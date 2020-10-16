https://ria.ru/20201016/naushniki-1580173865.html

Названы самые популярные у россиян беспроводные наушники

Наиболее востребованная модель беспроводных наушников стоит 1600 рублей. Интересы россиян проанализировали в Яндекс.Маркете за период с 1 января по 13 октября... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T17:46

2020-10-16T17:46

2020-10-16T17:46

риа наука

яндекс.маркет

xiaomi inc

apple

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Наиболее востребованная модель беспроводных наушников стоит 1600 рублей. Интересы россиян проанализировали в <a href="http://ria.ru/organization_yandeksmarket/" target="_blank" data-auto="true">Яндекс.Маркете</a> за период с 1 января по 13 октября 2020 года.Чаще всего пользователи сервиса интересовались наушниками накануне больших праздников. В среднем, россияне готовы потратить на гаджет 5200 рублей.Чаще всего интерес вызывает продукция компании Xiaomi — на нее пришлось 20 процентов переходов из маркетплейса. На втором месте <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> c 19 процентами, на третьем оказался JBL. Интересно, что в 2020 году 79 процентов запросов пришлись на беспроводные наушники, классические проводные модели стремительно теряют популярность в массовом сегменте.Самой популярной моделью наушников оказались бюджетные Redmi AirDots. Второе и третье место заняли TWS-гарнитуры от Apple — AirPods 2 и AirPods Pro.

https://ria.ru/20201008/bluetooth-1578703566.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс.маркет, xiaomi inc, apple, гаджеты, технологии