходимый минимум для комфортного использования: Bluetooth 5.0, кнопочное управление, емкий аккумулятор. Наушники даже можно использовать поодиночке, подключив к разным источникам звука. Качество воспроизведения оставляет желать лучшего, как и запись звука, — на улице собеседник вместо речи услышит бульканье (хотя первое поколение было еще хуже). Дешевизна сыграла злую шутку: брака много, самого разнообразного — от прерывающийся связи до внезапно выходящего из строя одного наушника.

JBL Live 500BT

© JBLJBL Live 500BT
JBL Live 500BT - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© JBL
JBL Live 500BT
Цена: 5100 рублей
Крупная полноразмерная модель, способная подключаться к источнику звука как по Bluetooth, так и по аудиоджеку. У JBL Live 500BT есть интересная опция — TalkThru. Это когда, находясь в наушниках и не отключая воспроизведения, слышишь происходящее вокруг с помощью встроенных микрофонов. Пригодится на улице или работе. Хотя эта модель поддерживает только SBC-кодек, беспроводной звук — достойный. Притом наушники способны работать до 33 часов на одном заряде. Конечно, хотелось бы видеть здесь порт USB-C вместо устаревшего microUSB, но с этим легко смириться. А вот то, как сидят наушники, вернее, как давят на голову, может стать критическим недостатком. Поэтому обязательно примерьте JBL Live 500BT перед покупкой.

Samsung Galaxy Buds+

© SamsungSamsung Galaxy Buds+
Samsung Galaxy Buds+ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Samsung
Samsung Galaxy Buds+
Цена: 9400 рублей
Популярная TWS-модель от Samsung сразу выделяется внешним видом. Сенсорные площадки управления оформлены в форме треугольника. Наушники работают 22 часа на одном заряде с использованием кейса. А подзарядить их можно и беспроводным способом. Звучание довольно пресное, а поддержки кодеков AAC и aptX тут нет. Зато наушники отлично держат связь со смартфоном — модель не замечена в разрывах и помехах. Наконец, в версии Buds+ улучшили качество микрофонов, теперь собеседнику не приходится переспрашивать.
 
РИА НаукаSamsungAppleКупертиноТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
Лента новостейМолния