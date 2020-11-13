https://ria.ru/20201113/multitsentr-1584460183.html

Глава Ленобласти рассказал о роли областного "Мультицентра"

Глава Ленобласти рассказал о роли областного "Мультицентра"

"Мультицентр социальной и трудовой интеграции" Ленинградской области станет базовой профессиональной образовательной организацией для передачи своего опыта... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:46

2020-11-13T12:46

2020-11-13T12:46

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" Ленинградской области станет базовой профессиональной образовательной организацией для передачи своего опыта другим регионам, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.Государственное автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" открыт с 2015 года по инициативе и при финансировании благотворительного фонда "Место под солнцем" и административной поддержке правительства Ленинградской области. Основной целью учреждения является трудовая и социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также профориентация и дополнительное образование, пояснили в пресс-службе обладминистрации.По словам главы региона, инновационная региональная модель комплексной профессиональной подготовки лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья успешно реализуется на площадке Государственного автономного нетипового профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" совместно с другими организациями.Участники конференции обсудили возможность присвоения "Мультицентру социальной и трудовой интеграции" статуса базовой профессиональной образовательной организации, что позволит транслировать накопленный опыт другим регионам на федеральном уровне."Мы предлагаем рассмотреть создание моделей многопрофильного комплексного сопровождения граждан с инвалидностью в сфере профессионального обучения и устойчивого трудоустройства путем организации ресурсных центров аналогичных нашей региональной модели", — подчеркнула директор Мультицентра Ирина Дрозденко.

https://ria.ru/20201111/byudzhet-1584077063.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко