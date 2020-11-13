https://ria.ru/20201113/multitsentr-1584460183.html
Глава Ленобласти рассказал о роли областного "Мультицентра"
Глава Ленобласти рассказал о роли областного "Мультицентра"
"Мультицентр социальной и трудовой интеграции" Ленинградской области станет базовой профессиональной образовательной организацией для передачи своего опыта... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:46
2020-11-13T12:46
2020-11-13T12:46
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" Ленинградской области станет базовой профессиональной образовательной организацией для передачи своего опыта другим регионам, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.Государственное автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" открыт с 2015 года по инициативе и при финансировании благотворительного фонда "Место под солнцем" и административной поддержке правительства Ленинградской области. Основной целью учреждения является трудовая и социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также профориентация и дополнительное образование, пояснили в пресс-службе обладминистрации.По словам главы региона, инновационная региональная модель комплексной профессиональной подготовки лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья успешно реализуется на площадке Государственного автономного нетипового профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" совместно с другими организациями.Участники конференции обсудили возможность присвоения "Мультицентру социальной и трудовой интеграции" статуса базовой профессиональной образовательной организации, что позволит транслировать накопленный опыт другим регионам на федеральном уровне."Мы предлагаем рассмотреть создание моделей многопрофильного комплексного сопровождения граждан с инвалидностью в сфере профессионального обучения и устойчивого трудоустройства путем организации ресурсных центров аналогичных нашей региональной модели", — подчеркнула директор Мультицентра Ирина Дрозденко.
https://ria.ru/20201111/byudzhet-1584077063.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости.
"Мультицентр социальной и трудовой интеграции" Ленинградской области станет базовой профессиональной образовательной организацией для передачи своего опыта другим регионам, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
.
Государственное автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" открыт с 2015 года по инициативе и при финансировании благотворительного фонда "Место под солнцем" и административной поддержке правительства Ленинградской области. Основной целью учреждения является трудовая и социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также профориентация и дополнительное образование, пояснили в пресс-службе обладминистрации.
По словам главы региона, инновационная региональная модель комплексной профессиональной подготовки лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья успешно реализуется на площадке Государственного автономного нетипового профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" совместно с другими организациями.
"Задача вовлеченности граждан с инвалидностью в полноценную жизнь намного шире вопросов рынка рабочих мест и особенностей трудовых отношений с данной категорией граждан. В первую очередь, это формирование истинных жизненных ценностей: уважения к труду, потребности к самореализации, личной и финансовой независимости для себя и своих близких", — отметил Дрозденко, выступая на третьей Межрегиональной научно-практической конференции "Комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках профессионального образования и трудоустройства".
Участники конференции обсудили возможность присвоения "Мультицентру социальной и трудовой интеграции" статуса базовой профессиональной образовательной организации, что позволит транслировать накопленный опыт другим регионам на федеральном уровне.
"Мы предлагаем рассмотреть создание моделей многопрофильного комплексного сопровождения граждан с инвалидностью в сфере профессионального обучения и устойчивого трудоустройства путем организации ресурсных центров аналогичных нашей региональной модели", — подчеркнула директор Мультицентра Ирина Дрозденко.