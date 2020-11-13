https://ria.ru/20201113/moskva-1585358084.html

Юные экологи в Москве проверят парламентариев на знание природы

Юные экологи в Москве проверят парламентариев на знание природы

На базе эколого-просветительского центра "Воробьевы горы" в Москве пройдет экодиктант для сенаторов и депутатов на проверку их знания природы и окружающей... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:04

2020-11-13T15:04

2020-11-19T15:05

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. На базе эколого-просветительского центра "Воробьевы горы" в Москве пройдет экодиктант для сенаторов и депутатов на проверку их знания природы и окружающей среды, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что участникам предстоит проверить свои экологические знания на бланках, выполненных из переработанного сырья. Участников мероприятия также ждёт выставка работ победителей детского конкурса экорисунков, который провёл Совет Федерации."В своих работах где-то еще неуверенной рукой юные художники выразят уверенную позицию – будущее подрастающего поколения зависит от экологической культуры взрослых. А арт-объекты из вещей, которым суждено было оказаться на свалочных полигонах, доставленные специально для участников экодиктанта, напомнят: новые экологические привычки – многоразовая тара или сортировка коммунальных отходов – помогут родной природе дышать и цвести долгие годы", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201113/ptitsy-1584502965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва