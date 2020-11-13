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Юные экологи в Москве проверят парламентариев на знание природы
Юные экологи в Москве проверят парламентариев на знание природы
На базе эколого-просветительского центра "Воробьевы горы" в Москве пройдет экодиктант для сенаторов и депутатов на проверку их знания природы и окружающей... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:04
2020-11-19T15:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. На базе эколого-просветительского центра "Воробьевы горы" в Москве пройдет экодиктант для сенаторов и депутатов на проверку их знания природы и окружающей среды, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что участникам предстоит проверить свои экологические знания на бланках, выполненных из переработанного сырья. Участников мероприятия также ждёт выставка работ победителей детского конкурса экорисунков, который провёл Совет Федерации."В своих работах где-то еще неуверенной рукой юные художники выразят уверенную позицию – будущее подрастающего поколения зависит от экологической культуры взрослых. А арт-объекты из вещей, которым суждено было оказаться на свалочных полигонах, доставленные специально для участников экодиктанта, напомнят: новые экологические привычки – многоразовая тара или сортировка коммунальных отходов – помогут родной природе дышать и цвести долгие годы", - отмечается в сообщении.
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москва

Юные экологи в Москве проверят парламентариев на знание природы

15:04 13.11.2020 (обновлено: 15:05 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода мира. Москва
Города мира. Москва - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. На базе эколого-просветительского центра "Воробьевы горы" в Москве пройдет экодиктант для сенаторов и депутатов на проверку их знания природы и окружающей среды, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Шестнадцатого ноября в сердце природного заказника "Воробьевы горы" на базе местного эколого-просветительского центра будет организована оффлайн-площадка всероссийского экологического диктанта. Свои знания о природе родной страны и охране окружающей среды проверят представители Госдумы, Совета Федерации и мэрии Москвы, крупных корпораций и российские звезды. В этом им помогут юные экологи. Они продиктуют взрослым вопросы экодиктанта, чтобы убедиться, что те оставят пригодную для счастливой и здоровой жизни планету", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участникам предстоит проверить свои экологические знания на бланках, выполненных из переработанного сырья. Участников мероприятия также ждёт выставка работ победителей детского конкурса экорисунков, который провёл Совет Федерации.
"В своих работах где-то еще неуверенной рукой юные художники выразят уверенную позицию – будущее подрастающего поколения зависит от экологической культуры взрослых. А арт-объекты из вещей, которым суждено было оказаться на свалочных полигонах, доставленные специально для участников экодиктанта, напомнят: новые экологические привычки – многоразовая тара или сортировка коммунальных отходов – помогут родной природе дышать и цвести долгие годы", - отмечается в сообщении.
Синица - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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