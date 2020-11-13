Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201113/multitsentr-1584460183.html
Глава Ленобласти рассказал о роли областного "Мультицентра"
Глава Ленобласти рассказал о роли областного "Мультицентра"
"Мультицентр социальной и трудовой интеграции" Ленинградской области станет базовой профессиональной образовательной организацией для передачи своего опыта... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:46
2020-11-13T12:46
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_0:142:3136:1906_1400x0_80_0_0_c6dde835bc2a4069f1f52ec6c0d01785.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" Ленинградской области станет базовой профессиональной образовательной организацией для передачи своего опыта другим регионам, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.Государственное автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" открыт с 2015 года по инициативе и при финансировании благотворительного фонда "Место под солнцем" и административной поддержке правительства Ленинградской области. Основной целью учреждения является трудовая и социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также профориентация и дополнительное образование, пояснили в пресс-службе обладминистрации.По словам главы региона, инновационная региональная модель комплексной профессиональной подготовки лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья успешно реализуется на площадке Государственного автономного нетипового профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" совместно с другими организациями.Участники конференции обсудили возможность присвоения "Мультицентру социальной и трудовой интеграции" статуса базовой профессиональной образовательной организации, что позволит транслировать накопленный опыт другим регионам на федеральном уровне."Мы предлагаем рассмотреть создание моделей многопрофильного комплексного сопровождения граждан с инвалидностью в сфере профессионального обучения и устойчивого трудоустройства путем организации ресурсных центров аналогичных нашей региональной модели", — подчеркнула директор Мультицентра Ирина Дрозденко.
https://ria.ru/20201111/byudzhet-1584077063.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_203:0:2934:2048_1400x0_80_0_0_603ccea5c2f87c8c3de9897787191d6e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко

Глава Ленобласти рассказал о роли областного "Мультицентра"

12:46 13.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" Ленинградской области станет базовой профессиональной образовательной организацией для передачи своего опыта другим регионам, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Государственное автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" открыт с 2015 года по инициативе и при финансировании благотворительного фонда "Место под солнцем" и административной поддержке правительства Ленинградской области. Основной целью учреждения является трудовая и социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также профориентация и дополнительное образование, пояснили в пресс-службе обладминистрации.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 12:36Ленинградская область
Больше половины бюджета Ленобласти в 2021 году уйдет на соцпрограммы
По словам главы региона, инновационная региональная модель комплексной профессиональной подготовки лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья успешно реализуется на площадке Государственного автономного нетипового профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" совместно с другими организациями.
"Задача вовлеченности граждан с инвалидностью в полноценную жизнь намного шире вопросов рынка рабочих мест и особенностей трудовых отношений с данной категорией граждан. В первую очередь, это формирование истинных жизненных ценностей: уважения к труду, потребности к самореализации, личной и финансовой независимости для себя и своих близких", — отметил Дрозденко, выступая на третьей Межрегиональной научно-практической конференции "Комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках профессионального образования и трудоустройства".
Участники конференции обсудили возможность присвоения "Мультицентру социальной и трудовой интеграции" статуса базовой профессиональной образовательной организации, что позволит транслировать накопленный опыт другим регионам на федеральном уровне.
"Мы предлагаем рассмотреть создание моделей многопрофильного комплексного сопровождения граждан с инвалидностью в сфере профессионального обучения и устойчивого трудоустройства путем организации ресурсных центров аналогичных нашей региональной модели", — подчеркнула директор Мультицентра Ирина Дрозденко.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
Лента новостейМолния