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РИА Наука
https://ria.ru/20201016/naushniki-1580173865.html
Названы самые популярные у россиян беспроводные наушники
Наиболее востребованная модель беспроводных наушников стоит 1600 рублей. Интересы россиян проанализировали в Яндекс.Маркете за период с 1 января по 13 октября... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T17:46
2020-10-16T17:46
риа наука
яндекс.маркет
xiaomi inc
apple
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Наиболее востребованная модель беспроводных наушников стоит 1600 рублей. Интересы россиян проанализировали в <a href="http://ria.ru/organization_yandeksmarket/" target="_blank" data-auto="true">Яндекс.Маркете</a> за период с 1 января по 13 октября 2020 года.Чаще всего пользователи сервиса интересовались наушниками накануне больших праздников. В среднем, россияне готовы потратить на гаджет 5200 рублей.Чаще всего интерес вызывает продукция компании Xiaomi — на нее пришлось 20 процентов переходов из маркетплейса. На втором месте <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> c 19 процентами, на третьем оказался JBL. Интересно, что в 2020 году 79 процентов запросов пришлись на беспроводные наушники, классические проводные модели стремительно теряют популярность в массовом сегменте.Самой популярной моделью наушников оказались бюджетные Redmi AirDots. Второе и третье место заняли TWS-гарнитуры от Apple — AirPods 2 и AirPods Pro.
https://ria.ru/20201008/bluetooth-1578703566.html
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Новости
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яндекс.маркет, xiaomi inc, apple, гаджеты, технологии

Названы самые популярные у россиян беспроводные наушники

17:46 16.10.2020
 
© Фото : AppleНовая модель беспроводных наушников AirPods
Новая модель беспроводных наушников AirPods - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Наиболее востребованная модель беспроводных наушников стоит 1600 рублей. Интересы россиян проанализировали в Яндекс.Маркете за период с 1 января по 13 октября 2020 года.
Чаще всего пользователи сервиса интересовались наушниками накануне больших праздников. В среднем, россияне готовы потратить на гаджет 5200 рублей.
Bluetooth технология - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00РИА Наука
Скрытые функции Bluetooth: на что способна эта технология
Чаще всего интерес вызывает продукция компании Xiaomi — на нее пришлось 20 процентов переходов из маркетплейса. На втором месте Apple c 19 процентами, на третьем оказался JBL. Интересно, что в 2020 году 79 процентов запросов пришлись на беспроводные наушники, классические проводные модели стремительно теряют популярность в массовом сегменте.
Самой популярной моделью наушников оказались бюджетные Redmi AirDots. Второе и третье место заняли TWS-гарнитуры от Apple — AirPods 2 и AirPods Pro.
 
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РИА НаукаЯндекс.МаркетXiaomi IncAppleгаджетыТехнологии
 
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